Na 94 jaar staat dat ‘Hitlergroetbeeld’ verstopt in het Olympisch Stadion

De Olympische Groet, zoals het beeld officieel heeft staat beklad en wel voor het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maandag is 'Jan met de Handjes' van zijn sokkel gehaald en weggestopt in een trappenhuis van het stadion. Beeld ANP

Daar staat-ie dan, sinds begin deze week: ‘Jan met de Handjes’ achter een gesloten hek in een portaal van het trappenhuis aan de achterkant van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het archetype van de sportman in brons, met inderdaad handen als kolenschoppen, dijen en bovenarmen als boomstammen, een strak broekje en een torso met geprononceerde ribben, is vastgezet aan sjorbanden. Onzichtbaar voor voorbijgangers.

Dat was tot afgelopen maandag wel anders. Toen stond hij nog even in zijn volle lengte van 2,85 meter fier op een hoge sokkel van baksteen naast de Marathontoren, uitkijkend over het plein, met de rechterarm naar voren gestrekt de hoogte in. Dat gebaar is hem 94 jaar na plaatsing uiteindelijk lelijk opgebroken.

Een lange controverse ging eraan vooraf. Waar de een ervan overtuigd was dat kunstenares Gra Rueb (1885-1972) ter gelegenheid van de Olympische Spelen in 1928 de olympische groet had verbeeld, zagen anderen er onmiskenbaar het saluut van de Italiaanse fascisten en de nazi’s in.

De Stichting Olympisch Stadion hakte de knoop door na een onderzoek naar het kunstwerk, een eerbetoon aan de in 1924 overleden baron Frits van Tuyll van Serooskerken, de oprichter van het Nederlands Olympisch Comité die de Spelen naar Amsterdam had gehaald. Weg met De Olympische Groet, zoals de creatie formeel heet, al loopt er nog een bezwaar tegen afgifte van de gemeentelijke vergunning voor verwijdering.

Bouwkundig erfgoed

Het Cuypersgenootschap, dat waakt over bouwkundig erfgoed, meent dat er een beschermd monument wordt aangetast. Maar de stadiondirectie greep de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie dan toch maar aan als het moment van handeling. Directeur Ellen van Haaren: ‘Als drager van het woord olympisch willen we niet langer worden opgezadeld met dit besmette gebaar. De procedure kan nog heel lang duren. Het risico is beperkt. We kunnen het nog altijd terugplaatsen.’

De stichting was de negatieve connotaties beu. Met regelmaat kwamen er klachten op het kantoor binnen. Voorbijgangers vroegen zich af hoe het vredesnaam mogelijk was dat hier in volle openbaarheid de Hitlergroet werd gebracht, nota bene in de stad waaruit zoveel Joden zijn gedeporteerd. Van Haaren: ‘Bij die verbazing kon ik me wel iets voorstellen.’ Begin dit jaar bekladden antifascisten het kunstwerk nog met verf.

Het beeld de Olympische Groet op z'n nieuwe plek in het trappenhuis van het Olympisch Stadion. Beeld Elisa Maenhout

Vanaf 2006 tot begin 2021 lag er een plaquette met uitleg bij. ‘Het beeld toont de olympische groet, die al in de Romeinse tijd werd gebruikt. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt dit gebaar echter geassocieerd met de Hitlergroet, maar dit beeld stamt reeds uit 1928 en heeft er geen enkele verbintenis mee’. Dat zou toch wat anders liggen.

Het raadplegen van historici door de stichting leverde de munitie op die tot de verwijdering van eerst de tegel en daarna de verplaatsing van het beeld leidde. Directeur Van Haaren: ‘Voor het bestaan van een Romeinse groet bestaat geen enkel bewijs. Die vind je hooguit terug in films over die tijd en bij Asterix en Obelix.’

Benito Mussolini

De opgeheven arm werd begin jaren twintig geannexeerd door de fascistische beweging van Benito Mussolini, mogelijk afgekeken van een schilderij uit 1784 van de Franse schilder Jacques-Louis David. Op De Eed van de Horatii strekken Romeinse soldaten de rechterarm. Duitse nationaal-socialisten adopteerden het ritueel van de Italianen. Van Haaren ziet een verband met het beeld. ‘Deze groet was ten tijde van de Spelen in Amsterdam onmiskenbaar gemeengoed binnen het fascisme en nazisme.’

De Amsterdamse historicus Hans Derks, die betrokken was bij het onderzoek, is explicieter: ‘De Romeinse groet? Heeft er niks mee te maken. De olympische groet? Heeft er niks mee te maken. Dit is een hardcore fascistisch beeld. De nazi’s hanteerden de Hitlergroet al vanaf 1925, de NSB’ers deden in Nederland hetzelfde en riepen Hou Zee. Hoe kun je dit in 1928 als olympische groet hebben gezien? Onmogelijk.’

Dat het toen al gevoelig lag, blijkt volgens de historicus onder meer uit een Engelstalige poster waarop het stadion en het beeld staan afgebeeld, maar de geheven arm ontbreekt. ‘Deze amputatie was kennelijk ingegeven door de overweging dat het Engelse publiek niet afgeschrikt mocht worden om de reis naar Amsterdam te aanvaarden’, schrijft Derks in een verhandeling over het onderzoek, De Eeuw van Jan.

