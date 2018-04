Na 16 jaar weer in de eredivisie: hoe eigenaar Isitan Gün Fortuna Sittard door financiële ellende sleepte

Onvoorwaardelijke steun

Fortuna bonkte in menig hart. Hier weer duizend euro, daar een inzamelingsactie. Een veiling. Bedelen. Weer investeren. 'We leefden van maand naar maand', zegt Tinnemans. 'Zo van: volgende maand krijgen we tv-geld van de KNVB. Dan kunnen we die en die kosten betalen.' Gün en hij herinneren zich een gesprek met de vader van Perr Schuurs, de latere aanvoerder, die als 16-jarige een contract kreeg voor 700 euro per maand. 'De vader van Perr was niet overtuigd dat Fortuna het volgende seizoen nog zou bestaan.'



Vergeet Van Bommel en Hofland ook niet, oud-spelers die hun loopbaan begonnen bij Fortuna, die zich schatplichtig voelen. Hofland is trainer nu, met de in Portugal geboren Claudio Braga als officieel hoofdtrainer, vanwege diens diploma. Vergeet Oliseh niet, met wie de leiding ruzie kreeg, maar die topsportmentaliteit meebracht in het jaar dat hij hoofdtrainer was. Oliseh twittert na de promotie: 'Proud to be chief coach of this team. God is great.'



Tinnemans, directeur van Mosa Glas, en Gün spreken over de miraculeuze redding en de toekomst. Het gaat onder meer over Paul van der Kraan, die de operatie leidde om begin 2016 negen ton bij elkaar te krijgen, voor 1 maart. Toen meldde Gün zich. Hij was bestuurslid geweest bij Galatasaray, als afgestudeerd econoom belast met financiën, en hij oriënteerde zich in Europa op mogelijke partners voor de Turkse topclub. Als bij toeval bleef hij hangen bij Fortuna. Hij zag mogelijkheden. Een mooie geschiedenis, een roemruchte club, al vielen dan overal lijken uit de kast. Fortuna was een verlopen club, in 2002 gedegradeerd uit de eredivisie.