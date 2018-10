Mourinho leeft op voet van oorlog met Manchester United

Jose Mourinho Foto AFP

Waar te beginnen bij het beschrijven van de misère op Old Trafford? Bij de drie kwartier durende tirade waarop Mourinho zijn spelers aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tegen Valencia trakteerde? Bij de spelersbus die veel te laat bij genoemde thuiswedstrijd arriveerde? Bij het antwoord ‘You want me dead?’, dat Paul Pogba gaf aan een journalist die een reactie vroeg op de 3-1-nederlaag bij West Ham United? Bij de ‘like’ misschien, die Antonio Valencia op sociale media had uitgedeeld bij een stuk waar voor het ontslag van zijn manager werd gepleit?

Of gewoon bij de resultaten van Manchester United: drie overwinningen (op Leicester, Burnley en Watford), een gelijkspel (Wolves) en drie nederlagen (Spurs, Brighton en West Ham). Het is de slechtste seizoenstart sinds 1989, wat indertijd bijna leidde tot het ontslag van Alex Ferguson.

In de twee Van Gaal-jaren ging ­United beter van start. De topclub ligt al uit de Carabao Cup na een 2-2-gelijkspel thuis tegen Derby County, die gevolgd werd door een verloren strafschoppenserie. Het te laat begonnen duel tegen ­Valencia liep uit op een fut- en doelpuntloos gelijkspel.

Luiste ploeg van de UK

Dat de vraag nu luidt wanneer de Portugees opstapt in plaats van ‘of’, heeft te maken met de aard van het spel. De spelers lijken niet meer voor Mourinho te willen werken, wat ook blijkt uit enkele statistieken. Zo is er op degradatiekandidaat Cardiff City na geen ploeg die minder mijlen aflegt dan de succesvolste ploeg uit de Engelse voetbalgeschiedenis. Geen club heeft in de eerste zeven wedstrijden meer spelers gebruikt. Waar Spurs, Liverpool en stadgenoot City een duidelijke spelopvatting hebben, ontbreekt bij United elke visie, behalve de blinde jacht op zilverwerk.

Mourinho heeft de steun van ­Lukaku, Matic en Fellaini. Dat zijn stuk voor stuk typische Mourinho-spelers: ­loyaal, dynamisch en fysiek sterk. Meer moeite heeft hij met creatievere ­spelers als Sánchez, Martial en Rashford. Met Paul Pogba leeft hij op voet van oorlog. Nadat de Franse middenvelder had laten weten dat United aanvallender moet spelen, kreeg hij te horen dat hij geen vice-aanvoerder meer is. Sterker, dat hij nooit aanvoerder zal zijn zolang Mourinho de baas is op Old Trafford. Pogba heeft aangegeven bij de winterse transferperiode te willen vertrekken.

Mourinho, die na ruim twee jaar nog steeds in een hotel woont, slaat wild om zich heen. De kansloze 3-1-nederlaag tegen West Ham United had volgens de 55-jarige coach te maken met arbitrale dwalingen. Hij zei zelfs dat spelers niet zelfstandig kunnen nadenken omdat ze nog te veel in het Van Gaal-systeem zitten, een verwijt dat Bert van Marwijk op Ziggo Sport ­typeerde als ‘asociaal’.

Wat de vertraging van de bus betreft wees Mourinho op de politie die geen escorte wilde geven. De politie zei de club te hebben laten weten dat het niet langer voor elke wedstrijd motoragenten inzet.

Voormalige United-speler Paul Scholes heeft gezegd dat Mourinho de club in diskrediet brengt en dat hij snel moet vertrekken. De United-aanhang is vooral ontevreden over voorzitter Ed Woodward en de Amerikaanse eigenaren, die zich te weinig met de club ­bemoeien. Zaterdag komt Mourinho’s oude rivaal Rafael Benítez met Newcastle naar Old Trafford en de eerstvolgende uitwedstrijd is bij zijn oude club Chelsea, waar hij twee keer met onmin is vertrokken. Het beladen bezoek aan Stamford Bridge kan wel eens een brug te ver worden.

Ondertussen volgt Zinedine Zidane, de gedoodverfde opvolger, een spoedcursus Engels.