Donyell Malen scoort tegen Bate Borisov. Foto REUTERS

Ajax speelt dinsdag bij Dinamo Kiev, PSV is woensdag aan de beurt tegen Bate Borisov (thuis). De kansen om door te dringen tot het hoofdtoernooi van de Champions League zijn aanzienlijk en dat doet de gedachten teruggaan naar het verleden.

FC Twente was nog kampioen van Nederland en Joop Munsterman de onderkoning van de voorzitters. Zo lang is het geleden dat Nederland voor het laatst met twee clubs vertegenwoordigd was in de Champions League.

FC Twente, nu gedegradeerd naar de eerste divisie, voetbalde in het najaar van 2010 als landskampioen tegen Internazionale, Tottenham Hotspur en Werder Bremen. Ajax had als nummer twee van de eredivisie afgerekend met Paok Saloniki en Dinamo Kiev en mocht het in de groepsfase opnemen tegen Real Madrid, AC Milan en Auxerre.

Acht jaar geleden. Ajax vierde destijds feest na de kwalificatie, maar het elftal van trainer Martin Jol had kort na het WK in Zuid-Afrika diep in de nog nauwelijks aangevulde reserves getast om het hoofdtoernooi te bereiken, met voetballers als Vertonghen, Alderweireld en Suárez. De kansloze nederlaag in het hoofdtoernooi tegen Real Madrid was voor Johan Cruijff aanleiding om zijn revolutie te ontketenen. Jol verdween, Frank de Boer trad aan. Nooit meer schaarden zich twee Nederlandse clubs onder de beste 32 van Europa. Dat kan nu weer, na de zeges van Ajax en PSV van vorige week, thuis tegen Dinamo Kiev (3-1) en in Wit-Rusland tegen Bate Borisov (2-3).

Europa League

Als de dubbelslag slaagt, wordt het ook een vreemd Europees jaar voor Nederland. Dan loten Ajax en PSV donderdag een mogelijk supermoeilijke groep, waarin de kansen om bij de eerste twee te geraken niet overdreven groot zijn. In dat geval doet, na de uitschakeling van Feyenoord, AZ en Vitesse in de voorronde, geen enkele Nederlandse club mee in de groepsfase van de Europa League, het toernooi dat het zieltogende Nederlandse clubvoetbal aardig paste de laatste jaren.

Twee clubs in de Champions League zal een hard gelag zijn voor RTL7, dat het contract voor het uitzenden van de Europa League onlangs verlengde tot 2021. Elke donderdag twee duels uitzenden zonder Nederlandse deelname, dat trekt geen volle huiskamers. Mogelijk hopen de zenderbazen stilletjes op uitschakeling van zeker een van de twee clubs, die dan in de groepsfase van de Europa League uitkomt, om zo RTL aan kijkcijfers te helpen. De Champions League zit bij Veronica.

Hoe naarstig bonden, clubs en sporters menigmaal op zoek zijn naar geldschieters, de Champions League is in financieel opzicht nog steeds een oersterk concept dat revenuen ziet stijgen. Ruim 2 miljard euro is beschikbaar voor de clubs in de Champions League en de Europese Super Cup.

De opzet is in financieel opzicht onverslijtbaar, zelfs na geweeklaag over de voorspelbaarheid van het toernooi. De vier toplanden van de Europese ranglijst mochten voor het eerst hun topvier inschrijven, zonder kwalificaties. Dat ging onder meer ten koste van het op de ranglijst gezakte Nederland, waarvan de kampioen (PSV) voor het eerst een voorronde moet spelen.

Alleen al deelname aan de Champions League levert een premie van 15,25 miljoen euro op, tegen 12,7 miljoen vorig seizoen. Elke overwinning in de groep is goed voor 2,7 miljoen, een gelijkspel 9 ton. Op plaatsing voor latere fasen staan forse premies. Dan zijn er de recettes en aan het einde van het seizoen het zogenoemde marktaandeel. Als Ajax en PSV het allebei halen, delen ze dat miljoenenbedrag.

Ajax

Ajax voetbalt dinsdag in Kiev, waartegen het zich in 2010 plaatste voor de eindronde. Iedereen is fit. Althans, aanvaller Neres is meegereisd naar Oekraïne, als zijnde hersteld van een hamstringblessure. Trainer Erik ten Hag heeft de geschorste linksachter Tagliafico, in mentaal opzicht een van zijn belangrijkste spelers, voor korte tijd op vakantie gestuurd. De Argentijn was na het WK nog niet zolang vrij.

Ajax won thuis met 3-1 van Dinamo Kiev. Foto ANP

Ajax beseft dat de uitslag van 3-1 in de Arena misschien wat geflatteerd was, ondanks het uitstekende spel. Bij twee doelpunten had Ajax geluk, na de blunder van doelman Bojko (1-0, Van de Beek) en het van richting veranderde schot van Ziyech, 2-1. Trainer Katsjkevitsj van Dinamo was vorige week na afloop van de nederlaag positief gestemd. Dinamo, dat dit weekeinde 1-1 speelde bij Odessa, is een goed voetballend, fysiek sterk elftal met de 20-jarige aanvaller Tsjihankov als een van de opvallendste spelers. De vraag is wat Ajax doet als het na bijvoorbeeld een uur met 1-0 achterstaat: de aanval blijven zoeken of zich terugtrekken in de defensie, met het risico dat kort voor tijd de fatale 2-0 valt.

PSV

PSV won met 3-2 in Borisov en had ruimer afstand kunnen nemen, na een slecht eerste halfuur. PSV won de afgelopen drie uitwedstrijden in de laatste minuut, tegen achtereenvolgens Fortuna Sittard, Bate en PEC. De enige thuiswedstrijd in de competitie eindigde in 4-0, tegen FC Utrecht. Het elftal van trainer Mark van Bommel maakt in voetballend opzicht nog geen grote indruk, maar PSV is een hecht team en Van Bommel heeft tot nog toe een goede hand van wisselen.

Van Bommel heeft tot nog toe een goede hand van wisselen. Foto ANP Pro Shots

PSV kan eventueel leunen en vertrouwen op de snelheid van Bergwijn, Lozano en Malen. Bate viel tegen, maar won beide uitwedstrijden in de vorige ronden, van Helsinki (1-2) en Qarabag (0-1). Beide uitslagen zijn woensdag overigens niet genoeg voor de Wit-Russen.