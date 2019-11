Myron Boadu danst met schwung van AZ naar Oranje

Myron Boadu is zondag opnieuw goud waard voor AZ. Tegen Emmen maakt hij de 2-0. Beeld ANP Sport

Na de 5-0-zege op Astana in de Europa League reisde AZ meteen terug naar Nederland, waarna trainer Arne Slot vrijdag een leuk nieuwtje had voor spits Myron Boadu. Of hij zich maandagavond met Calvin Stengs kon melden op de KNVB-campus in Zeist? De uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman voor Oranje kwam als een verrassing, aldus Boadu. Nog geen maand geleden had de 18-jarige topscorer zijn debuut gemaakt bij Jong Oranje, de promotie volgde snel.

Druk zegt Boadu niet te hebben gevoeld, na het telefoontje van Slot. ‘Mijn ouders en mijn zus waren aanwezig tijdens dat gesprek met de trainer. Mijn moeder moest huilen, mijn vader wist niks te zeggen. Ik was niet geëmotioneerd, maar ik zocht wel even naar woorden. Het overviel me.’

De tiener ziet alleen op tegen het ritueel voor nieuwkomers bij Oranje. De traditie wil dat debutanten ten overstaan van selectie en staf een liedje moeten zingen. ‘Daar kijk ik niet naar uit. Bij Jong Oranje had ik al gezegd dat ik het zolang mogelijk zou uitstellen, tot er geen ontsnappen meer mogelijk was.’

Boadu zong uiteindelijk Hoe het Voelt van SBMG en Henkie T, rapper die eveneens opgroeide in de Amsterdamse Bijlmermeer. Maar of hij deze tekst nog eens opvoert voor zijn nieuwe teamgenoten bij het ‘grote’ Oranje?

Springen uit die douche, stappen in die Booth/

Doe dit voor mijn brothers, oftewel mijn bloed/

Eey, ik zweer de dagen worden kouder/

Maar je weet ik doe het goed/

Ik ben aan het grinden/

Zo ben ik opgevoed



Boadu, lachend: ‘Ik weet niet of dat ik nog een keer mag zingen. Ik moet wellicht iets anders verzinnen.’

Grinden, dansen, zweven; dat doet Boadu wekelijks op het voetbalveld. Glimlachend vertolkt hij het mantra van zijn generatie. ‘Ik probeer mijn ding te doen, ik zit er lekker in. We draaien een mooie seizoen met AZ en dan kun je als spits ook mooie dingen doen. We willen laten zien hoe goed we zijn.’

Volgens coach Slot schoof Boadu vanzelf op in de hiërarchie bij Oranje, nadat de PSV-aanvallers Malen en Bergwijn vanwege blessures afvielen en Mempis Depay ondanks een hamstringblessure wel werd opgeroepen. ‘Dan komt de spits van Jong Oranje vanzelf in beeld.’

De zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder keek graag naar de vedetten van Oranje. Boadu: ‘Kijken hoe jongens als Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie zich ontwikkelden. Ik had niet verwacht dat ik nu al in hun voetsporen mag treden. Ik ben blij en trots dat ik bij de selectie zit. Nu is het aan mij om me te laten zien.’

Max Huiberts, technisch directeur van AZ, zei vorige maand in de Volkskrant dat de club een uitgekiend ontwikkelingsplan heeft opgesteld voor zijn talenten. Juist daarom verkoos Boadu AZ boven Ajax, hoewel hij is opgegroeid op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena. ‘Bij ons gaan talenten in het eerste elftal spelen als ze 17, 18 jaar zijn’, aldus Huiberts.

Aan Voetbal International vertelde Boadu hoe hij als jochie van 11 door Ajax werd afgewezen tijdens een stage. Vier jaar later meldde Ajax zich alsnog, toen Boadu al de jeugdopleiding bij AZ doorliep. ‘Ik wist hoe goed ik het bij AZ had en Ajax moest mij zien te overtuigen. Dat is ze niet gelukt.’

Dat zelfbewustzijn toonde hij ook in gesprekken met PSV en Arsenal. Hoe mooi de vergezichten ook waren, AZ gaf de tiener het meeste perspectief. ‘Ik moest twee keer terugkomen na een blessure. De club heeft altijd het vertrouwen in mij behouden. Het is ook de verdienste van AZ dat Calvin en ik mogen debuteren bij Oranje.’

Boadu, Stengs en Wijndal behoren niet toevallig tot de stal van zaakwaarnemer Mino Raiola. Zij brengen bravoure, bluf en flair in een ploeg die zijn grenzen blijft verleggen. ‘We hebben schijt aan wat er gebeurt. We weten hoe goed we zijn.’

Het is geen misplaatste arrogantie, Boadu kent ook zijn beperkingen. ‘Ik had al topscorer kunnen zijn in de Europa League en zeker ook meer doelpunten moeten maken in de eredivisie. Ik kom wel telkens in de positie om te scoren. Maar mijn rendement moet omhoog, daar ga ik hard aan werken.’

De talenten van AZ durven groots te dromen. Met Oranje naar het EK en volgend jaar met AZ landskampioen worden. Waarom niet? ’15 december’, zegt Boadu. Die datum staat al in zijn geheugen gegrift, dan speelt AZ als het meezit weer in het eigen stadion in Alkmaar tegen koploper Ajax. ‘Het wordt een lastige opgave, maar ik heb er vertrouwen in dat we na Feyenoord en PSV ook Ajax kunnen verslaan.’

Bijna vaderlijk spreekt trainer Slot over ‘jongens die heel graag willen voetballen, of het nu in Kazachstan is of in Manchester’. Boadu schrijft zijn jongensboek. ‘Binnen enkele dagen spelen we op Old Trafford tegen Manchester United dat altijd mijn favoriete ploeg is geweest en Ajax. Eerst mag ik me melden bij Oranje met al die grote spelers. De sky is the limit.’