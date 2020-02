Multinational Ajax tegen kruidenier RKC: twee werelden, één wedstrijd

Hakim Ziyech speelt zichzelf vrij tussen twee RKC spelers. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Te groot voor de eredivisie op den duur, te klein om de allergrootste buitenlandse clubs langdurig te bedreigen. Of dat erg is? Nee. Iemand moet die rol vervullen en Ajax doet het met verve. Of het precies zo zal lopen? Misschien ook niet, al is het best mogelijk. Het is een gedachte na een zielloze wedstrijd als Ajax – RKC (3-0), al mogen de Waalwijkers trots zijn op de weerstand die ze boden dit seizoen, zowel in Waalwijk (1-2) als in Amsterdam.

Storm Dennis blijft zondag netjes buiten de deur bij Ajax. Onder het gesloten dak van de Arena is het ook qua intensiteit van voetbal vrijwel windstil. Voetbal is voor de gelegenheid een flauw tijdverdrijf. Het kan ook niet altijd feest zijn, zeker niet als de werelden van Ajax en RKC elkaar treffen. De multinational tegen de kruidenier uit de oude dorpskern.

Ajax drijft weg van veel concurrenten in Nederland, sowieso in financieel opzicht. En als gevolg daarvan ook in sportieve zin, al gaan financiën en prestaties gelukkig niet altijd samen in de sport. Ajax voltooit deze week de transfer van Antony Matheus dos Santos, bijna 20 jaar, een linksbenige aanvaller van Sao Paulo. Naar verluidt kost hij 16 miljoen euro, plus nog 6 miljoen aan eventuele bonussen en 7 miljoen voor het afkopen van het contractueel afgesproken percentage dat Sao Paulo ontvangt bij de doorverkoop van Ajacied David Neres. Sao Paulo kan het geld nu goed gebruiken. Vandaar.

Nooit eerder gaf een Nederlandse club zoveel geld uit voor een transfer. Voor een speler die dus beter behoort te zijn dan de jeugd in de geroemde opleiding van Ajax. En daarbij kan Ajax zo’n uitgave gemakkelijk lijden. Ajax is tegenwoordig een club van tientallen miljoenen tegelijk. Ajax wil Europees aanpikken, althans, zich zo nu en dan tussen de elite scharen.

Klaas Jan Huntellaar gaat scoren maar de goal wordt afgekeurd voor wegens buitenspel. Even later zal de spits wel toeslaan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat is dit seizoen niet gelukt, door de ongelukkige uitschakeling in de groepsfase van de Champions League. Donderdag wacht in de Europa League het vechterscollectief van Getafe, even buiten Madrid. ‘We zullen veel beter moeten zijn dan vandaag’, oordeelde trainer Erik ten Hag zondag. ‘Met een totaal andere focus.’

Die 7 miljoen van Neres, de boekhoudkundige truc in feite, is evenveel als de totale begroting van RKC. Althans, die bedraagt 7,1 miljoen. Een tonnetje meer dus, beschikbaar geld voor alle spelers en trainers samen, onderhoud van het stadion, trainingskampen, transfers. Alles.

Zo is dus de huidige verhouding tussen de koploper van de eredivisie en de nummer 18, tussen de club die zoekt naar internationale wegen om te groeien, en de club die min of meer toevallig in de eredivisie verzeild raakte. Met een trainer uit de Ajax-school, dat wel, Fred Grim.

Grim wil zijn elftal mooi, aanvallend laten voetballen, al had hij voor de kansen op behoud in de hoogste klasse beter de zaak kunnen dichttimmeren. Maar met die speelwijze was het vermoedelijk ook niet gelukt. Nu krijgt hij in elk geval de bloemen voor het spel, al zal de degradatie binnenkort officieel zijn. RKC krijgt trouwens behoorlijk veel kansen in de Arena, zonder een doelpunt te maken. De club heeft ook geen topschutter.

Ajax is straks weer kampioen, vermoedelijk dan. Ajax staat door de nederlaag van AZ zaterdag zes punten voor op de Alkmaarders, met nog twaalf duels te gaan. Bij de kampioen voetbalt Hakim Ziyech een helft mee, op de weg terug van een blessure. En in de tweede helft doet Daley Blind weer mee, hersteld van de ontstoken hartspier. Het is nog afwachten hoe lang ze beschikbaar zijn voor Getafe.

Jurgen Ekkelenkamp is dicht bij een goal maar Hannes Delcroix zal op de doellijn redden. Keeper EtienneVaessen kijkt verslagen toe. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De wedstrijd is saai en voorspelbaar, met af en toe een hoogstandje of een opleving. Dit is typisch zo’n duel om met de buurman over de oprichting van de BeNeliga te filosoferen, om meer weerstand te krijgen. Veel stoelen blijven ook leeg, mede vanwege de begonnen vakantie misschien.

De onvermijdelijke 1-0 is een strafschop van Dusan Tadic, gegeven na een dommige overtreding van Hans Mulder op Donny van de Beek. Na rust scoort Lassina Traoré fraai, na een versnelling waarvan er te weinig te zien zijn. Tadic passt diep, Van de Beek zet met links voor. Daarbij blijft het niet, vooral omdat Klaas Jan Huntelaar invalt. De routinier wil altijd scoren. Hij geeft de slotfase van het duel cachet, met een doelpunt, een afgekeurd doelpunt (buitenspel) en een bal op de paal, al staat hij ook in die situatie buitenspel. Maar de gretigheid die hij uitstraalt is zondag zeldzaam in die ene wedstrijd tussen twee werelden.