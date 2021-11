Morten Thorsby: de Greta Thunberg van het profvoetbal

Morten Thorsby in duel met Donyell Malen tijdens de vorige wedstrijd tussen Noorwegen en Nederland. Beeld ANP

Morten Thorsby gaat er ‘alles aan doen’ om zijn land Noorwegen voor het eerst in twintig jaar op een WK voetbal te krijgen. Maar buiten het veld strijdt de Noorse international voor de hele planeet. Opdat die niet verder opwarmt en zodoende ook voor toekomstige generaties ‘een plek blijft die in meerdere opzichten cool is’.

Profvoetballers, met hun enorme populariteit onder alle lagen van de bevolking, kunnen daarbij helpen door in woord en daad duurzamer te gaan leven, vindt Thorsby. Daarom is de 25-jarige middenvelder druk bezig met de officiële lancering van We Play Green, een platform voor milieubewuste voetbalprofs.

Fascinatie

Er komt veel samen voor Thorsby dezer dagen, vertelt hij via Zoom vanuit Genua, waar hij voetbalt voor Serie A-club Sampdoria. Nederland is bijzonder, hij speelde vijf jaar bij Heerenveen dat de rijzige middenvelder op zijn achttiende overnam van de Noorse club Stabæk. In Heerenveen nam zijn fascinatie voor de milieuproblematiek serieuze vormen aan. ‘Ik kwam uit de wereldstad Oslo, woonde voor het eerst op mezelf en had veel tijd om te lezen.’

Het was vooral de klimaatveranderingscampagne ‘Keep it in the ground’ van de Britse krant The Guardian die de activist in hem deed ontwaken. ‘Zo’n groot probleem en niemand sprak erover. Dat maakte me verdrietig, depressief zelfs.’ Hij overwoog te stoppen met voetbal. Dacht bij zichzelf: we hebben een megaprobleem, en wat doe ik? Voetballen.

Met hulp van vrienden en familie vond hij een interessante invalshoek: als actieve profvoetballer proberen zijn omgeving de ogen te openen. ‘De voetbalindustrie loopt achter, terwijl die voorop zou moeten lopen. Het kan een enorm verschil maken, onze redding zelfs. 3,5 miljard mensen over de hele wereld kijken naar voetbal. Er is geen sociaal fenomeen dat zoveel mensen raakt. Er zijn geen grotere influencers dan voetbalsterren.’

Daarom bedacht hij platform We Play Green. ‘Veel voetballiefhebbers keken niet naar de milieutop in Glasgow, maar naar voetbal. Profvoetballers kunnen hen wel bereiken, ze inspireren om duurzamer te denken en handelen.’

Als er een industrie niet uitblinkt in duurzaamheid is het profvoetbal. Neem de vele verplaatsingen per vliegtuig, soms zelfs per privéjet.

Thorsby knikt. ‘Niemand is perfect. Ik heb soms ook geen andere optie dan het vliegtuig te nemen. Maar ik probeer waar mogelijk duurzaam te leven. Soms zijn dat kleine stappen. Maar als je een hele groep zover krijgt een kleine stap te zetten, wordt het een grote stap.’

Gefronste wenkbrauwen

Zijn eerste kleine stap vond plaats in Heerenveen. Thorsby pakte de fiets voor het ritje van het stadion naar het trainingscomplex, werd uitgelachen, wees op de schadelijke uitstoot van auto’s en vroeg of de rest niet ook voortaan op de fiets wilde gaan. ‘Eerst krijg je gefronste wenkbrauwen. Maar langzamerhand gingen ze overstag. Met hulp van de club die fietsen ter beschikking stelde.’ Glimlachend: ‘Als het echt slecht weer was, waren ze minder blij met me.’

Thorsby nam plaats in een werkgroep met clubmensen en sponsors om Heerenveen te verduurzamen. Er kwamen zonnepanelen op het stadion en minder vlees op het menu. Heerenveen kreeg de prijs voor meest duurzame stadion in 2016. ‘Als daar ruchtbaarheid aan wordt gegeven, wordt het groter. Dat is de kracht van voetbal.’

Thorsby in het shirt van zijn huidige werkgever Sampdoria. Beeld EPA

Hij ondervindt ook de nadelen. Bepaalde patronen blijken te veel ingesleten. ‘Voetbal is een kortetermijnwereld, alles draait om de volgende wedstrijd winnen. Dat klimaatverandering de allerbelangrijkste wedstrijd is, daar wil niet iedereen aan.’

Medestander De Fockert

Een medestander vond Thorsby in de Nederlandse doelman Maarten de Fockert die gelijktijdig met Thorsby bij Heerenveen kwam. Ze gingen veelvuldig de Friese natuur in, een balletje onder de arm. De Fockert omschrijft Thorsby als ‘een bergmens’. ‘Hij is op het voetbalveld niet supersnel. Maar als we gingen hiken door de Noorse bergen dan leek het of ik stilstond zo rap ging hij. Soms zei hij na vijf uur: we zijn verdwaald. Vond hij mooi, ik raakte in paniek. Schoten we plotseling een helling af. Ik dacht dat ik doodging, hij genoot. Hij is echt één met de natuur.’

Steeds vaker wees Thorsby zijn medespeler op documentaires en artikelen over klimaatverandering. De Fockert: ‘Bij mij en enkele Zweden in de selectie raakte hij wel een snaar, bij de rest van de spelers was er niet al te veel bijval.’

