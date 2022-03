Na acht duels bij PSV heeft Joey Veerman al een fraai voorjaarsrapport

Joey Veerman in het shirt van PSV. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De scheidsrechter heeft net voor de laatste keer gefloten als de naam van Joey Veerman vanaf de tribunes nog door het Philips Stadion galmt. Het is de reactie van de supporters op zijn goede spel en fraaie doelpunt waarmee hij PSV aan een even eenvoudige als reguliere overwinning op Heracles helpt (3-1).

Precies twee maanden draagt de 23-jarige middenvelder nu het shirt van PSV. De club nam hem in de winterstop voor 6 miljoen euro over van Heerenveen. Sneller dan hij wellicht zelf ook voor mogelijk had gehouden, heeft hij de Eindhovense harten veroverd. ‘Jo-ey Veerman ja-la-la-la-la-la-la!’

PSV kocht het afgelopen decennia wel vaker spelers van de vaderlandse subtop. De ene keer met meer succes dan de andere keer. Van voltreffers zoals Kevin Strootman en Denzel Dumfries tot tegenvallers als Bart Ramselaar en Adam Maher. Het is de vraag waar Veerman over een tijdje langs deze meetlat ligt.

Wie hem op zijn eerste wedstrijden in het roodwitte shirt van PSV beoordeelt, kan niet anders dan concluderen dat hij de ploeg van trainer Roger Schmidt makkelijker laat voetballen, al is de nuchtere Volendammer de eerste om de euforie rond zijn persoon te temperen. ‘Ik heb pas acht wedstrijden voor PSV gespeeld. Waarvan vijf goed.’

Toch was Veerman in die korte periode al een aantal keer bepalend. Midweeks schoot hij PSV voor het eerst in negen jaar naar de finale van de beker. Twintig minuten voor tijd maakte hij het winnende doelpunt op bezoek bij Go Ahead Eagles. 17 april wacht Ajax de Kuip.

Tegen Heracles maakte hij zondagmiddag de openingstreffer. Gecontroleerd en met veel gevoel mikte hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied strak in de hoek. ‘Een pass in het doel’, zei hij zelf. Het was alweer zijn vierde doelpunt voor PSV. Alleen Götze scoorde dit kalenderjaar vaker (5).

Ook stond hij al vijf keer aan de basis van een doelpunt van PSV. Dat deed niet één medespeler hem na. Gemeten in doelpunten en assists is hij de waardevolste speler van PSV dit kalenderjaar. ‘Ik heb goede spelers om mij heen, waarmee ik kort kan combineren. Dat is wat ik graag wil, dus dat is lekker.’

Met zijn kwaliteiten is hij van toegevoegde waarde voor PSV. De ploeg van Schmidt heeft dit seizoen moeite om het spel te maken en kansen te creëren tegen tegenstanders die de ruimtes klein houden. Na Cody Gakpo (3.83) schiep Veerman (2.26) de meeste kansen per negentig minuten. Ook verstuurt hij per wedstrijd de meeste passes (29.2) op het meest aanvallende deel van het veld. Dat doet hij vrij nauwkeurig, blijkt uit de gegevens van databureau Opta Sports.

‘Voetballend wisten we wel dat hij het niveau van PSV zou hebben’, zei trainer Schmidt. ‘Het was de vraag of hij ook meekon in de tactische discipline en zijn verdedigende taken zou oppakken. Dat was niet altijd vanzelfsprekend bij Heerenveen, al weet ik niet precies wat zijn taken daar waren.’

Meer dan elke andere trainer kijkt Schmidt naar de betrouwbaarheid van zijn spelers. ‘Ik heb het erover gehad met hem en vind dat hij zich snel aanpast. Hij gaat mee in de teamdiscipline en pakt veel ballen af. Ik denk dat het een van de punten is waarop hij zich wil ontwikkelen en daarom ook naar PSV is gekomen.’

Zijn hele carrière is er al twijfel over zijn verdedigende kwaliteiten. Tot vervelens toe. Veerman: ‘Ja, het is al vaker over mijn verdedigende arbeid gegaan, maar ik denk dat ik de meeste vraagtekens nu langzaamaan heb weggenomen.’

Hij wil een zo compleet mogelijke voetballer worden, maar geniet nog altijd het meest met de bal aan zijn voet. Zoals het moment waarop hij twintig minuten voor tijd Mario Götze met een fijnzinnige pass de diepte in stuurde. Zijn Duitse teamgenoot, met wie hij een natuurlijke klik lijkt te hebben, legde de bal breed op Gakpo, die de wedstrijd definitief besliste: 3-1. ‘We zoeken elkaar op in het veld en hadden een paar leuke combinaties’, zei Veerman over zijn connectie met Götze.

Eran Zahavi had PSV vlak na rust al op 2-0 gezet. De spits die zijn draai na iets meer dan anderhalf jaar nog altijd niet gevonden heeft, reageerde attent toen de bal in het strafschopgebied bleef liggen. De ingevallen Samuel Armenteros dacht de spanning namens Heracles terug te brengen, maar al snel bracht Gakpo het verschil in doelpunten weer op twee.

Op de vraag of Veerman zich in een speeltuin had gewaand, zo makkelijk als het hem afging, antwoordde hij droogjes: ‘Het was een leuke middag inderdaad, alleen we hadden meer moeten scoren.’