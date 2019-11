Na 2020 verandert alles in de Formule 1 (mits de teams groen licht geven)

AUSTIN, TEXAS - NOVEMBER 03: Valtteri Bottas driving the (77) Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes W10 leads Max Verstappen of the Netherlands driving the (33) Aston Martin Red Bull Racing RB15 and the rest of the field into turn two at the start during the F1 Grand Prix of USA at Circuit of The Americas on November 03, 2019 in Austin, Texas. (Photo by Dan Istitene/Getty Images) Beeld Getty Images

Budgetplafond

Belangrijkste voorstel is het budgetplafond voor teams. Dat wordt 175 miljoen dollar (158 miljoen euro). Het is voor het eerst dat de Formule 1 een dergelijke maatregel invoert. Topteams als Mercedes geven nu ruim 400 miljoen euro per jaar uit aan onder meer de ontwikkeling van de auto en het behouden van toppersoneel. Een laagvlieger als Williams heeft een derde van dat bedrag te besteden.

Elk jaar worden de verschillen groter; in 2013 won voor het laatst een ander team dan Mercedes, Ferrari of Red Bull een race. Met een grens aan wat uitgegeven kan worden, moeten de verschillen tussen de teams kleiner worden. Belangrijke kanttekening is dat de coureursalarissen en het loon van de drie bestbetaalde medewerkers niet meetellen. Mogelijk als handreiking naar de topteams; een coureur als Lewis Hamilton is in zijn eentje al goed voor zo’n 40 miljoen euro per jaar.

Maar... er wordt al jaren gesteggeld over de hoogte van het budgetplafond. Ferrari, Mercedes en Red Bull zijn weliswaar voor het goedkoper maken van de Formule 1, maar willen tegelijk zo min mogelijk inleveren. De teams moeten veel personeel ontslaan bij een drastische inkrimping en dreigen minder dominant te worden.

Max Verstappens Red Bull ziet daarnaast het liefst dat de nieuwe regels pas in 2022 gelden, waarbij het budgetplafond wel alvast in 2021 wordt ingesteld. Het team vreest dat er volgend jaar met enorme bedragen gesmeten zal worden bij de ontwikkeling van de 2021-auto’s, als er nog geen limiet is.

Het bezorgt de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 een dilemma. Zij willen geen jaar langer door kabbelen met de huidige regels, die volgens hen niet toekomstbestendig zijn. Risico is dat teams als Red Bull en Mercedes, de twee succesvolste teams van het afgelopen decennium, onder druk besluiten de Formule 1 gedag te zeggen, als wordt geconcludeerd dat de klasse het maximale rendement voor de merken al heeft opgeleverd. Met het risico dat de koningsklasse een lege huls wordt.

Simpelere, stevigere auto’s

Ingewikkelde aerodynamische foefjes zoals de zogenoemde ‘bargeboards’ aan de zijkant van de auto’s verdwijnen. De voorvleugel wordt simpeler en de achtervleugel wordt kleiner, zodat bolides minder worden gehinderd door verstoorde lucht achter een andere auto.

Voor grip worden de auto’s door vaste regels wat betreft aerodynamica afhankelijk van het zogenoemde grondeffect, waardoor ze meer op het asfalt worden gezogen. Daarnaast worden de auto’s robuuster, zodat niet het kleinste tikje een uitvalbeurt oplevert. De auto’s worden 25 kilo zwaarder (minimumgewicht: 768 kilo) en naar verwachting gemiddeld zo’n drie seconden per ronde trager. Het moet er allemaal toe leiden dat inhalen makkelijker wordt en het aantal gevechten op de baan toeneemt.

Maar... Ferrari vreest dat door de gestandaardiseerde regels het lastiger wordt voor teams om zich te onderscheiden. De technische vrijheid neemt af. ‘En dat druist in tegen het DNA van de Formule 1, waarin het draait om competitie’, zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

Zijn woorden wegen zwaar, want Ferrari is essentieel voor het goedkeuren van de regels. Als enige team hebben de Italianen vetorecht bij grote regelwijzigingen, een privilege dat werd bedongen onder de vorige F1-baas Ecclestone. Binotto noemde de voorgestelde plannen ‘een goed startpunt’, maar wilde niet uitsluiten alsnog het veto te gebruiken als de definitieve regels niet bevallen. Max Verstappen maakte zich minder druk om auto’s die iets meer op elkaar lijken. ‘Als we straks maar beter tegen elkaar kunnen racen.’

Kortere raceweekenden

De traditionele mediadag op de donderdag voor het raceweekeinde wordt afgeschaft. Teams kunnen zo een dag later op het circuit aankomen. Dat moet de werkdruk op het Formule 1-personeel in de steeds langer, zwaarder wordende seizoenen verlichten. Tegelijk anticipeert de Formule 1 op deze manier zo op nog meer races per jaar. Tot een maximum van 25. De in totaal 75 circuitdagen zijn er dan nog altijd minder dan de huidige 84 (21 races).

Maar... Of het kortere raceweekeinde de mening zal doen veranderen van critici over de steeds langer wordende seizoenen is de vraag. Met name het vele reizen valt zowel coureurs als teampersoneel zwaar, omdat meer dan de helft van de races buiten Europa zijn. Met 25 races zal het aantal reiskilometers alleen maar toenemen.

De meervoudige wereldkampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hebben al gezegd overwegen dan te stoppen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kan de sport beter focussen op ‘grotere evenementen maken van minder races’.