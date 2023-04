Motorcrosser Herlings is dankzij zijn talent en ambitie razendsnel terug aan het front

Jeffrey Herlings in actie in de GP van Nederland in 2021 op het circuit van Oss. Destijds reed hij met een zwaar geblesseerde schouder. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Na een jaar blessureleed maakte motorcrosser Jeffrey Herlings een afspraak met zichzelf: geheel tegen zijn natuur in hoefde hij de eerste races van het nieuwe seizoen niet voor de overwinning te gaan. Rustig opbouwen en ritme opdoen, luidde zijn devies.

Maar na twee races in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross, is de tweevoudig wereldkampioen al terug op de plek waar hij zich het liefste ziet. Na een tweede plaats tijdens de seizoensouverture in Argentinië, won hij twee weken geleden de Grand Prix van Sardinië.

In Italië sloeg Herlings (28) een dubbelslag: hij boekte niet alleen zijn eerste zege van het seizoen, maar behaalde ook zijn honderdste grandprixoverwinning uit zijn carrière. Komend weekend kan hij in Zwitserland het record van de Belg Stefan Everts (101 zeges) evenaren.

Op het bochtige circuit van Sardinië baande de 28-jarige Brabander zich, na een slechte start, door het droge zand en over de hoge bulten als vanouds een weg naar voren, zijn tegenstanders achter zich latend. Hoe kan het dat Herlings na een heel seizoen afwezigheid zo snel weer dominant is?

Volledig in het rood

‘Het verrast mij ook’, zegt zijn vader en oud-motorcrosser Peter Herlings, die de eerste twee wedstrijden met veel belangstelling volgde. ‘Motorcrossen is net als fietsen, dat verleer je niet zo snel. Maar de intensiteit van een wedstrijd is moeilijk na te bootsen.’

Vader Herlings wijst op de stress zodra het starthek valt en alle rijders tegelijk vertrekken. Het is riskant om zo laat mogelijk te remmen voor een bocht. En dan is er de verzuring van het lichaam. ‘Je rijdt twee keer 35 minuten volledig in het rood. Je gaat hoe dan ook dieper dan op een training.’

Herlings, wereldkampioen in 2018 en 2021, stond bijna een jaar aan de kant. Bij een val tijdens een fotoshoot brak hij in januari vorig jaar zijn hiel. Hij ging twee keer onder het mes en liet in zijn andere gekwetste voet het ijzer verwijderen dat er sinds 2019 in zat. In november maakte hij voor het eerst weer trainingsuren op zijn motor. ‘Ik schat dat hij momenteel op 85 procent rijdt’, aldus zijn vader.

In tegenstelling tot Herlings senior is Ruben Tureluren minder verbaasd over de veelbelovende rentree. De vertrouwensman werkte dertien jaar met de motorcrosser, maar werd dit jaar bedankt voor bewezen diensten na een reorganisatie binnen KTM, het Oostenrijkse fabrieksteam waarvoor Herlings uitkomt.

Volgens Tureluren spelen drie factoren een belangrijke rol: zijn talent, ongebreidelde drang de beste te willen zijn en uithoudingsvermogen. ‘Jeffrey kan enorm diep gaan. Ik vergelijk hem vaak met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Die hebben ook meer inhoud dan hun concurrenten.’

Tel daarbij de gave op van Herlings om zijn motor door de juiste diepe sporen in het zand te sturen en de arbeid die hij levert tijdens trainingen, en een verklaring is in de ogen van Tureluren geleverd. ‘De eerste races bouwde hij rustig op, dat was duidelijk te zien. Maar toen hij zijn kans rook, was hij weg. Diep van binnen schuilt een pure winnaar in hem.’

Als een wild paard

Dat Herlings meteen weer meedoet om de bovenste plekken, zegt meer over hem dan over de rest van het deelnemersveld of zijn motor, meent Carlo Hulsen. Volgens de voormalig assistent-bondscoach is een goede motor belangrijk, maar minder doorslaggevend als een auto in de Formule 1. ‘Je rijdt minder op topsnelheid en de aerodynamica speelt een minder grote rol.’

KTM wilde vorig jaar een vervanger op de motor van Herlings laten rijden. Maar na een valpartij tijdens de kwalificaties zette het team een streep door dat plan. Tureluren: ‘Dat zegt iets over hoe goed Herlings is.’ En Hulsen: ‘Die machine is een wild paard dat voortdurend aan je armen en benen trekt. Je hebt geen moment rust.’

Hulsen vervolgt: ‘Motorcrossers staan voor het grootste gedeelte van de race op hun motor. Daardoor kunnen ze meer snelheid maken en zijn ze mobieler dan wanneer ze op hun zadel blijven zitten. Wel is het zo dat er daardoor veel meer druk op de bovenbenen komt. Dat moet je kunnen volhouden.’

Bijkomend voordeel voor Herlings is dat zijn grootste concurrent en regerend wereldkampioen Tim Gajser ontbreekt. De 26-jarige Sloveen brak zijn bovenbeen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en ligt er voorlopig uit. Tureluren: ‘Ook Jeffrey is de afgelopen jaren door schade en schande wijs geworden. Nu weet hij: ik moet aan zoveel mogelijk races meedoen, dan pas kan ik meestrijden om de wereldtitel.’

De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer in de MXGP-klasse en drie keer in de MX2-klasse) aasde lange tijd op het record van tien wereldtitels van Stefan Everts. Maar door de vele blessures die Herlings de afgelopen jaren opliep, is dat doel nog ver weg en waarschijnlijk te hoog gegrepen.

Wel kan hij komend weekend in aantal grandprixoverwinningen dus op gelijke hoogte komen met de Belg die vanaf de jaren negentig zestien jaar langs heerste in de motorcross. Hulsen: ‘Ik weet dat Jeffrey dit record heel graag in handen wil krijgen. Hij wil doelen bereiken die voor anderen onhaalbaar zijn.’