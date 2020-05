Na aanstelling Thomas Letsch bij Vitesse: Duits tweede taal trainers eredivisie

Thomas Letsch Beeld Rex by Shutterstock

Ze zijn relatief onbekend. Ze waren geen grote voetballers. Ze zijn theoretisch onderlegd en willen het moderne voetbal van tegenwoordig spelen. Intens, met veel beweging, veel sprints, liefst aanvallend. En ze zijn dus Duits.

Na Frank Wormuth (Heracles), Peter Hyballa (NAC, eerste divisie) en Roger Schmidt (PSV) heeft ook Vitesse komend seizoen een Duitse trainer: Thomas Letsch, 51 jaar, afkomstig uit Esslingen, bij Stuttgart. Een kennis van de nieuwe technisch directeur van Vitesse, Johannes Spors, ook een Duitser.

Vraag Letsch naar zijn voorbeelden van vroeger en hij noemt na enig nadenken eerst spelers: Zidane, van wie hij in 2006 in het stadion van Frankfurt intens genoot tijdens de kwartfinale van het WK tegen Brazilië. Gullit ook. Geen Duitsers? ‘Nee, nee, niet Lothar Matthäus.’ Herbert Neumann, een vroegere Duitse trainer van Vitesse, vond hij een mooie, stijlvolle voetballer. Net als Karl-Heinz Flohe, een vaardige middenvelder van FC Köln uit een verder verleden. Als trainer noemt hij Ralf Rangnick, opleider met encyclopedische kennis van voetbal, tegenwoordig directeur van alle voetbal van Red Bull, in Leipzig vertaald door Rasenball, in Oostenrijk door Salzburg.

Letsch was een trage middenvelder uit het hoge amateurvoetbal van Duitsland. Als trainer beter worden dan als voetballer, is zijn ambitie. Hij boekte wisselend succes. Ontslagen bijvoorbeeld na 57 dagen bij Erzgebirge Aue. ‘Dat had niets met prestaties te maken, maar met personen die niet bij elkaar pasten’, legt hij uit. Na één seizoen bij Austria Wien. ‘Het ging de clubleiding niet snel genoeg met de progressie.’

Bij Salzburg was hij een jaar assistent van Roger Schmidt, de nieuwe trainer van PSV. ‘Thomas was onze eerste keus’, zegt technisch directeur Spors. ‘We denken hetzelfde over voetbal. We kenden elkaar, maar niet heel goed. Ik werkte als scout bij Leipzig, Thomas behoorde tot de trainersstaf in Salzburg. Ik heb hem vooral veel bestudeerd bij Liefering.’ Liefering is het opleidingsteam van Salzburg.

Duits als tweede taal in de eredivisie, al spreken al die trainers Engels, en is Letsch van plan Nederlands te leren. Volgens hem is het min of meer toeval, al die Duitsers. Hoewel niet helemaal, geeft hij toe. De Duitse trainersschool maakt naam, met Jürgen Klopp (Liverpool) als aanvoerder. Klopp spreekt van Vollgasfussball. Vroeg druk zetten, de tegenstander weinig rust laten, dwingen tot fouten en toeslaan in de omschakeling. Het zijn lang niet alleen Duitsers die zo wensen te spelen: Guardiola, Ten Hag en Bosz zijn ook exponenten van een gevoel dat voetbal vooral bedoeld is als publieksvermaak. Ieder op zijn eigen manier laten ze het nieuwe voetbal zien.

De presentatie van Letsch - groot, gebronsd, kaal, wit T-shirt en witte schoenen, spijkerbroek en linnen jasje - , is ontspannen woensdag, op het trainingscomplex in Papendal, met anderhalve meter afstand tussen partijen. De verslaggever van FoxSports speelt quizmaster. Wat is het grootste succes van Vitesse? ‘De bekerwinst’, antwoordt Letsch meteen. Wie is clubicoon? Hij draait zich om naar de buste van Theo Bos zaliger, de onbuigzame verdediger en later trainer.

Maar ook clubiconen verdwijnen. Edward Sturing nam het trainerschap vorig seizoen over van de ontslagen Rus Leonid Sloetski, maar nu wilde Spors iets anders. Hij noemt Sturing een fijn mens en een autoriteit in het voetbal, ‘maar we wilden een andere weg inslaan.’ Het moet voorbij zijn met defensief spel in Gelredome. Vitesse is daarbij eigendom van de Rus Valeri Ojf, die met diens rechterhand Jevgeni Merkel veel, zo niet alles bepaalt.

Samen gaan ze voor een ander type spel, al is dat geen garantie voor succes. Schmidt was succesvol met Salzburg en aanvankelijk ook met Leverkusen, waar hij werd ontslagen. Hyballa werd snel ontslagen bij NEC en maakte dit seizoen zijn rentree bij NAC. Wormuth, voorheen opleider bij de Duitse bond, doet het uitstekend met Heracles, al speelt hij niet per se heel aanvallend. Hij heeft wel veel gedaan aan de fitheid van spelers, aan hun toewijding en professionaliteit. Zo zal Letsch ook werken, in de lange voorbereiding tot het seizoen, waarvan de begindatum nog niet bekend is.

Vitesse, net als bijna alle clubs in financiële problemen door corona, zoekt naar spelers, nu onder anderen de aanvalsleiders Bryan Linssen en Tim Matavz vertrekken. ‘We hebben veel tijd om te trainen hoe ik wil voetballen’, zegt Letsch, die overal een antwoord op heeft, behalve op de vraag welke landgenoot de laatste was die Gelredome uitverkocht. Hij lacht om het antwoord, nadat hij dat schuldig is gebleven: Helene Fischer. Een ravissante zangeres van het betere schlagerwerk.