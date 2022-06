Mooie vergezichten op de Col de la Colombière, maar in de spiercellen heerst paniek

Ineens was het daar, zondagmiddag om een uur of vier, het onvervalste zomer- c.q. Tour de France-gevoel. Althans, het startsein voor de voorpret werd op dat moment gegeven. Laatste etappe van het Criterium du Dauphiné, het kopgroepje naderde de top van de Col de la Colombière.

Een cameralens in een helikopter keek neer op rennersruggen, feestelijk volk langs de kant van de weg: korte broeken, vlaggen, opwinding. De cameraman zoomde uit; de top zag er werkelijk uit als de nok van een dak. In de verte het witte massief van de Mont Blanc. Een mens heeft niet veel nodig om gelukkig te wezen.

Gek genoeg meen ik me te herinneren dat vroeger, als rennersrug op de Col de la Colombière (en op al die andere daken), het geluk van het klimmen zwaarder woog dan de pijn van de zwaartekracht. Ik heb toen ook de Mont Blanc in de verte zien liggen, voor eeuwig genietend van zichzelf.

Herinneringen vervalsen zichzelf. Als ik een paar etages afdaal naar het geheugen van de benen popt er een ander verhaal op. Op de Col de la Colombière had je weliswaar fantastische vergezichten, in de kernen van de spiercellen heerste paniek: als die zak er niet acuut mee stopt, trakteren we hem op een staking welke de infrastructuur van de natie diep zal treffen.

Op de chaise longue voor een televisietoestel is het goed toeven. Met gemak identificeert de oudgediende zich met de Mont Blanc in de verte die generaties wielrenners voorbij zag trekken. De oudgediende ziet ook zichzelf voorbijtrekken. Hij ziet de oorlogen die in zichzelf woedden. Ambitie versus common sense, waanzin versus verlichting, pijn versus verdoving, succes versus afgang, genot versus afkeer, mercantiel slavendom versus ultiem individualisme, egoïsme versus collectivisme, zo niet een aalglad opportunisme. Enzovoort zou ik zeggen, het is een smakelijke lijst met evenveel cijfertjes als op de menukaart van een afhaalchinees.

De Col de la Colombière heb ik vaak gedaan. Die heeft me nog eens genekt toen ik verstrikt raakte in een web van belangen en uitputting. Mooie tijd, ik was jong, de Mont Blanc was mijn grote voorbeeld – buiten Merckx gerekend dan.

Dus zondagmiddag wipte ik over de nok van het dak van de Colombière. Ik reed een fantastische afdaling. Dit gevoel: wie doet me wat! Net als vroeger, hoe kapotter hoe onbesuisder en zekerder ik me in de bochten wierp. En ik besefte opnieuw dat wielrennen niet eens sport is. Het is een iridiscerende trektocht naar het einde van de nacht.

Eigenlijk had ik het vandaag (ook) over de obsessie van Jumbo-Visma willen hebben: hoe win je de Tour van Pogacar die in zijn eentje beter is dan het meest voluptueuze collectief. Dat komt dan nog.