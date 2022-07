Multitasken kan Van Aert als geen ander: zo rijdt hij voor het groen en dan voor het geel

Met nog 700 meter te gaan fietst Brandon McNulty op kop, voor de Deen Jonas Vingegaard in het geel en Tadej Pogacar. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Dat Tadej Pogacar op een steil omhoog lopende landingsbaan bovenop de Peyragudes de 17de etappe van de Tour de France won, was goed nieuws voor Wout van Aert. Daardoor mag de renner van Jumbo-Visma zondag in Parijs het finale podium beklimmen om aldaar de groene trui aangetrokken te krijgen. Eerlijk is eerlijk: dat had de krachtpatser van Jumbo-Visma ook gemogen als zijn ploeggenoot en geletruidrager Jonas Vingegaard dat door hemzelf geopende duel van Pogacar had gewonnen in de tweede van drie pittige Pyreneeën-ritten.

Alleen als de sprinter van Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen, de wielerwereld had verbijsterd door de korte, maar zware bergrit woensdag te winnen, kon Van Aert nog niet volledig zeker zijn van winst in het puntenklassement. Nu kan één renner de rest van de Tour nog 200 punten verdienen, maar de man die sinds de openingstijdrit in Kopenhagen het groen draagt, had woensdag een voorsprong van 214 op Pogacar en 220 op Philipsen.

Nadat Van Aert zich op de tussensprint van de dag zo goed als had verzekerd van het groen, zette hij zich aan zijn andere doelstelling: Vingegaard helpen. Het multitasken lukt de Belg al de hele Tour en dat is precies wat hij aankondigde in januari, tijdens het wintertrainingskamp van Jumbo-Visma in Alicante. ‘Ik heb uitvoerig bewezen dat ik zowel voor eigen succes kan gaan als er op andere dagen kan zijn voor de kopmannen’, lichtte Van Aert toen zijn plan in de Tour toe.

‘Ronde, Roubaix en groen’, was samengevat de ambitie die hij in Spanje onthulde. Maar de Ronde van Vlaanderen miste hij door corona en in Parijs-Roubaix werd hij, zonder koerskilometers in de benen, derde. Bleef over: de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Te bemachtigen in vlakke etappes met, liefst, ritzeges en met tussensprints in alle andere ritten.

Compleet wildenthousiast was de ploegleiding niet meteen over ‘Wouts groene plan’, zo bleek in Alicante. Groen als bijvangst van Van Aerts dadendrang, okay, maar als uitgesproken doelstelling vooraf: mwah. Per slot is de uitstraling van het groen fors minder dan het geel. De Tour-winnaar krijgt in Parijs een half miljoen euro, groen levert 5 procent daarvan op: 25000 euro.

Ook de man voor wie Jumbo-Visma alles opzij wilde zetten om dan eindelijk in zijn derde poging de Tour de France te winnen, Primoz Roglic, maakte duidelijk dat de groene droom van Van Aert beslist niet zijn gele in de weg mocht zitten.

Niet onlogisch, want Jumbo-Visma en al zijn voorgangers proberen al bijna 18 jaar die vermaledijde Ronde van Frankrijk een keer te winnen. Bovendien won de ploeg in 2008 al eens het groen, toen nog als Rabobank, met de Spanjaard Oscar Freire.

Van Aert kon echter verwijzen naar zijn drie ritzeges in de Tour van 2021 – nota bene een tijdrit, bergrit en massasprint – en overtuigde ploegleider Merijn Zeeman ervan dat hij zijn prioriteiten op orde had. ‘Ik hoop ook deel uit te maken van het team als we de Tour kunnen winnen’, zei de slimme Van Aert. ‘Daar wil ik bij zijn.’ Zeeman kon het dringende verzoek van een van de beste renners van de wereld moeilijk negeren. ‘Wout verdient voldoende steun in zijn jacht op ritzeges en de groene trui’, besloot hij.

In 1997 was het voor het laatst dat dezelfde ploeg geel en groen pakte: het Duitse Telecom met Tourwinnaar Jan Ullrich en Erik Zabel, die het groen zes keer naar Parijs zou brengen. Een jaar eerder deed de ploeg hetzelfde, toen met Bjarne Riis in de rol van Ullrich. Jaren later besloot de Duitse tv zich af te keren van de Tour de France: hun kijkers waren klaar met alle dopingschandalen rond Duitse renners.

In de jaren voor en na Telecom kwamen ploegen met mannen zoals de Oezbeek Djamolidin Abdoezjaparov en de Slowaak Peter Sagan, met zeven groene truien recordhouder voor Zabel, louter voor het puntenklassement naar de Tour. Eddy Merckx in 1969, 1971 en 1972 en Bernard Hinault in 1979 wonnen naast het geel min of meer per ongeluk ook het puntenklassement in de Tour de France. In zijn debuutjaar 1969 won Merckx ook nog de bolletjestrui en als de trui voor de beste jongere had bestaan, had Merckx die ook mogen aantrekken in Parijs.

Om in een fractie van de voetsporen van de beste renner aller tijden te treden, moet Wout van Aert alleen nog op de fiets blijven zitten tot de Champs-Elysées op zondag. De dag voor die slotrit is een tijdrit. Vorig jaar won hij die beide etappes en dit jaar is hij dat weer van plan. Want, zei hij over zijn twee Tourtaken: eerst Jonas in de Pyreneeën helpen met het geel en in het weekend zijn mijn eigen ambities weer aan de beurt.

Fabio Jakobsen is over de finish en valt direct om tegen de boarding van vermoeidheid. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant