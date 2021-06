Motorcoureur Márquez na blessureleed toch weer Koning van de Ring

Marc Márquez heeft de GP van Duitsland gewonnen. Beeld EPA

Een week voor de TT van Assen is de grote motorkampioen van de laatste jaren, de Spanjaard Marc Márquez, terug aan het front. In de Grand Prix van Duitsland, op de Sachsenring bij Dresden, werd de fabriekscoureur van Honda na een jaar blessureleed opnieuw uitgeroepen tot King of the Ring.

Na de overwinning kuste Márquez met een theatraal gebaar het asfalt. Bij het tv-interview met Eurosport keek hij voortdurend naar zijn schoenen, als de emotie hem bij de keel en de traanbuis greep. Zijn renstal was vooral uitbundig bij het vieren van het feest van de terugkeer. Japanners huilen niet snel.

Na Valencia 2019 won Honda, het grootste motormerk ter wereld, en Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse MotoGP, geen enkele Grand Prix meer, een historisch vacuüm. Dat gemis aan champagne en erekransen had alles met de coronapauze en de gebroken rechterarm van Márquez na een val in de Grote Prijs van Spanje in juli van het vorige jaar te maken.

Herstellen

Márquez viel bij de herstart van het seizoen 2020 van de machine en werd, als gebruikelijk in de wereld van de snelheidssporten, na een operatie al snel weer op de motor gezet. Zijn stalbaas Puig haalde hem evenwel na een eerste mislukking van de ‘fiets’ af en gaf zijn coureur, alom beschouwd als de beste rijder van deze eeuw, de tijd om te herstellen. Dat kostte het hele raceseizoen 2020, waarin liefst negen verschillende winnaars werden afgevlagd en de Spanjaard Joan Mir de verrassende wereldkampioen werd.

Dit jaar miste de zo gemiste Márquez, nog steeds door de nasleep van drie operaties aan de gekwetste rechterbovenarm, de eerste twee races, in de woestijn van Qatar. Daarna was het voortdurend afwachten of hij de finish zou halen. Hij finishte tweemaal, in Portugal (7de) en Spanje (9de). Daarna waren haalde hij het einde niet in Frankrijk, Italië en Catalonië.

Tegen racesport.nl, een Nederlandse website, was Márquez vorige week duidelijk in zijn uitleg. ‘Zodra ik snel wil zijn, val ik. Dat betekent dat ik er fysiek nog niet klaar voor was. In de trainingen houd ik mijn ritme aan en val niet, maar zodra ik iets meer wil in de wedstrijd, maak ik fouten. Dit is normaal, omdat de stijl het tegenovergestelde is van hoe ik in het verleden heb gereden, maar we zullen stap voor stap verandering doorvoeren.’

Rijrichting

Voor de Sachsenring, waar hij sinds 2010 bij elke deelname had gewonnen, werd Márquez tot de podiumkandidaten gerekend. Dat had te maken met de rijrichting van het circuit, tegen de klok in. Met drie bochten naar rechts en tien naar links, een volgorde die Márquez vroeger ook al koesterde, zou zijn rechterarm ontzien worden. Het bleek een juiste inschatting van de mogelijkheden voor de Honda-kopman.

Hij startte van de tweede rij, op de vijfde plaats, en schoot in bocht 1 al door naar de tweede plaats. Toen hij een ronde later op kop kwam, ging Márquez dicteren. Er viel af en toe wat regen. ‘Toen heb ik wel wat extra risico genomen’, gaf hij toe. Daarmee liep hij weg van de Portugees Miguel Oliveira. De derde plaats was voor de Fransman Quartararo die het klassement van de wereldtitelstrijd aanvoert.

Márquez gaat als de nummer tien uit de WK-stand naar Assen, waar zondag de traditionele Dutch TT wordt gehouden. Het is een ander circuit. De volgorde van de bochten is met de klok mee. Het zal een fikse opgave worden voor de favoriet die op het circuit van Drenthe pas tweemaal wist toe te slaan: in 2014, het jaar dat hij tien races op rij won, en in 2018. Wel stond hij zeven jaar op rij op het erepodium: 2, 1, 2, 2, 3, 1 en 2.