Thorsby werd er niet boos om. Zijn remedie: maak het persoonlijk en gebruik geen ingewikkelde taal. ‘Schoon water en schone lucht voor onze kinderen zodat zij kunnen leven zoals wij dat kunnen; dat is de boodschap. Wie wil dat nou niet?’

Profvoetballers zijn steeds meer onaantastbare supersterren geworden. Is het lastig om in die breinen te komen?

Glimlachend: ‘Ja, best wel. Ik ben in de kleedkamer nog steeds die ‘groene jongen’ waar om gelachen wordt als hij zelf iets minder duurzaam doet. In Italië noemen ze me ‘de Greta Thunberg van het voetbal’. Ik vind het prima, ik heb enorm veel bewondering voor haar.’

De Fockert noemt Thorsby ‘oplossingsgericht’. ‘Als hij bijvoorbeeld zijn naam op zijn plastic flesje schreef, zodat hij het kon hergebruiken, ging hij niet meteen roepen dat iedereen dat moest doen. Morten is aardig, authentiek en een doorzetter. Daardoor krijgt hij veel voor elkaar.’

Thorsby: ‘Dat is de fout van de milieubeweging de laatste twintig jaar, je moet het niet bij mensen door de strot proberen te duwen. Je kunt volgens mij beter een sfeer creëren waarbij het een gezamenlijk project wordt. Mensen inspireren en motiveren dat er zoveel dingen zijn die we kunnen doen. Je kunt al superlekkere dingen eten met veel groenten en zonder vlees. Het is gezonder, je voelt je beter én je doet iets goeds voor de natuur. Gretha Thunberg spreekt de 20 procent aan die al iets doet. Maar de rest moet ook die kant opgaan. Ik heb liever honderd procent die kleine stappen zet, want vele kleine stappen leiden tot grote stappen. Als regeringsleiders merken dat hun bevolking aanstuurt op duurzaamheid, zullen ze tijdens milieuconferenties eerder instemmen met veranderingen.’

Pas een handvol voetbalprofs sloot zich aan bij We Play Green, onder wie De Fockert, inmiddels gestopt als prof, en Heerenveen-speler Siem de Jong.

Voel je je een roepende in de voetbalwoestijn?

‘Ik weet dat er veel spelers geïnteresseerd zijn. Die wachten tot we klaar zijn, tot we de hele campagne gefinancierd hebben. Ik kan het volledig begrijpen als spelers zich niet uitspreken. Iedereen mag zijn eigen keuzes maken.’

Black Lives Matter is enorm opgepikt in het voetbal. Waarom klimaatverandering nog niet?

‘Racisme is een kwestie van ja of nee en iedereen zegt nee. Over klimaatverandering was lang veel misinformatie waardoor mensen zich afvroegen of het nu echt zo erg is. Nu er ook in Europa overstromingen en bosbranden zijn, wordt dat al anders. Om eerlijk te zijn: profvoetballers doen veel dingen die niet goed zijn voor het milieu. En ieder mens voelt zich aangevallen als hij iets niet goed doet. Ik probeer ze duidelijk te maken dat als je bijvoorbeeld alleen al wat minder de droger gebruikt of geen vlees meer eet bij de lunch, je al iets in beweging zet. Neem een commerciële vlucht in plaats van een privéjet. Rijd in een elektrische auto. En dan zou het geweldig zijn als ze dat communiceren via sociale media of traditionele media.’

Bereik vergroten

Thorsby is nog gewoon voetbalprof, international bovendien. ‘Je moet extreem goed georganiseerd zijn. Het belangrijkste is dat ik lever tijdens wedstrijden. Het is soms lastig manoeuvreren, zeker als we verliezen. Sommige mensen denken dat je niet genoeg met voetbal bezig bent als je over andere dingen praat. Maar ik gebruik dit juist als motivatie om zo goed mogelijk te spelen, want dan vergroot ik mijn bereik.’

Dat doet Thorsby ook door opvallende acties buiten het veld. Hij sloot zich bij een groep aan die plastic verzamelde in Genua. Daarna had hij een ontmoeting met lokale autoriteiten om meer bomen te laten planten, en maakte hij zich hard voor het scheiden van afval en recycling. Aan het begin van dit seizoen veranderde hij van rugnummer. Hij koos voor het onder voetballers niet al te populaire nummer 2, met als uitleg dat hij aandacht wil vragen voor het streven van de Verenigde Naties om de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden te houden. ‘Ik wilde eigenlijk nummer 15 en dan een puntje tussen de 1 en de 5. Want twee graden is te veel, we moeten onder de anderhalve graad blijven. Dat kon niet. Nummer 2 was gelukkig nog vrij.’

Hij oogstte er applaus mee in de kleedkamer van Sampdoria en haalde de internationale media. Thorsby ontmoette de Italiaanse minister van milieu, de Noorse premier en sprak de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans die belast is met de Green Deal. ‘Frans is een groot voetballiefhebber en hoorde van de redenen achter mijn rugnummerwissel. Hij support ons en wil samenwerken. Dat is fantastisch en te danken aan voetbal.’

Hij komt niet af van die Nederlanders, zegt hij lachend. Maar dinsdagavond dient de nummer 2 van Noorwegen ze kapot te lopen. ‘Het is een heel speciale wedstrijd, omdat ik zoveel met Nederland heb, maar vooral vanwege het belang. Het zijn de avonden waar je als voetballer voor leeft.’

Dat gunt hij de generaties na hem ook. Lekker voetballen. In schone lucht.