Morele winnaar Dumoulin moet het geel aan Van Avermaet laten

Team Sunweb tijdens de tijdrit van 9 juli Foto AFP

De ploeg is de regerende wereldkampioen op deze discipline, maar gold maandag niet als de grote favoriet. In Cholet werden niet alle specialisten opgesteld, er zijn andere belangen te verdedigen. Bovendien zit Wilco Kelderman thuis, een vitale schakel in de ketting, geblesseerd na een val. Als er hier en daar wat tijd gepakt kon worden, zou dat al meegenomen zijn.

Het pakte beter uit dan verwacht. 38 minuten en 57 seconden na het vertrek uit Cholet kon een klinkende balans worden opgemaakt. Dumoulin won tientallen seconden op concurrenten als Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Romain Bardet, en zag belagers als Chris Froome en Richie Porte die door valpartijen in de eerste dag al achterop raakten, slechts enkele tikken naderen.

Natuurlijk, er was veel tijd en energie in gestoken. Samen met de TU Delft zijn data verzameld over de renners en het parcours. Simulaties op de computer leidden tot de ideale volgorde van de renners, de tijd en plaats die ieder individu aan kop moest rijden en het te trappen vermogen.

Het betaalde zich uit, deze dag. Een voorzichtige start diende om iedereen in zijn ritme te laten komen, de tijdwinst lag in het tweede deel. Dumoulin zei het na afloop zelf: BMC en Sky mogen dan op papier sterker ogen, als je de zaken op orde hebt, kun je ver komen. Maar louter vertrouwen op de in details uitgestippelde strategie is niet zaligmakend. Je moet ook naar je eigen gevoel luisteren, beklemtoonde Dumoulin. Daar moet je een evenwicht in zien te vinden. Het brak hem bijna op, toen hij in de slotfase zelf te lang doortrok op een helling en even naar adem moest happen. Het was een hapering die dat de geoliede machine wel kon hebben.

Sky, 2de op 4 seconden (***)

Dat Sky niet de gele trui pakte, zal de ploeg niet betreuren. Geraint Thomas had er zicht op nadat hij zondag in een tussensprint een seconde had gesnoept, maar BMC, met grote motoren als Stefan Kung en Porte, dook vier seconden onder de tijd van Froome c.s, waardoor Greg Van Avermaet aan het eind van de middag de leiderstrui kon aantrekken. Sky is er in deze fase nog niet op uit om het geel te verdedigen. Maar het zal de ploeg minder lekker zitten dat erkende hardrijders als Luke Rowe en Wout Poels, in maart nog winnaar van een tijdrit in Parijs-Nice, al in een vroeg stadium moesten lossen. Na de val van Froome in de eerste etappe, met 51 seconden tijdverlies als resultaat, zal de ploeg op meer schadeherstel hebben gehoopt.

Lotto-Jumbo, 13de op 1.15 (**)

Hoofd van de trainersstaf Mathieu Heijboer van Lotto-Jumbo verklaarde vooraf dat hij tevreden zou zijn als de ploeg op hooguit één minuut van de topteams zou kunnen eindigen. De samenstelling was een lastige puzzel geweest. De ploeg rijdt zowel voor sprinter Dylan Groenewegen als voor Steven Kruijswijk, de troef voor het klassement. ‘We hebben geen homogene ploeg. Er zijn meerdere doelen. Maar niemand mag zich verstoppen vandaag.’

Het werd dus meer dan die minuut, meer dan waarop was gerekend. Net als Sunweb wendde ook Lotto-Jumbo zich tot wetenschap en techniek: de renners zijn langs geweest in de windtunnel van de TU Eindhoven. Het duidt op planning waarin geen ruimte is voor toeval. Maar de opmerking van Kruijswijk dat de start veel te voorzichtig was geweest, suggereerde op z’n minst dat niet alles was voorzien.

Trek, 14de op 1.16 (***)

De ploeg van Bauke Mollema vertrok gehavend. De Ethiopiër Tsgabu Grmay stapte zondag met buikklachten af. Volgens ploegleider Steven de Jongh was het geen dramatische aderlating. ‘Natuurlijk is het een verlies, maar het team is er voor de tijdrit van vandaag homogener door geworden.’

Trek zocht het niet in computersimulaties en windtunnels, maar filmde vooraf het parcours en is er afgelopen week gaan trainen. Het was niet toereikend voor een vlekkeloze uitvoering. Mollema stelde vast dat de ploeg in het eerste gedeelte het ritme goed kon vasthouden, maar dat de samenhang daarna zoek raakte. Gelet op de man minder in de opstelling, is de averij nog meegevallen. Maar een dikke minuut op veel belangrijke concurrenten is een niet zo maar dicht te fietsen kloof.

BMC, 1ste in 38.46 (*****)

Zo doe je dat: de Belg Greg Van Avermaet in Frankrijk naar het geel rijden als de Rode Duivels dinsdagavond op het WK in Rusland aantreden tegen Les Blues. Die staan daar nu al met 1-0 voor. Dikke merci, Greg!