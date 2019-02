Na 128 testrondjes met zijn nieuwe motor is Verstappen vooral cryptisch, want testen is ook niet te veel prijsgeven

Max Verstappen praat met de pers. Beeld Getty Images

Consternatie in de pitstraat, maandagochtend iets na negenen. Net nadat een tiental fotografen en cameraploegen de eerste meters van Max Verstappen in zijn nieuwe auto hebben vastgelegd, zet hij zijn bolide stil. Monteurs sprinten naar zijn auto om hem vervolgens terug te duwen naar de garage. Journalisten verdringen zich voor het raam van de perszaal, overal klinkt geklik van camera’s. Zou zijn motor het nu al hebben begeven?

Het blijkt vals alarm. Toen Verstappen de garage uitreed, schoot er een andere auto van het asfalt op het circuit van Barcelona. De sessie werd stilgelegd en Verstappen mocht op het laatste moment niet de baan op. De onmiddellijke reuring bij de wereldpers onderstreept waar het bij Verstappen dit seizoen om draait: zijn nieuwe Honda-motor en, belangrijker, of hij daarmee kan strijden om de wereldtitel.

Met zijn Renault-motor was Verstappen de afgelopen drie seizoenen te groot voor een servet, maar te klein voor een tafellaken. Daar moet dit jaar met zijn nieuwe Honda-krachtbron verandering in komen. Maandag reed hij in Barcelona zijn eerste ronden.

Rode wangen

Verstappen zelf is er cryptisch over als hij na een lange dag rondjes rijden uit zijn auto is gestapt. Met rode wangen en de afdruk van zijn helm nog in zijn gezicht zegt hij kalmpjes dat er nog ‘veel te verbeteren valt’. ‘Maar dat is voor iedereen zo’, voegt hij daaraan toe, omring door cameraploegen. Testen is ook niet te veel prijsgeven aan de concurrentie, weet hij.

Die motor zorgt in ieder geval voor opwinding onder zijn fans. Joost en Manon Broekman uit IJmuiden zijn maandag speciaal naar Barcelona afgereisd om Verstappen als eerste in actie te zien tijdens de zogenoemde test­dagen, als de teams hun nieuwe auto’s uitproberen. Vader en dochter vertoeven de hele dag op de rode stoeltjes van de hoofdtribune. Een dag later vliegen ze weer terug.

‘We zijn toch wel nieuwsgierig. Honda is een gerespecteerd merk dat zich in de Formule 1 heeft bewezen met grote kampioenen als Senna’, zegt Joost over Honda. Hij weet nog goed dat het merk in de jaren tachtig als motorleverancier van McLaren en Williams de wereldtitels aaneenreeg. ‘En Max noteerde net al de hoogste topsnelheid, zag ik’, zegt Manon hoopvol.

Ze is gekleed in een oranje shirt dat ze vorig jaar heeft gekocht bij de Grote Prijs van Oostenrijk. Die wedstrijd werd door Verstappen gewonnen. ‘Dat was echt geweldig. En ook het feestje daarna’, zegt ze.

Gouden carrière

Over een kleine maand begint Verstappen in Australië aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1. Kenners voorspellen de Nederlander een gouden carrière. Hij staat als 21-jarige op vijf zeges. Recordkampioen Michael Schumacher had op die leeftijd nog niet eens gedebuteerd in de raceklasse.

Het enige probleem: voor kampioenschappen is alleen talent in de Formule 1 niet voldoende. Britse statistici van de universiteiten van Bristol en Sheffield concludeerden dat de invloed van de coureur op de prestatie in de afgelopen drie decennia gemiddeld 14 procent was. De rest wordt bepaald door kunde van monteurs, technici en de kracht van de motor.

Aan met name dat laatste had Verstappen de afgelopen jaren een gebrek. Zijn team Red Bull won tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels achter elkaar met Renault-motoren. In 2014 kwam er een einde aan de hegemonie toen de raceklasse overstapte naar ‘groene’, zuinigere hybridemotoren.

In de seizoenen daarna had Renault moeite die complexe hybridetechnologie in de vingers te krijgen. Het gevolg: uitvalbeurten, een structureel gebrek aan vermogen vergeleken met de snellere Mercedessen en Ferrari’s en vooral veel ergernissen onderling. Verstappen noemde zijn motor vorig jaar uit frustratie enkel nog ‘het product’, om zo geen reclame meer voor zijn ­leverancier te maken.

Positieve geluiden

Van die negatieve sfeer is maandag weinig meer te merken. Verstappen loopt monter door de paddock als hij even zijn auto uit is. Vader Jos en zijn manager Raymond Vermeulen zitten ontspannen aan een tafel in het teamgebouw van Red Bull.

Het reflecteert de louter positieve geluiden die de afgelopen maanden uit de Red Bull-fabriek in Milton Keynes kwamen. Het team was onder de indruk van de dadendrang van Honda, dat met een portemonnee zonder bodem en een surplus aan mankracht aan het project werkt. De afgelopen winter draaiden de Honda-motoren onophoudelijk op de testbanken.

‘De Honda-motor is al iets sterker dan die van Renault’, zei Red Bull-topman Helmut Marko begin deze maand tegen racewebsite Motorsport.com. Verstappen was wat voorzichtiger. ‘Ik ben optimistisch, maar realistisch’, zei hij vorige week op de site van zijn team. ‘Het zal niet meteen vanaf het begin perfect zijn.’

Door zijn ervaringen met Renault heeft hij geleerd niet te vroeg te juichen. Daarnaast kent hij de voorgeschiedenis van Honda. In 2015 keerde de fabrikant na een afwezigheid van tien jaar terug in de Formule 1 als motorleverancier van het Britse team McLaren. Na drie seizoenen zonder podiumplekken en veel uitvalbeurten betaalde McLaren in 2017 tientallen miljoenen om het contract met de Japanners te verscheuren.

Die problemen staken toen al tijdens de testdagen de kop op. De McLarens stonden meer stil in de garage dan dat ze reden op het asfalt. Wat dat betreft begint de samenwerking tussen Red Bull en Honda voortvarender. Verstappens motor blijft maandag heel. Hij kent een probleemloze dag en rijdt liefst 128 ronden. Tijdens het perspraatje voor zijn teamgebouw zegt hij met een glimlach op zijn gezicht tevreden te zijn: ‘Ik had weinig problemen, heb gewoon mijn programma kunnen doen. Dat is goed, want normaal is de eerste testdag niet zo makkelijk.’

Dus verlaten ook Joost en Manon Broekman uit IJmuiden maandag opgetogen het circuit. Ze zitten in de zomer weer op de tribune in Oostenrijk. ‘Hopelijk vieren we dan weer zo’n feestje’, zegt Manon.