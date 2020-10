Motorpech voor Max Verstappen: Honda trekt zich terug uit Formule 1

Max Verstappen. Beeld Getty Images

De Japanners maakten vrijdagochtend bekend dat ze vertrekken uit de hoogste klasse in de autosport. Honda wil zich meer gaan richten op duurzame technologie en de ontwikkeling van elektrische auto’s. Hoewel Formule 1-auto’s sinds 2014 hybride motoren hebben, heeft de sport nog steeds een vervuilend imago. Het contract van Honda met Red Bull Racing en het zusterteam AlphaTauri loopt tot en met 2021. Daarna moeten de twee teams dus een andere motor in hun racewagens monteren.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Er zijn slechts vier motorfabrikanten actief in de Formule 1. Naast Honda zijn dat Renault, Mercedes en Ferrari. De laatste twee hebben echter steeds gezegd dat ze geen motoren aan Red Bull willen leveren, omdat de renstal van Verstappen de grootste concurrent is van hun eigen Formule 1-teams.

Verstappen staat momenteel derde in het klassement van het wereldkampioenschap, dat gedomineerd wordt door Mercedes. Een van de redenen waarom de Nederlander zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton niet kan bedreigen, is de sterke Mercedes-krachtbron. Mercedes voelt er weinig voor Verstappen, die naast Hamilton alom wordt beschouwd als de beste coureur in het veld, een betere motor te bezorgen.

Middenmoot

Zoals het er nu naar uitziet, hebben Red Bull en AlphaTauri dus geen andere keus dan motoren te bestellen bij Renault. Het probleem is dat Red Bull vóór 2019 ook al met Renault-motoren reed en daar ontevreden over was. De Oostenrijkers zegden de samenwerking met de Fransen in 2018 na twaalf jaar op, omdat Renault er maar niet in slaagde motoren te maken die konden tippen aan de krachtbronnen van Ferrari en Mercedes. Renault heeft ook een eigen Formule 1-team, maar dat figureert al heel lang in de middenmoot en heeft ook al jaren geen podiumplaats meer behaald.

Nu Red Bull helemaal klem zit, kunnen de Fransen flinke eisen stellen aan een hernieuwde samenwerking. De chef van het Franse Formule 1-team, Cyril Abiteboul, deed vorige maand in elk geval alsof de Fransen niet staan te trappelen om in het gat te springen dat Honda achterlaat. ‘We hebben met Red Bull samengewerkt en het werkte niet’, zei hij in een interview. Abiteboul sloot de mogelijkheid echter niet volledig uit. Renault wil dan meer een ‘partner’ worden van Red Bull dan alleen maar een motorleverancier, maakte hij duidelijk. ‘Als er een kans is op een sterke samenwerking, dan doen we het. Ik betwijfel of dat met Red Bull kan.’

Honda, dat na een absentie van enkele jaren sinds 2015 weer actief was in de Formule 1, moest ervoor zorgen dat Verstappen eindelijk serieus kon meestrijden om het wereldkampioenschap. Vorig jaar maakte Honda een goede start met Red Bull; 2020 moest het oogstjaar worden waarin Red Bull en Honda echt konden meedoen om de prijzen.

Zekerheidje

Het liep anders. Hoewel Ferrari een dramatisch raceseizoen doormaakt, kan Red Bull daar tot nu toe nauwelijks van profiteren. De twee Mercedes-bolides zijn zoveel sneller dan de rest van het twintigkoppige veld, dat de zevende wereldtitel voor Lewis Hamilton al na de eerste twee races van het seizoen een zekerheidje leek. De toch al geringe kansen van Verstappen zijn verder geruïneerd doordat het Nederlandse supertalent in drie van de tien verreden wedstrijden uitviel met motorproblemen.

Mogelijk hebben die gênante uitvalbeurten de doorslag gegeven bij Honda’s besluit ermee te kappen. Geruchten dat Honda het na 2021 voor gezien zou houden, deden al langer de ronde, maar zwakten de laatste tijd weer wat af. Het verhaal ging juist dat Honda in de sport actief zou blijven als Red Bull een jonge Japanse coureur, Yuki Tsunoda, volgend seizoen een zitje zou gunnen in het opleidingsteam AlphaTauri.

Verstappen tekende begin dit jaar nog een nieuw contract bij Red Bull. Dat loopt tot en met 2023. De Nederlander, die woensdag zijn 23ste verjaardag vierde, kan dat contract volgend jaar waarschijnlijk opzeggen als Red Bull hem geen auto met een sterke motor kan bieden. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft eerder dit jaar toegegeven dat de overeenkomst met Verstappen zo’n ontsnappingsclausule bevat.

Toprijders

Het probleem is alleen dat Verstappen geen goed alternatief heeft. Lewis Hamilton zal vrijwel zeker voor meerdere jaren bijtekenen bij Mercedes en het andere topteam, Ferrari, heeft vorig jaar het jonge talent Charles Leclerc aangetrokken. Leclerc, die even oud is als Verstappen, heeft een contract tot en met 2024.

Over het algemeen zetten Formule 1-ploegen liever niet twee toppers in één team. Het favoriete bedrijfsmodel van topteams is één supertalent contracteren en daarnaast een degelijke rijder van iets minder kaliber. Bij Mercedes is die duidelijke ‘nummer twee’ de Fin Valtteri Bottas. Ferrari heeft vanaf volgend jaar de Spanjaard Carlos Sainz jr. voor de assistenten-rol ingehuurd.

Zowel Mercedes en Ferrari hebben hun toprijderspositie dus al voor meerdere jaren ingevuld. Als Verstappen weg zou willen bij Red Bull, omdat hij daar geen gooi kan doen naar de wereldtitel, kan hij alleen terecht bij mindere teams. Red Bull is dit jaar het op één na best presterende team. Verkassen heeft dus weinig zin.