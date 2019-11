Mopperkont Korobov held van het volk

Zelden lukt het een outsider alle ­favorieten te slim af te zijn, maar als het gebeurt, kan hij rekenen op brede steun van het publiek. In 1999 overkwam het Liviu-Dieter Nisipeanu tijdens het knock-outtoernooi om de Fide-wereldtitel in Las Vegas. Tot ieders verbazing en genoegen bereikte de onbekende Roemeen na zeges op onder anderen ­Sjirov en Ivantsjoek de halve finale. Daarin werd de toerist, zoals Kasparov hem noemde, tot verdriet van de hartstochtelijk ­meelevende internettoeschouwers uitgeschakeld.

Vorige week stond opnieuw een held van het gewone volk op. De Oekraïner ­Anton Korobov (34) kennen we uit Wijk aan Zee als een bepaald niet afgetrainde, zwartgallige cynicus, die in de laatste twee Tata Steeltoernooien vergeefs probeerde naar het hoofdpodium te promoveren door de Challengersgroep te winnen. Op vrolijke uitspraken is hij zelden betrapt: ‘Ik goed in vorm? Nee, ik ben te dik en te oud om in vorm te zijn.’

Voor het begin van een rapid- en blitztienkamp in Boekarest met uitsluitend topgrootmeesters lag het voor de hand dat het niveau te hoog zou zijn voor de met een wildcard toegelaten Korobov. Maar ­zowaar, in het rapidtoernooi steeg hij naar grote hoogte. Dankzij zes remises en overwinningen op Anand, So en Artemjev eindigde hij bovenaan. Korobov bleef zich zelf: ‘Nu moet ik ervoor zorgen dat ik niet achttien keer verlies in het blitztoernooi.’

Anton Korobov in 2016. Beeld GFHund/Wikimedia Commons

Het viel mee. In de eerste negen vluggertjes handhaafde Korobov zich in de top met een score van 50 procent. Daarna was zijn kruit verschoten. De volgende dag bleef hij steken op 2 uit 9 en zakte hij naar de vijfde plaats in het eindklassement, ver achter winnaar Levon Aronian. Toch zal ­Korobov tevreden zijn geweest met zijn ­beloning. Hij ontvangt niet elke week een cheque van ruim 12 duizend euro.

Korobov – Anand

Boekarest rapid 2019

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 Lb4 5. Lg5 h6 6. Lxf6 Dxf6 7. Da4+ Pc6 8. e3 0-0 9. Td1 Td8 10. Db3 De7 11. a3 dxc4 12. Dxc4 Ld6 13. Ld3 e5 14. d5 Pb8 15. g4!

Alleen deze agressieve zet geeft wit kans op een spannend gevecht. Na 15. 0-0 Pd7 heeft zwart het gemakkelijk.

15 ... Pd7 16. Tg1 Pc5 17. Lb1 b5!

Dit pionoffer verstoort een rustige opbouw van wits koningsaanval.

18. Pxb5 a5

Sterker is de voorzorgsmaatregel 18 ... g6 (19. g5 h5), waarmee zwart de opening van de g-lijn voorkomt.

19. g5 h5 20. g6!

Diagram links

20 ... f5?

Een vijandelijke pion op g6 kan zwarts stelling niet verdragen. De enige kans is 20 ... fxg6 21. Lxg6 Tf8 22. Lxh5 e4 met tegenspel.

21. Pg5 Df6 22. Pf7 La6

Of 22 ... Tf8 23. De2 Txf7 24. Dxh5 Td7 25. Lxf5 met onpareerbare dreigingen.

23. Tg5 e4

Diagram rechts

24. De2! Lxb5 25. Dxh5 Kf8 26. Txf5 Dxb2 27. Pe5+

Zwart geeft op.