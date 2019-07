Murray en Williams geven het gemengd dubbelspel nieuw elan

Andy Murray en Serena Williams tijdens Wimbledon. Beeld Getty Images

In 2017 verliet Andy Murray hinkend het centre court van Wimbledon, na twee heupoperaties keerde hij dit jaar terug als dubbelspeler. Twee keer veroverde de 32-jarige Schot de Wimbledontitel in het enkelspel, met een metalen kunstheup geeft hij naast het dubbelspel ook een zelden serieus genomen discipline nieuw elan. Bij de mixed dubbels vormt Murray een droompaar met Serena Williams, een zelden vertoonde combinatie tussen twee iconen.

Het gemengd dubbelspel heeft een geringe status, omdat mannen en vrouwen alleen op de grandslamtoernooien en bij de Olympische Spelen een duo vormen. ‘Het is een eenmalige stunt’, zegt tennisser Robin Haase. ‘Zodra Murray weer fit is voor het enkelspel, zal hij niet meer mixen.’ Ook Demi Schuurs, nummer 8 van de wereld in het dubbelspel bij de vrouwen, heeft haar bedenkingen. ‘Serena dubbelt toch vooral voor de show met Murray.’ Maar Roger Federer gaat kijken, zei hij op Wimbledon.

Soldaat

Bij haar debuut op de US Open in 1998 behaalde Serena Williams haar eerste grandslamtitel aan de zijde van de Wit-Rus Max Mirnyi, die zijn 16-jarige partner als een soldaat omschreef. Met Jean-­Julien Rojer als dubbelpartner zou Schuurs op Wimbledon het illustere team Murray/Williams kunnen treffen.

‘Ik kan me niet voorstellen dat Serena zich heeft ingeschreven om nog een titel in het gemengd dubbelspel te behalen. Ze heeft het fysiek zwaar dit seizoen, het enkelspel zal prioriteit hebben.’

Als beste tennisster aller tijden heeft ­Serena Williams wellicht nog meer allure dan haar partner Andy Murray. De kleine, behendige Schuurs kan de power van ­Rojer goed gebruiken, Murray heeft een legende naast zich. ‘Ze is zo’n indrukwekkende verschijning. Er staat echt een beest aan de overkant, je hebt het idee dat er geen plek op de baan is om haar te passeren. Zelfs op de gang of in de kleedkamer ga ik aan de kant als Serena langskomt.’

Speelstijl

Eigenlijk zou Rojer op Queens en in Eastbourne met zijn goede vriend Murray dubbelen. Maar hij aarzelde omdat zijn Roemeense partner Horia Tecau een race tegen de klok voerde om fit te zijn voor Wimbledon. ‘Andy had snel een antwoord nodig en dat kon ik hem niet geven. Achteraf had ik misschien meer egoïstisch moeten zijn. ­Tecau kon die weken toch niet spelen. Maar ik heb op Wimbledon al met Andy getraind en ik draag zelfs zijn schoenen, omdat mijn grasschoenen niet lekker zitten.’

De 37-jarige Rojer, geboren op Curaçao en in 2015 Wimbledonkampioen in het dubbelspel, gelooft in de rentree van Murray. Al maakt hij een voorbehoud voor het enkelspel. ‘In het dubbelspel beweeg je anders. In de single ren je van links naar rechts, dat wordt lastiger.

‘Het heeft ook te maken met zijn speelstijl, Andy staat achter de baseline en moet veel lopen. Als dubbelspeler moet je vooral naar voren. Natuurlijk zet je druk op je heupen met de return voor een snelle reactie, maar dat doet Andy van nature al goed.

IJzeren discipline

Aan zijn arbeidsethos ligt het niet. Niemand revalideert zo intens als Murray, aldus Rojer. ‘Als iemand kan terugkomen na zo’n ingrijpende operatie is het Murray. Hij doet er alles aan, slaat nooit een oefening over. Die man is mentaal zo sterk en hij heeft een ijzeren discipline. Zijn voormalige coach Ivan Lendl zei het ook tegen Murray: nu kan het nog, je bent nog jong genoeg. Al was die tweede operatie ook een klap voor hem.’

Rojer zag het enorme litteken na de ingreep, maar Murray voelde zich gesterkt door de comeback van de Amerikaanse dubbelspecialist Bob Bryan, die eveneens met een heupprothese speelt. Op Wimbledon trok Murray in het dubbelspel met de Fransman Pierre-Hugues Herbert al een vol stadion. Met Serena Williams geeft hij tevens het gemengd dubbelspel meer aanzien.

Rojer: ‘Als zulke grote kampioenen meedoen, wordt er anders tegenaan gekeken. Ik denk dat Andy het een eer vindt om met Serena te dubbelen. Ik zit met enkele vrienden in een groepsapp met Andy, ik zei al dat ik graag tegen hem wil spelen.’

Niet al te serieus

Haase vertolkt de visie van de meeste topspelers in het enkelspel. ‘Je kunt het gemengd dubbelspel niet al te serieus nemen, omdat het per jaar slechts op vier toernooien wordt gespeeld. Er is ook geen wereldranglijst voor die discipline, de mixed hangt er een beetje bij. Als evenement stelt het niet veel voor. Je ziet op Wimbledon hooguit één of twee spelers uit het enkelspel meedoen.

‘Als Serena mij had gevraagd om te mixen? Dan had ik gezegd: nee, dankjewel. Die uitnodiging had ik gemakkelijk afgeslagen. Het is niet te combineren, omdat op Wimbledon in het enkel- en dubbelspel om drie gewonnen sets wordt gespeeld.’

Toch is het gemengd dubbelspel volgens Rojer ook ‘de gemakkelijkste en snelste weg naar een olympische medaille’. En dan stelt ook Haase zich graag beschikbaar voor de Spelen van Tokio in 2020. ‘Zonder arrogant te willen zijn, durf ik te zeggen dat ik een goede mixed-speler ben. Ik vind het namelijk wel leuk om met een vrouw te dubbelen. In Tokio met Kiki ­Bertens of Demi Schuurs spelen voor een medaille zou bijzonder zijn.’