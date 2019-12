Mourinho’s Tottenham herpakte zich in de tweede helft en kwam met de schrik vrij

Harry Kane van Tottenham Hotspur scoort de 1-1. Beeld EPA

Na de kansloze nederlaag tegen Chelsea (0-2) van afgelopen zondag was het de vraag hoe Spurs zou reageren tegen middenmotor Brighton & Hove Albion. The Seagulls spelen fris en verzorgd voetbal onder de relatief onbekende Graham Potter. Het aantal Engelse coaches in de Premier League is flink toegenomen en deze 44-jarige oud-verdediger van Stoke City is daar een van.

In de eerste helft was de nummer 13 van de ranglijst veel beter dan het tam opererende Tottenham. Dat Brighton 8 minuten voor de rust de leiding nam dankzij een kopbal van de lange verdediger Adam Webster was geheel verdiend. Met iets meer geluk zouden de bezoekers met een 0-2-voorsprong de rust zijn ingegaan.

Het magere spel was voor de Spursfans aanleiding hun helden uit te fluiten terwijl ze naar de kleedkamer liepen. ‘Welke flirt ik ook heb gehad met Mourinho, deze is geheel over. Dit is een shit show’, twitterde John Crace, een bekend parlementair verslaggever van The Guardian.

In de tweede helft herpakten de Spurs, spelend zonder de geschorste sterspeler Son Heung-Min, zich. Dat leidde al snel tot de gelijkmaker van, wie anders dan, Harry Kane. De spits profiteerde van Websters beslissing om netjes uit te verdedigen in plaats van de bal een flinke trap te geven. ‘He is one of our own’, zongen de Spurs-fans over hun talisman.

Goed speelde de thuisploeg nog steeds niet, maar Spurs toonde vechtlust. Soms teveel, zoals bij een doldrieste actie van een laagvliegende Dele Alli die een koppende Webster keihard omver kegelde. Een gele of zelfs rode kaart zou niet hebben misstaan, maar scheidsrechter Graham Scott deed niets en ook VAR zag geen reden om in te grijpen.

Het was zuur voor Brighton omdat Alli, opgeleefd onder Mourinho, even later de winnende treffer maakte. En wat voor een. Invaller Christian Eriksen gaf een pass op Serge Aurier. De rechtsback uit Ivoorkust, een beter aanvaller dan verdediger, volleerde richting Alli die de bal in een keer over de Brighton-doelman schoot. Een beauty.

Daarna moest Brighton komen, maar de verdediging van Tottenham hield stand. Met name Davinso Sanchez speelde een goede wedstrijd. Aan de andere kant kregen Kane en Eriksen nog goede kansen, maar gescoord werd er niet meer in het kletsnatte, bijna uitverkochte stadion van Tottenham. Het is een belangrijke zege voor Spurs, dat evenwel moeite zal hebben in de top-vier te eindigen.