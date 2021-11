Morele dilemma's blijven kleven aan het WK in Qatar

Vrijwilligers die straks werkzaam zijn bij de Arab Cup tijdens een potje voetbal met selectiespelers van het nationaal elftal van Qatar. Beeld Reuters

Een boycot van het WK voetbal in Qatar in 2022, alsnog, na alle discussie? James Dorsey, als journalist en hoogleraar gespecialiseerd in het Midden-Oosten en schrijver van een blog over voetbal in Azië: ‘Wie heb je daarmee? De moslimwereld voelt zich al geregeld aangevallen. Als ze Qatar het WK afnemen, zullen de gevolgen veel groter zijn dan een boycot waard is.’

Nee, het WK in Qatar gaat door, ondanks de blijvende weerstand, de roep om protest van individuen en sommige bonden, de vraag om actie, de eis om betere werkomstandigheden voor de arbeiders. Dinsdag is de aftrap van de Arab Cup, als proef op de WK-som, in zes stadions in Qatar.

‘De sportwereld zit in een spagaat over het WK en dat gevoel is blijvend’, aldus sportfilosoof Sandra Meeuwsen. ‘Het is een kwestie van telkens opnieuw door de wasstraat. Bij elk incident, zoals vorige week met twee Noorse journalisten die zijn opgepakt toen ze wilden filmen bij de bouw van stadions, zal het ongemak voelbaar zijn en de discussie oplaaien. Dat blijft zo tot het WK. Hoe zal iedereen zich verhouden tot het toernooi? De spelers zullen vragen blijven krijgen, ook over het beleid van de KNVB. Nemen we genoegen met wat de KNVB doet, door in relatieve stilte te hameren op verbeteringen van omstandigheden tot in de verre toekomst? Het zal nooit een mooi feestje worden. Morele dilemma’s blijven kleven aan dit WK.’

Woestijn

Kritiek genoeg. Het gebrek aan voetbalcultuur, de dubieuze toewijzing in 2010, het verbod op homoseksualiteit, de behandeling van arbeiders uit migratielanden aan WK-infrastructuur. Journalist James Dorsey, werkzaam aan het Midden-Oosten Instituut van de Nationale Universiteit van Singapore, was in 1976 voor het eerst in Qatar, toen er nog vrijwel niets was dan woestijn, voor de vondst van grote olievoorraden.

Hij heeft een andere kijk op ontwikkelingen. Hij ziet veel afgunst richting Qatar, sinds de toewijzing van het WK. ‘Te heet, te klein, geen geschiedenis. Maar wie bepaalt hoe groot een land moet zijn voor een WK? En als de Qatari veel geld willen uitgeven aan infrastructuur: laat ze, het is hun geld. Zij vinden dat het zoveel geld waard is. Het is ook een deel van hun defensiestrategie. Een landje met 300 duizend Qatari en bijna twee miljoen immigranten, ingeklemd tussen de grootmachten Saoedi-Arabië en Iran. Ze kunnen zich nooit verdedigen. Dit is hun politiek van soft power.’

Corruptie

Ook andere bezwaren spreekt hij tegen of relativeert hij, van de omkoping bij de toewijzing bijvoorbeeld. ‘De toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland was ook niet vrij corruptie. Wat wij in de rest van de wereld niet altijd begrijpen is dat de cultuur van zakendoen bij de Fifa en in de Golfregio vergelijkbaar is. De Fifa is gebonden aan de internationale standaard, maar gebruikt die vooral als het uitkomt.’ Eén grote fout ziet hij bij de organisatie: de communicatie. ‘Toen Qatar de verkiezing won, dachten ze daar dat iedereen vanaf dat moment voorstander van dat WK zou zijn. Ze waren onvoorbereid op eindeloze verhalen over corruptie en rechten voor arbeiders. Niemand had die zaken eerder zo aangekaart in de Golfregio, terwijl alles al jaren zo gaat daar, ook met de bouw van al die andere gebouwen, van multinationals bijvoorbeeld.’

Volgens Dorsey zijn Amnesty International, Human Rights Watch en andere organisaties vrij zich te bewegen in Qatar en rapport op te maken. Geen ander land in de regio heeft zulke vooruitgang geboekt, in rechten voor arbeiders bijvoorbeeld. ‘Alleen de implementatie van die nieuwe rechten is nog steeds slecht. Die Noorse journalisten zijn niet de eersten die zijn opgepakt en uitgezet. Ze zullen vermoedelijk ook niet de laatsten zijn. Dat is een gevolg van de ingebrande houding bij Qatari. Ze hebben geen democratie. Qatar is een autocratie, waarin het moeilijk omgaan is met kritiek en transparantie.’ Dorsey is nochtans voorstander van het WK in Qatar, ook al blijft hij kritisch volger. Hij zal snel weer een bezoek brengen aan het land.