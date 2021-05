Na 74 jaar keert Brentford terug naar Engelse voetbaltop

Brentford-trainer Thomas Frank is het middelpunt van de feestvreugde. Hij leidde zijn ploeg naar de Premier League, dat werd bezegeld door een zege op Swansea in de finale van de play-offs. Beeld Action Images via Reuters

De NHS, het Britse zorgsysteem, moest nog worden opgericht en Londen was het oorlogspuin nog aan het opruimen toen The Bees voor het laatst in de hoogste divisie speelden. Daarna volgde een schier eindeloos verblijf in de lagere regionen van het Engelse voetbal, maar de laatste decennia klom Brentford geleidelijk op.

Een klein jaar geleden, in het seizoen dat het afscheid nam van het knusse Griffin Park, stond het al op de drempel van promotie. Op de laatste speeldag verspeelde het de tweede plek. Daarna ging ook nog eens de finale van de play-offs, tegen buurman Fulham, verloren dankzij een fout van de doelman.

Negen eerdere pogingen

Het was de negende keer dat Brentford faalde in de nacompetitie, maar tien keer bracht scheepsrecht. Nadat het over twee duels had afgerekend met Bournemouth, bleek het team van de charismatische trainer Thomas Frank te sterk te zijn voor The Swans. De 2-0 eindstand stond al na een klein half uur op het scorebord.

Alleen Bradford City heeft langer moeten wachten op terugkeer naar de top van de Engelse voetbalpiramide. De prestatie van Brentford, dat als derde was geëindigd in de reguliere competitie is bijzonder omdat het afgelopen zomer de twee beste spelers kwijtraakte: Ollie Watkins ging naar Aston Villa en Saïd Benrahma naar West Ham United.

Beide aanvallers werden met een grote winst verkocht. Zo was Watkins, een international inmiddels, voor omgerekend twee miljoen van Exeter City gekomen om voor 36 miljoen te vertrekken. Dat geldt voor meer spelers. Brentford heeft tijdens de afgelopen zeven jaar 181 miljoen euro winst gemaakt met transfers, en dat zonder weg te zakken.

Leiderschap

Het is, naast het goede leiderschap van de 47-jarige Frank, te danken aan het Moneyball-systeem, waarbij op basis van uitgebreide statistische analyse spelers worden gekocht. Omdat een club als Brentford een beperkt budget heeft, is slim inkopen de enige manier om te concurreren met rijkere clubs. Met geld smijten is er niet bij.

Voor de trouwe fans is het spijtig dat het geliefde Griffin Park niet de komst van Chelsea, Liverpool en Manchester United kan meemaken. Sinds vorige zomer speelt het in een nieuwe stadion in Kew. Aan de andere kant: Griffin Park zou nooit hebben voldaan aan de eisen die de Premier League stelt aan stadions.