Mourinho wint op zijn Mourinho’s: zuinig en met weinig oog voor offensieve schoonheid

Stephan El Shaarawy van AS Roma belaagt Vitesse-doelman Jeroen Houwen. Beeld ANP

De omroeper in Gelredome speculeerde vooraf op een ‘magische avond’ in Arnhem en dat had het kunnen zijn, als Vitesse liefdevoller was omgesprongen met de kansen in de achtste finales van de Conference League, eerste wedstrijd. Mourinho won op zijn Mourinho’s: zuinig, met weinig oog voor offensieve schoonheid.

‘In de eerste helft voetbalde alleen Vitesse’, keek de Portugese routinier terug. ‘We pasten ons niet aan op dit vreselijke veld, en ook niet aan het spel van Vitesse. Met name met de aanvallende impulsen van Eli Dasa hadden we problemen. Het was onmogelijk om kwalitatief hoogwaardig voetbal te brengen. We hebben in de eerste helft geluk gehad en creëerden zelf vrijwel niets. Na rust hadden we controle, en de uitgangspositie voor de thuiswedstrijd is goed.’

Het Europese avontuur van Vitesse is dit seizoen het hoogtepunt voor de club in nood, die last heeft van supportersgedrag, opgescheept zit met een Russische eigenaar die niets van zich laat horen in oorlogstijd en op een veld speelt dat de naam niet mag dragen. Zelfs trainer Thomas Letsch betrad op een gegeven moment het gras om gaten dicht te trappen.

Op het tijdens de winterstop gelegde veld is veel gevoetbald in korte tijd. De drainage is stuk, maar wie zal dat betalen, met een Rus als baas die verstoppertje speelt? Maar goed: Vitesse is een waardig vertegenwoordiger van het oplevende Nederlandse clubvoetbal. Ga maar na: Anderlecht uitgeschakeld in een voorronde. Spurs geëlimineerd in de groepsfase van de Conference League, mede omdat Spurs de laatste wedstrijd niet speelde vanwege corona. Rapid Wien verslagen in de tussenronde. Op papier veel grotere clubs. Knap. Maar nu, na de wedstrijd van volgende week in Rome, kon het weleens voorbij zijn, al weet je het nooit, want Roma liet ondanks de zege een armoedige indruk na.

‘Ongelooflijk’, had Mourinho in koddig Nederlands gezegd over het veld, waarvoor een paard, mocht het hier in galop overheen moeten, de vakbond van dravers zou laten inschakelen. Entertainment bieden was onmogelijk volgens ‘the Special One’, wiens resultaten de laatste jaren tegenvallen, maar wiens palmares in een gouden lijst past. Hij is ook niet op aarde voor entertainment. Voor hem telt de winst.

Met het onderhoudende gehalte van het duel viel het best mee, met dank aan Vitesse. Vermoedelijk hadden die van Roma een tijdje samen zitten mokken over het veld, en dat ze met hun dure benen de gevaren van hobbels dienden te trotseren. Het geklaag zat in hun hoofden. Vitesse speelde soms opportunistisch, maar ook met gewoon goed voetbal over de grond, voor zover mogelijk. Tot de rust ging dat aardig, vooruit gestuwd als de ploeg werd door een vol stadion. Voor de tweede keer dit seizoen was de Gelredome uitverkocht, na de gewonnen wedstrijd tegen Tottenham.

Openda, Domgjoni, ze kregen uitstekende kansen. Grbic zag een goal afgekeurd vanwege buitenspel. Een mistrap van doelman Rui Patricio had de 1-0 moeten opleveren, maar ja, het veld hinderde zelfs Vitesse. Het voorzetje was van Adrian Grbic, de bal stuitte even op voor Openda, die de bal van twee meter hoog over het doel joeg. Openda, snelle, heerlijke spits, die alleen veel te veel op de grond ligt.

Zo gaat het dan honderd keer, als de op papier kleinere ploeg tegen een grote club kansen mist. Dan is het meteen raak als de tegenstander eens een keer bij het doel komt. Een hoekschop in de blessuretijd van de eerste helft, een onoverzichtelijke situatie. De bal stuit toevallig voor de linkervoet van Sergio Oliveira. Goal.

José Mourinho verheft zich tot die treffer geregeld van de bank, om zijn elftal met driftige gebaren aan te sporen. Na rust blijft hij meestal zitten, behalve als Oliveira de rode kaart krijgt in de slotfase. Het verzet van Vitesse is dan al gebroken. ‘Het blijft een magische avond’, vindt de omroeper.

Mourinho verscheurt na afloop een blaadje met tactiek, gooit het op de grond, achter zijn stoel, en geeft Letsch een hand. Mourinho won de Champions League, de vroegere Uefa Cup, de Europa League en, als assistent van Bobby Robson bij Barcelona, de oude Europa Cup II. ‘Ik wil de Conference League ook graag winnen, dan is het vijftal compleet. Maar we zijn geen favoriet. Leicester, Slavia Praag, al die andere Nederlandse clubs. En we zijn trouwens nog niet door naar de kwartfinales.’ Als hij de perskamer verlaat zegt hij, weer in het Nederlands: dankjewel.