Mountainbikester Annemarie Worst vindt haar draai in het veld

Tijdens het EK veldrijden in Rosmalen blijft Annemarie Worst, die zich tot vorig jaar vooral als mountainbiker manifesteerde, de zevenvoudig wereldkampioen Marianne Vos een paar seconden voor. De derde plek is ook voor een Nederlander: ­Denise Betsema blijft knap uit het zicht van onder andere wereldkampioen Sanne Cant (België). De drie Nederlandse vrouwen zingen gebroederlijk het volkslied tijdens de ceremonie.

Annemarie Worst Beeld BELGA

Als klein meisje heeft Annemarie Worst (22) eens een handtekening gevraagd aan Marianne Vos (31). Het moet bij een wereldbeker in Valkenburg zijn geweest, zegt Worst nadat ze zondag Europees kampioen veldrijden is geworden. ‘Lang geleden, hoor. Maar ­Marianne is altijd een voorbeeld geweest. Ook toen ik net begon met fietsen. Ze is nog steeds ­iemand waar ik tegen op kijk. Daarom is het extra gaaf dat ik hier van haar kan winnen.’

Worst heeft niet veel veldritten gewonnen. Haar belangrijkste zege was tijdens het WK vorig jaar in Luxemburg. Ze werd er wereldkampioen bij de beloften tot 23 jaar. Het is aan bondscoach Gerben de Knegt te danken dat ze aan de start stond. Worst: ‘Sterker, misschien had ik hier in Rosmalen niet eens gereden als Gerben me toen niet had overtuigd om door te gaan met veldrijden. Ik was vorig jaar geblesseerd geraakt aan mijn knie. Maar Gerben bleef aandringen: ‘Probeer het nou op het WK’. Dat ik wereldkampioen werd, heeft er voor een deel wel voor gezorgd dat ik hier nu sta. Deze ­zomer heb ik me speciaal voorbereid op het veldritseizoen.’

Het podium na het EK-veldrijden. vlnr Marianne Vos, Annemarie Worst en Denise Betsema. Beeld BELGA

Bondscoach De Knegt weet goed dat hij haar voor de eerste keer zag rijden. ‘Dat was bij een mountainbikewedstrijd. Het talent was onmiskenbaar. Dus ik ben blij dat haar heb kunnen overtuigen om ook het veld in de gaan. Ik heb wel op haar in moeten praten. In het mountainbiken haakt ze telkens net niet aan bij de wereldtop. Dat lukt hier wel. We kunnen nog veel plezier aan haar beleven de komende jaren.’

Succes smaakt naar meer

Waar Mathieu van der Poel, die zondag bij de mannen Europees kampioen werd, het mountainbiken als tweede liefde heeft, geldt het voor Worst andersom. Het succes in het veld smaakt naar meer, zegt ze zondag, terwijl ze aan alle kanten wordt gefeliciteerd.

‘Die wereldkampioentrui was mooi. Deze titel is nog mooier. Het betekent niet dat ik stop met mountainbiken. Dat blijf ik sowieso de rest van mijn leven doen.’

De kopgroep tijdens bij Elite Dames wedstrijd op het EK veldrijden. Beeld ANP

Worst pakte zondag de meeste winst op de lastige stroken in het bos. Daar waar de bochten schuin lagen, bomen over het parcours hingen en dikke bandensporen het onmogelijk maakten om ook maar een moment de concentratie te verliezen.

Haar stuurmanskunsten dankt ze aan de uren op de vaak moeilijkere mountainbikeparoursen. Worst: ‘Ik wist dat ik op de technische stukken voorsprong moest nemen op de anderen. Ik rijd ook liever door een bos dan dat ik over dat losse zand moet rennen. Maar goed, dat hoort bij het veldrijden. En voor deze trui neem ik dat graag voor lief.’