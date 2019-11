Mourinho volgt Pochettino op en gaat in zee met Tottenham

Manchester United trainer Jose Mourinho. Beeld BSR Agency

Het ontslag van de Argentijn zat er aan te komen. Vorige week kreeg hij van clubeigenaar Daniel Levy het verzoek vrijwillig te vertrekken. Pochettino weigerde, waarna Levy geen ander keuze had. De Argentijn krijgt omgerekend 14 miljoen euro als compensatie mee.

Een half jaar geleden stond Tottenham nog in de finale van de Champions League, na de bizarre zege op Ajax (Spurs maakte 3-2 in de slotseconde) in de halve finales. In de eindstrijd verloor de ploeg in Madrid van Liverpool (2-0). De nederlaag kwam hard aan bij de 47-jarige Pochettino die sinds 2014 aan het roer stond op White Hart Lane.

Onder leiding van de Argentijn beleefde Spurs een tijd van hoogte- en dieptepunten, maar vooral ook een tijd zonder felbegeerde prijzen. Voor het eerst in decennia won Spurs uit bij aartsrivaal Chelsea en op Wembley, het tijdelijke onderkomen voor de duur van de bouw van het nieuwe stadion, speelde de ploeg Real Madrid inclusief Cristiano Ronaldo twee jaar geleden weg.

Dit seizoen ging het mis. Het dieptepunt was de 2-7-thuisnederlaag begin oktober tegen Bayern München. Als een totale verrassing kwam deze blamage niet. Eerder was de formatie voor de beker uitgeschakeld door Colchester. Geen ander team in de Premier League leed in 2019 zoveel nederlagen als Spurs: achttien. De ploeg staat nu op de 14de plek.

Over vijf jaar bekeken heeft Spurs het goed gedaan onder Pochettino. De ploeg eindigde steevast in de top-4 en in 2016 had de club lang zicht op de eerste titel sinds 1962. Lof kreeg ‘Poch’ ook voor zijn duurzame beleid: hij deed geen grote aankopen en smeedde een hecht team, met ruimte voor jonge spelers uit de eigen opleiding.

Wat dat betreft is de keuze voor Mourinho een radicale koerswijziging. De Portugees staat bekend als een succescoach die strooit met geld. Bij Porto, Inter Milan en Chelsea (zeker in de eerste periode) heeft hij belangrijke prijzen gewonnen, maar de laatste jaren lijkt hij zijn aura te hebben verloren.

Zijn tweede termijn bij Chelsea eindigde op miserabele wijze en aan zijn tijd op Old Trafford wordt hij liever niet herinnerd, ook al won hij met Manchester United de Europa League in een finale tegen Ajax. Dat hij bijna een jaar zonder club heeft gezeten ,is geen toeval.

Met de aanstelling geeft Levy aan echt een prijs te willen winnen, iets waar ook Harry Kane erg naar verlangd. De topscorer heeft in zijn carrière alleen persoonlijke prijzen gewonnen. Voor Mourinho is het een kans op eerherstel. Hij is onder de indruk van de kwaliteit in de selectie en van het nieuwe stadion.

Zaterdag maakt hij zijn debuut tegen West Ham United, de club van een van zijn vele vijanden: Manuel Pellegrini.