Murray uitgeschakeld in kwartfinale Wimbledon

Onder normale omstandigheden had Murray de partij in drie sets gewonnen. Hij stond 6-3, 4-3 en een break voor in set 2 in de wetenschap dat zijn onderlinge score tegen Querrey 7-1 was. Door de heupkwetsuur, die hem al zijn gehele carrière achtervolgt, kon Murray bij de afzet geen kracht ontwikkelen met zijn linkerbeen. En zo kwam hij met opslagen, waar ook de meeste vrouwen in de WTA Tour om lachen.



Met de eerste service kwam Murray nauwelijks boven de 160 kilometer per uur, de tweede opslag was een slap balletje van 130 kilometer. Het bood Querrey alle ruimte om de rally te dicteren, zeker toen zijn opslag vanaf set 4 een dodelijk wapen werd. Moedeloos slofte Murray al naar zijn stoel, toen de bal nog over het net moest komen. Murray roept ook bij vele collega's ergernis op, omdat hij de hele wereld wil laten zien dat hij pijntje heeft.



Paire en Fognini waren ondanks hun kritiek slechte verliezers, omdat de even geniale als luie artiesten geen killersmentaliteit toonden in hun duels met de ook toen moeizaam bewegende Murray. Nu liep de energie uit zijn benen, nadat hij de tiebreak van de derde set met 7-4 had gewonnen. Het pleit voor Murray dat hij de pijn verbeet en niet koos voor de weg van de minste weerstand. Opgeven doe je niet als regerend kampioen, al liet hij vele ballen opzichtig lopen.