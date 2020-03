Mooi schaatsen is buiten niet te doen, vindt Esmee Visser

Het water spat op als Esmee Visser uit de bocht komt op de drijfnatte Jaap Edenbaan. Beeld Nol Terwindt

De wind trekt vlagerig over de Jaap Edenbaan. De regen dreint al de hele dag. Er staat een laag water op de ijsvloer. Het verschil tussen de oude buitenbaan, deze week het decor voor het WK voor studenten, en de Olympic Oval in Salt Lake City, waar enkele weken geleden de WK afstanden verreden werden, kan niet groter. Eén overeenkomst: Esmee Visser glijdt er rond.

Niet alleen de entourage, ook het schaatsen zelf is onvergelijkbaar, concludeerde Visser na de 3 kilometer waarover ze 37 seconden langer deed dan onlangs in Salt Lake City. ‘Het is bijna een andere sport. Ik had niet het gevoel dat ik aan het schaatsen was. In Salt Lake City kun je efficiënt en mooi schaatsen. Hier kun je dat niet. Nou ja, het kan wel, maar dan ga je heel langzaam.’

De ranke stayer en student farmaceutische wetenschappen aan de VU had moeite met de harde wind en noteerde rondetijden waarvoor ze zich elders zou schamen. Ze is niet gewend om met de invloed van het weer om te gaan. Ze is een kind van de indoorgeneratie. ‘Ik train alleen nog maar op Heerenveen, waar altijd de omstandigheden gelijk zijn.’

Nu werd ze op het rechte eind richting de finish vooruit geblazen en was het op de kruising martelen tegen een dikke windkracht 5. ‘Ik moest steeds veranderen van slag en dat doe ik eigenlijk nooit.’ Het lastigst was de omschakeling van de korte prikslag tegenwind naar de meer ontspannen slag wind mee.

Diep ging ze niet

Desondanks won ze de wedstrijd in 4.33,15 , voor landgenotes Sterre Jonkers (4.37,66) en Sanne in ’t Hof (4.37,72). Echt diep ging ze niet. ‘Ik heb hier niet de spirit en de punch als bij de WK afstanden.’ Dat hoefde ook niet. Van tevoren was wel duidelijk dat zij, Europees kampioene op de 3 en olympisch kampioene op de 5 kilometer, de wedstrijd zou winnen. De concurrentie was van duidelijk minder niveau.

Andere jaren was dat niveauverschil voor Visser een reden om niet mee te doen. Het leek haar oneerlijk. ‘Ik dacht: ik doe mee aan normale WK’s, dat is zielig voor de anderen.’ Maar ze was door de organisatie gevraagd als ambassadrice en deelnemen leek haar, zo dichtbij huis, toch ook wel mooi.

En oneerlijk voor de anderen? Er doen wel vaker wereldtoppers mee aan de studentenkampioenschappen. Zo won Martina Sablikova in 2012 nog drie titels (1.500, 3.000 en 5.000 meter) en reed de Japanner Tatsuya Shinhama, dit seizoen wereldkampioen sprint, zich twee jaar geleden met de zege op de 500 en 1.000 meter in de kijker in Minsk.

De meeste studerende topschaatsers laten het toernooi echter schieten. Even rust, het is een lang seizoen geweest. Dat Visser wel wilde deelnemen, konden sommige collega’s niet begrijpen. ‘Iedereen verklaarde me voor gek.’ Zeker toen er regen werd voorspeld. Maar Visser had zich aan het toernooi gecommitteerd, afzeggen wilde ze niet. ‘Als ik ja zeg, dan wil ik er ook staan.’

Terug naar de basis

Ze geniet van de sfeer onder de schaatsers. ‘Ik doe het voor de gezelligheid, voor mijn plezier.’ Ze vond in Amsterdam de warmte die ze vroeger ervoer, voor haar doorbraak met de olympische titel op de 5 kilometer. Toen ze nog geen schaatsprof was. ‘Bij een profteam heb je ook wel plezier, maar het is toch je werk. Hier doen de meesten het schaatsen erbij. Dat vind ik heel verhelderend voor mezelf. Even terug naar de basis. Ik denk dat me heel goed doet.’

Het is een lastige tijd voor Visser. Haar team, Talentned, houdt op te bestaan. Trainingsmaatje Ireen Wüst vond afgelopen weekend onderdak bij de ploeg van coach Gerard van Velde, maar Visser is nog op zoek. ‘Ik ben er heel druk mee bezig. Mijn telefoon staat roodgloeiend, met allemaal belletjes en regeldingen.’

Het uitstippelen van haar toekomst moet ze nog een paar dagen tussen de bedrijven door doen, terwijl het studenten-WK nog voortduurt. Ze rijdt woensdag de 5 kilometer en vrijdag nog de massastart.

En lonkt daarna dan de vakantie? ’Nee, Ik heb nog een aantal practica om in te halen.’ Een logisch antwoord op een stomme vraag bij een studentenkampioenschap. Nu de winter voorbij is, wacht de studie.