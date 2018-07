MotoGP-coureur Márquez wint ellebogengevecht tijdens TT van Assen

Dat Marc Márquez snel is, bewees hij vaker. Dat de Spanjaard mentaal ook sterk is, bleek zondag tijdens de TT van Assen. Márquez hield het hoofd koel en won het spektakelstuk in de MotoGP.

De mooiste van het jaar. Sowieso de mooiste op Assen sinds vele jaren. De MotoGP-race, het zondagse hoofdnummer van de 88ste Dutch TT, bracht de 105 duizend toeschouwers in vervoering en met hen de coureurs. ‘This was a crazy race’, oordeelde de wereldkampioen Marc Márquez op z’n Fawlty Towers.

De Spanjaard won de race in De Kathedraal, zoals de bijnaam van het 4,5 kilometer lange asfaltlint luidt. Márquez was overgelukkig. Het was zijn tweede zege in Nederland in de MotoGP, de 1000cc-klasse, op het circuit dat een bijzonder imago geniet onder de internationale coureurs.

Winnen in Drenthe, zoals racelegende Valentino Rossi bijvoorbeeld al tien keer deed, heeft grote waarde. De overwinning van zondag was er een met een uitroepteken. Assen leverde een droogweerrace van grote allure. Er werd getoucheerd, soms geramd, dan weer tikken uitgedeeld en altijd gestreden. ‘Dit was als de Moto3’, oordeelde de winnaar. Die klasse van de kleine machines staat bekend om het massale gedrang aan de kop van het veld.

In de zware klasse van 270 pk is dat veel minder vaak aan de orde. Het veld trekt in de 120 kilometer die er wordt gereden gemakkelijk uit elkaar. Twee weken geleden was de race zelfs ‘saai’, aldus Márquez die in de GP van Catalonië tweede werd achter zijn landgenoot Lorenzo.

In Assen streden deze keer acht (van de 23) coureurs aan het front. Na twaalf van de 24 ronden werd het octet op de streep binnen de 1,7 seconden geklokt. Lorenzo leidde, voor Rins, Dovizioso, Márquez, Vinales, Zarco, Rossi en Crutchlow : vier Spanjaarden, twee Italianen, een Fransman en een Brit.

Op dat moment had publieksfavoriet Rossi al op hoge snelheid een forse duw uitgedeeld aan de op dat moment leidende Lorenzo. De toeschouwers, voor de helft gehuld in het geel van Rossi, piepten en zuchtten, toen het incident op de videowanden werd getoond.

Márquez zei het ellebogengevecht te hebben gewonnen dankzij zijn geest. Foto Reuters

Even later duwde Alex Rins bij het uitkomen van de Strubben landgenoot Márquez naar buiten. Ook dat was huiveringwekkend. ‘Ik weet niet wat er gebeurde. Ik viel bijna van de machine. Ik was de greep met hand en voet kwijt. Ik bleef overeind, maar vraag niet hoe’, vertelde Márquez met een brede lach op zijn gezicht na afloop.

In het tweede deel van de race raakten Rins en Márquez nog eens samen buiten de baan. De geasfalteerde uitloopstrook redde beide coureurs. Zo ging het maar door. Het was een race uit een videogame. Telkens kwam een andere rijder aan kop.

De oorzaak van al die wisselingen was de wind, aldus de hoofdrolspelers. Uitlopen had geen zin. De wind had zijn effecten. Gebruikmakend van de slipstream kwamen de andere coureurs telkens weer bij. ‘Ik deed het in het middenstuk rustig aan’, was een verklaring van Márquez.

Drie ronden voor het eind sloeg de viervoudig wereldkampioen, dit seizoen weer soeverein leidend in het WK-klassement, dan toch een gaatje. Rossi, met zijn 39 jaren nog racend als een duivel, reageerde laat en werd door zijn landgenoot Dovizioso bij de Haarbocht buiten de baan geduwd. Hij viel van positie 2 terug naar 6. Met de uitkomst van die actie was de strijd beslist.

Waar bij de TT vaak de beslissing in de laatste ronde wordt geforceerd in de chicane voor start en finish, de Geert Timmer-bocht, was daar nu slechts spanning voor de strijd om plaats 2 en 3. Máarquez was 2 seconden weggereden van de achtervolgers. Het was het enige minpunt in een bloedstollend gevecht. ‘Dit was een klassieker’, zo werd op de persconferentie na afloop geconstateerd.

Márquez (25) incasseerde alle felicitaties met gekrulde mondhoeken. Hij was overeind gebleven in 41 minuten acrobatiek met een 157 kilo zware machine. Hij betoogde dat vermogen en snelheid geen beslissende factoren waren geweest op het warme asfalt (40 graden) van Assen. Vloeiende, ideale lijnen had hij in de ‘battle’ nauwelijks kunnen rijden.

Op Assen, zeker in de uitvoering van zondag, wordt rijden op de ideale lijn voortdurend afgestraft door collega’s die het gat ernaast kiezen en de machine ertussen proppen. Het waren ‘momenten’ en ‘contacten’, zeker 25 in getal, te midden van 100 inhaalacties en 11 wisselingen aan kop. Het maakte de MotoGP tot een sensationele opvoering. ‘Het was net een paardenrace’, betoogde de derde Spanjaard op het erepodium, Maverick Vinales.

Márquez zei het ellebogengevecht te hebben gewonnen dankzij zijn geest. Hij had door de zwerm concurrenten om zich heen telkens de tactiek moeten bijstellen. Banden sparen, wachten tot de slotfase, hij had het allemaal bedacht. ‘De rijder is belangrijker dan de machine’, aldus de regerend wereldkampioen die wel even ‘sorry’ zei tegen zijn motorfabrikant, Honda.

Van het rijden was hij nauwelijks moe geworden, betoogde de Spanjaard. Pas in de laatste ronde had hij zijn lichaam gevoeld. Maar dat alles was vergeten, toen de ereronde werd gereden met een vlag in de linkerhand.