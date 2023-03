Na 607 dagen zonder competitie begint Sanne Wevers haar olympische campagne

Sanne Wevers tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd voor de EK in Turkije. Het is de eerste keer sinds de Spelen van Tokio in 2021 dat de turnster in actie kwam. Beeld Iris van den Broek / ANP

Op een winderige parkeerplaats naast De Kuip stapt Sanne Wevers uit de auto. Ze hangt haar TeamNL-tas om de schouder en loopt naar de ingang van de turnhal. Na 607 dagen afwezigheid keert de olympisch balkkampioene van Rio terug in de competitie. En met nog maar 492 dagen te gaan voor de Spelen in Parijs.

De Rotterdams topsporthal is op vrijdagmiddag het decor voor de eerste nationale kwalificatiewedstrijd voor het EK dat in april in Turkije wordt betwist. Het is een bijeenkomst voor ingewijden: tien turnsters en hun begeleiders bevolken de vloer. Een paar plukjes geïnteresseerden zitten op de tribune.

Het contrast met Wevers’ laatste optreden, bij de Spelen in Tokio, is groot. Toen kon heel de wereld mee kijken. Nu niet. De wedstrijd is niet publiekelijk aangekondigd en televisiecamera’s zijn niet welkom. De sfeer is er een van ons-kent-ons, versterkt door de aankondigingen van de turnsters: enkel hun voornamen klinken door de luidsprekers. ‘De laatste turnster op balk is Sanne.’

Over de auteur

Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Toch is er ontzag voor de oud-olympisch kampioene. Dat blijkt al bij haar warming-up. Als ze voor het eerst op de balk springt, wordt het bijna ongemerkt iets stiller in de zaal. Dit is een bijzonder moment, weet iedereen.

Wanneer ze uiteindelijk haar oefening turnt is dat gevoel van verwachting terug in de hal. Er klinken aanmoedigingen vanaf de tribune en van Vincent Wevers, die wijdbeens en met de armen over elkaar geslagen de verrichtingen van zijn dochter en pupil gadeslaat. ‘Keurig’, zegt hij na de naar haar vernoemde ‘Weverspirouette’. 'Prachtig’ klinkt er na haar ‘vrije overslag-spagaatsprong-flikflak’. Na de afsprong klapt hij driemaal in de handen en balt zijn vuist.

De driekoppige jury bedeelt Wevers met 14,133 punten. Daarmee zit ze ruim boven de EK-limiet van 13,500 en boven de anderen in Rotterdam. Zeker van een plekje is ze daarmee allerminst. De EK is een landenwedstrijd waar het zwaartepunt op de meerkamp ligt. Wevers doet voorlopig alleen balk. Hoeveel kans ze heeft op een van de vijf Nederlandse tickets? ‘Dat is speculeren. Maak er iets leuks van.’

Zenuwachtig

Ze was zenuwachtig geweest. ‘Het is weer nieuw en er inkomen. Dat was de reden dat ik vandaag mee deed’, zei ze. Ze wilde het oncomfortabele gevoel opzoeken dat er vlak voor een wedstrijd altijd is. Dat gevoel waaraan je ten onder kunt gaan of dat je juist beter laat presteren, zoals vrijdag. ‘Ik was aangenaam verrast.’

Na de Spelen van Tokio, waar ze als titelverdedigster op de balk de finale niet eens haalde, nam Wevers vrijaf. Ze bevond zich als dochter van coach Wevers in het midden van de storm die in het turnen woedde. Vincent Wevers werd, net als veel andere trainers, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het had haar olympische voorbereiding ernstig verstoord.

Tot een veroordeling kwam het niet. Wevers werd begin deze maand in hoger beroep vrijgesproken door de beroepscommissie van sporttuchtrechtbank ISR. Het onderzoek was te wankel om tot een veroordeling te komen. Zo maakte ook vader Wevers in Rotterdam zijn rentree.

Los van de bond en met haar vader als coach traint Wevers sinds deze zomers met onder andere haar tweelingzus Lieke en meerkampster Naomi Visser in Varsseveld. Ze wilde na de teleurstelling van Tokio het turnen nog niet kwijt.

Met haar deelname aan de selectiewedstrijd is er weer sprake van toenadering tot de turnbond. Dat moet wel, zonder kan ze niet naar internationale toernooien worden afgevaardigd. Dat schuurt niet, zegt ze. In ieder geval niet op de wedstrijdvloer, tussen de gymtoestellen. ‘We hebben in deze hal vandaag allemaal dezelfde passie, dezelfde dromen en dezelfde enorme hoeveelheid arbeid erin zitten. Dat voel je ook: het gaat weer om de sport.’

Lange weg terug

Eenvoudig was haar terugkeer niet. In de eerste weken van training afgelopen oktober voelde ze duidelijk hoe ver haar kunde op de balk was weggezakt. Na deze eerste wedstrijd voelt ze zich alweer een stuk zekerder. ‘Het eerste kleine steentje richting Parijs is gelegd.

Parijs is niet ver. Maar volgens bondscoach Jeroen Jacobs is er, ook na ruim 600 dagen zonder competitie, tijd genoeg om olympische vorm te vinden. ‘Het is zeker haalbaar’, zegt hij beslist. Ook haar leeftijd – ze is 31 – is volgens hem geen bezwaar.

Jacobs haalt de inmiddels 47-jarige Oezbeekse turnster Oksana Tsjoesovitina aan. Zij is op vloer nog altijd een vaste waarde bij internationale titeltoernooien. Als zij dat kan, waarom zou Wevers het dan niet op de balk ook kunnen, wil de bondscoach maar zeggen. Wevers lacht om de vergelijking. Bijna 50, dat is van een andere orde. ‘Zij is echt een legende.’

Wevers gelooft wel dat zij als dertiger nog mee kan doen om de medailles. De jaren dat er alleen tieners in aanmerking kwamen voor de hoofdprijzen zijn volgens haar voorbij. ‘Dat is de ontwikkeling die onze sport al een tijd doormaakt, op landen als China na. Het is meer een vrouwensport aan het worden. Dat is omdat er steeds meer kennis is over hoe we moeten trainen met een vrouwenlichaam in plaats van een jongemeisjeslichaam. Dat maakt de sport volwassener.’

Deelname aan de EK is aan de selectiecommissie. De WK moeten het hoogtepunt van dit jaar worden. Maar uiteindelijk draait het voor Wevers om die Olympische Spelen van 2024. Daar is haar rentree werkelijk op gericht. Ze wil na jaren van gerommel in haar sport, van aantijgingen en tuchtzaken een mooi slotakkoord aan haar loopbaan. Niet de nachtkaars van Tokio. ‘Ik gun mezelf een ander einde.’