Volgens directeur Van Haaren van het Olympisch Stadion valt er nogal wat af te dingen op het bestaan van een olympische groet. Baron Pierre de Coubertin, de Franse grondlegger van de moderne Olympische Spelen, ijverde op de Spelen in Parijs in 1924 voor een eerbewijs met geheven arm, maar dat zou nooit in zwang zijn geraakt.

Ze vestigt de aandacht op enkele foto’s. Voetballer Harry Dénis legt in Amsterdam, 1928 namens de Nederlandse atleten de eed af met een gehoekte arm. Op het ereschavot van de Spelen in Berlijn in 1936 brengt winnaar Jesse Owens saluerend de vingers naar het voorhoofd en houdt de Japanse winnaar van het zilver de armen naast het lichaam. Alleen nummer drie strekt de arm: het is een Duitser. Van Haaren: ‘Het gebaar is nooit onderdeel van de ceremonie geweest.’

Volgens sporthistoricus Jurryt van de Vooren, die de tekst schreef voor de plaquette bij het beeld op het Stadionplein, ligt het genuanceerder. ‘Het Internationaal Olympisch Comité was in die tijd simpelweg niet sterk genoeg om een protocol vast te leggen. Daarom zie je dat lang niet alle sporters de groet brengen.’

Hij wijst erop dat destijds ook op andere sportevenementen de gestrekte rechterarm werd gesignaleerd, georganiseerd door socialistische, katholieke en zelfs communistische bewegingen. Niet dat hij daarmee de liaison tussen de olympische beweging en fascistische en antisemitische stromingen bagatelliseert. ‘Die sympathieën hebben bestaan. In het IOC zijn na de oorlog leden uit Frankrijk aangebleven die wegens landverraad en collaboratie waren veroordeeld. Ook nazi’s en fascisten bleven zitten.’

Saillant: nog in 1947, toen het oorlogsmonument van Prometheus ter nagedachtenis aan de omgekomen sporters in het Olympisch Stadion werd onthuld, brachten Nederlandse turners eensgezind de arm omhoog. Van de Vooren: ‘Dat gebeurde onder regie van Charles Pahud de Mortanges, voorzitter van het NOC. Hij had nota bene als majoor in de Irenebrigade tegen de Duitsers gevochten en Nederland bevrijd. Zo zie je maar hoe diffuus het lag.’

Met zijn tekst op de plaquette is Van de Vooren achteraf niet gelukkig. ‘Dat van die Romeinse groet klopte niet, dat was fout. Het behoort tot de vele historische misverstanden rondom de Spelen.’

Volgens historicus Derks wilde het NOC al meteen na de oorlog van het beeld af. Zeker toen was de geheven arm een pijnlijke herinnering. Verder dan een verplaatsing naar een net wat mindere prominente plek bij de Marathontoren kwam het niet. Mogelijk, vermoedt stadiondirecteur Van Haaren, speelde een rol dat het kunstwerk alleen voor toeschouwers goed te zien was. Voor passanten ging het decennia schuil achter een muur, later zelfs deels overwoekerd door het groen uit een aanpalende plantenbak. Pas na de renovatie van het stadion, voltooid in 2000, was ‘Jan’ in vol ornaat te aanschouwen.

Protest

Sporthistoricus Van de Vooren heeft er geen moeite mee dat het beeld niet langer zichtbaar is. ‘Ik snap het wel, al ben ik het niet eens met de historische onderbouwing – het beeld is niet exclusief vanuit het fascisme ontstaan. Ik ben blij dat het in tact is gebleven, je moet niet onderdelen van de geschiedenis met typex weghalen.’

Het Cuypersgenootschap is niet de enige partij die de verplaatsing betreurt. Toen de stichting in 2020 het voornemen bekend maakte, reageerde de voormalige directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes op Twitter. ‘Uit angst voor mensen die niet weten hoe het precies zit, maar menen dat, wordt nu een rijksmonumentaal ensemble vernield.’

Volgens de Amsterdamse architectuurhistoricus Erik Mattie betekent het besluit een inbreuk op de stedenbouwkundige samenhang in het gebied. De Van Tuyll van Serooskerkenweg vormt een verbinding tussen het stadion en het Van Tuyll van Serooskerkenplein, met het beeld van Rueb en de twee beelden van polospelers aan weerszijden van de entree van het plein als blikvangers. ‘Dat plein is gemodelleerd naar een Romeins amfitheater, het is omsloten en je kunt zelfs een keizerlijke loge ontwaren. Het is daarmee ook een soort stadion. Uit het hele ensemble haal je nu een belangrijk element weg.’

Verwijdering is volgens hem ook nog eens ‘onsympathiek’ voor de kunstenares. Hij is ervan overtuigd dat Rueb geen affiniteit met het fascisme had. ‘Dit beeld was heel belangrijk in haar oeuvre. Het succes wordt haar nu ontnomen.’

Directeur Van Haaren zegt dat ‘Jan met de Handjes’ voorlopig in het trapportaal blijft staan. Tijdens rondleidingen zullen medewerkers de context uitleggen. Voor de langere termijn suggereert ze opname in een toekomstige beeldentuin vol foute helden. Mocht dat armpje drukken worden om de aandacht te vangen, is deze Jan alvast in het voordeel.