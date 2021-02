Myron Boadu klimt in Venlose schiettent uit zijn vormdip

Myron Boadu gaat Arjan Swinkels van VVV voorbij. De spits van AZ scoorde twee keer. Beeld ANP

Na een kwartier bij VVV - AZ is het duidelijk: Boadu heeft er zin in, zaterdagavond. Zijn harde schot vanuit de dribbel belandt op de paal, even later komt hij een teenlengte tekort om een lage voorzet van linksback Owen Wijndal tot goal te promoveren. Een goal van Boadu hangt vanaf de openingsfase in de lucht.

In Venlo, waar AZ de meest gepasseerde defensie in de eredivisie treft (56 tegengoals), oogt de 20-jarige spits verlost van de vormcrisis die hem al het gehele seizoen parten speelt.

Boadu is aanwezig. Met dieptesprints achter de Venlose defensie, door uit te wijken naar de flank en door mee te doen in de passing. Eindelijk lijkt Boadu weer op het aanvalstalent dat AZ vorig seizoen bijna naar de titel leidde.

Na rust krijgt hij loon naar werken. Na een zoveelste sprint trekt Christiaan Kum aan de rem: de VVV-voorstopper legt de doorgebroken Boadu neer en krijgt rood in de 58ste minuut. Tegen tien man hervindt Boadu het spitsengeluk waaraan het hem dit seizoen zo vaak ontbrak. Op twee van richting veranderde lage voorzetten, van Hakon Evjen vanaf rechts en van Wijndal vanaf links, staat Boadu net op de juiste plek.

Myron Boadu kent tot dusver een moeilijk seizoen. Beeld ANP

Vormdip

Zijn zevende en achtste treffer van het seizoen komen als geroepen. Want een echte spits moet scoren, iets wat Boadu nog maar nauwelijks lukte in zijn tweede fulltime jaar als aanvalsleider van AZ.

In de voorgaande tien duels scoorde Boadu alleen tegen Feyenoord. Zijn twee mooie countergoals in de Kuip (24 januari) verbonden reeksen van vijf en vier doelpuntloze wedstrijden met elkaar. Opmerkelijk, aangezien hij vorige seizoen (20 goals in 39 duels) slechts één keer in vier opeenvolgende duels niet tot scoren kwam.

In elk opzicht is 2020/21 tot dusver moeizaam verlopen voor Boadu. Niet alleen komt het aanvalstalent nu moeizamer tot scoren (gemiddeld 274 speelminuten per goal) dan vorig jaar (168 minuten per goal), ook krijgt hij aanzienlijk minder kansen.

Vorig seizoen was Boadu exceptioneel in het vergaren van kansen. Statistiekenbureau Opta Sports berekende dat hij vorig seizoen per 90 speelminuten gemiddeld voor 0,7 Expected Goals aan kansen kreeg. Die gemiddelde kansenkwaliteit is dit seizoen meer dan gehalveerd (0,3).

Ook zijn gemiddelde aantal doelpogingen per 90 speelminuten liep dit seizoen een deuk op (van 2,5 naar 1,7), terwijl zijn moyenne aan balverlies juist flink steeg (van 9,5 naar 11,3). Kortom, in 2020/21 had Boadu het dikwijls lastig.

Optimisme

Toch is er genoeg reden voor optimisme. De geboren Amsterdammer werd vorige maand pas 20 jaar en heeft nu al 31 goals achter zijn naam staan in het eerste van AZ. Knap, want Boadu miste in zijn tienerjaren twee seizoenen door een zware knieblessure (2017) en een gebroken enkel (2018).

Dat Boadu ook dit seizoen tot de snelste aanvallers in de eredivisie behoort, is dan ook een goed teken. De dip lijkt niet het gevolg van een fysiek probleem. En als in de resterende 11 eredivisieduels zijn oude vorm inderdaad hervonden blijkt, mag Boadu nog altijd dromen van EK-deelname in de zomer.