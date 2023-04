Na 30 kilometer weet Nageeye het wel: zijn gekwelde keel verhindert het prolongeren van zijn marathontitel in Rotterdam

Abdi Nageeye lijkt door de straten van Rotterdam te zweven. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Als de winnaar van de marathon van Rotterdam, Bashir Abdi, aan het woord is, schuift Abdi Nageeye de kraag van zijn vest omhoog over zijn mond. Hij wil het antwoord van zijn Belgische vriend en trainingsmaat tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd niet verstoren. Gedempt door hand en kraag hoest hij in stilte. En benadrukt onbedoeld de reden dat hij Abdi zondagmiddag door Rotterdam niet kon volgen.

Als hij zelf aan het woord komt, schraapt hij eerst goed zijn keel. ‘Ik denk dat dit een van mijn beste wedstrijden was, wetende wat er de afgelopen drie weken aan de hand was’, raspt hij. Achter Abdi, die in 2.03.47 de Keniaan Thimothy Kiplangat (2.03.50) voorbleef, kwam Nageeye als derde over de finish op een kleine twee minuten achterstand in 2.05.32. Hij is met die tijd voor Olympische Spelen van Parijs geplaatst.

Vakkundig had Nageeye zijn keelklachten verborgen gehouden voor de buitenwacht. Sterker nog, in de aanloop naar de 42ste editie van de Rotterdamse marathon was de 34-jarige Nageeye vol gogme. Als winnaar van de vorige editie kwam hij maar voor één ding terug naar de havenstad. Een tijd? Dat maakte hem niet zoveel uit. Alleen de overwinning telde.

Samen met Abdi zou hij plannen smeden voor de perfecte race, waarin de vorm van de dag zou bepalen wie van de twee het eerst over de finish op de Coolsingel zou gaan. Een tipje van de sluier wilde hij wel oplichten: vanaf 32 kilometer zou de strijd ontbranden. ‘En dan hopen dat er nog twee of drie anderen overblijven’, zei hij.

Afhaken

De werkelijkheid was anders. Toen na 30 kilometer Kiplangat het afhaken van de laatste tempomaker aangreep om te versnellen, was Nageeye een van de eersten die moest afhaken. Met nog een dikke tien kilometer voor de boeg lag hij op de zevende plaats en zag hij de kans op herhaling van zijn zege van vorig jaar verdwijnen.

Hij had er rekening mee gehouden, vertelt hij na afloop. Drie weken geleden had hij, voor het oog van een NOS-camera, een duurtraining gedaan op de hoogvlakte van Sululta, in Ethiopië. Na tien van de veertig kilometer was hij gaan hoesten. En die hoest is sindsdien niet meer verdwenen.

Sululta is een bekend hardloopoord, gunstig vanwege de hoogte. Op 2.500 meter boven zeeniveau maakt het lijf veel rode bloedlichaampjes aan en dat is voor een duursporter onontbeerlijk. Met meer rode bloedlichaampjes kan het lijf meer zuurstof naar de spieren transporteren en blijft de motor langer soepel lopen.

Het nadeel van Sululta: het ligt vlak bij Addis Abeba. Met voorsteden meegerekend telt de hoofdstad van Ethiopië meer dan 5 miljoen inwoners en het verkeer is ernaar. Op de beelden van de NOS wordt Nageeye bijna aangereden door een vrachtwagen. Lekker voor de luchtwegen zijn de uitlaatgassen van dat verkeer ook al niet. Was dat de reden voor zijn gekwelde keel? Toch niet, denkt Nageeye. ‘Ik denk dat het een virus was.’

Drie weken lang kampte hij met slijm en keelpijn. Duurtrainingen gingen nog redelijk, maar bij korter en explosiever werk zat het hem serieus dwars. Zeker als het weer tegenzat. Op een mistige dag kon hij op de 400-meterbaan in Sululta, aangelegd door olympisch kampioen Kenenisa Bekele, niets. Toen hij zondagmorgen vanuit zijn hotelraam een mistige Maasstad zag, wist hij het zeker: die keel ging weer opspelen.

Abdi Nageeye (r) en Bashir Abdi, respectievelijk de nummer 3 en nummer 1 van de marathon van Rotterdam. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Nageeye geldt als een wisselvallige loper, zeker in het begin van zijn marathoncarrière. Naar eigen zeggen waren van de zestien marathons die hij tot dit jaar uitliep er acht goed en acht slecht. Maar als het goed ging, dan kon het buitengewoon zijn. Zoals bij zijn zilveren race in Tokio, bij zijn zege in Rotterdam van vorig jaar en zijn derde plek in New York afgelopen november.

Miskleunen

Maar vorig jaar bewees hij ook nog altijd flink te kunnen miskleunen. Bij het WK in Eugene, waar hij met nog maar een kilometer te gaan uitstapte. Hij gaf de schuld aan de ‘stuiterschoenen’ die hij droeg.

In Rotterdam moest dat anders. ‘Het WK gingen we niet herhalen’, zegt hij. ‘Ik wist dat het een moeilijke dag zou worden, maar ik wilde zorgen dat ik na afloop onder de douche zou weten: ik heb alles gegeven.’

Met die mindset bleef Nageeye zijn eigen tempo lopen na de demarrage van Kiplangat. Hij wilde zichzelf bewijzen dat hij bij tegenslag doorzetten kan en met zijn duurvermogen was niets mis. Hij zou nog wel wat concurrenten oprapen, wist hij. Als hij maar niet hoefde te hoesten. ‘Want dan krijg je van die rare passen.’

Om hoestbuien te voorkomen, sloeg hij de laatste verversingsposten over. Hij kreeg toch niets meer door zijn gekwelde keel. En in de laatste kilometers kreeg hij tenslotte de Ethiopiër Dawit Wolde, lopend op plaats drie, in het vizier. Hij kneep zijn ogen dicht en zette nog eenmaal aan met één gedachte in zijn hoofd. ‘Podium halen en dan petje af voor mezelf.’