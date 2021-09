Monza-clash bewijst: bochten worden steeds krapper voor Hamilton en Verstappen nu titelstrijd richting apotheose gaat

Lewis Hamilton krijgt bij de botsing met Max Verstappen een flinke tik te verwerken, maar wordt gered door de zogeheten halo, de constructie rond zijn hoofd. Beeld AFP

Max Verstappen en Lewis Hamilton botsten op Monza voor de tweede keer in twee maanden. De eerste keer was Hamilton de schuldige. Zondag werd Verstappen bestraft. Het was een voorproefje van wat mogelijk nog komen gaat.

Tegen beter weten in drukte Hamilton na de clash vol op zijn gaspedaal, met de achterkant van Verstappens RB16B nog rustend op de neus van zijn gehavende Mercedes. Beide bolides schudden door Hamiltons pogingen zijn auto los te wrikken. Verstappen geloofde het wel. Hij was al uit zijn auto geklommen en keek niet eens naar het tafereel bij het weglopen. Kort daarna stapte Hamilton hoofdschuddend uit, nadat hij van zijn team de opdracht had gekregen de motor uit te zetten.

Als magneten

Het ging mis tussen de titelrivalen in de eerste chicane van Monza direct na het lange, rechte stuk. Hamilton kwam na een bandenwissel net voor Verstappen weer de baan op. Verstappen had bij het ingaan van de bocht een hogere snelheid en zette zijn bolide naast die van Hamilton. De auto’s reden naar elkaar toe alsof ze magneten waren, tot de onvermijdelijke botsing volgde.

Verstappens auto werd direct gelanceerd door de krachten die vrijkwamen toen de banden elkaar raakten. De achterkant van zijn bolide schoof daardoor over Hamiltons auto. De zevenvoudig kampioen werd daarbij beschermd door de constructie die sinds 2018 op F1-auto’s zit om de hoofden van coureurs te beschermen. Zonder zijn zogenoemde halo had Hamilton hoogstwaarschijnlijk een deel van Verstappens auto op zijn helm gekregen.

Bijna drie uur nadat ze boven op elkaar waren geëindigd in de grindbak kwam het oordeel van de F1-scheidsrechters: Verstappen was ‘overwegend’ schuldig. Hij wordt bij de volgende race in Rusland drie plekken teruggezet in de startopstelling. Hamilton had Verstappen meer ruimte kunnen geven, stond in het vonnis, maar de Brit lag duidelijk voor Verstappen bij het ingaan van de bocht. Verder zette Verstappen zijn actie te laat in, vonden de stewards.

Silverstone

Het voorval deed denken aan de clash tussen Verstappen en Hamilton op Silverstone, twee maanden geleden. Daar was het Hamilton die een als illegaal bestempelde inhaalactie waagde. De Brit raakte daarbij Verstappen, die hard crashte en uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gebracht. Hamilton kon de race voortzetten en ondanks de tijdstraf die hij kreeg, won hij de GP. Vanuit zijn ziekenhuisbed zag Verstappen geërgerd hoe Hamilton zijn zege uitbundig voor vierde, wat tot onderlinge irritatie leidde.

In Italië deden de twee hun best zo min mogelijk met modder te gooien. Verstappen vond dat Hamilton hem afkneep. ‘Ik ben het daarom niet volledig eens met de straf. Ik zag het als een racevoorval, maar we zijn allebei professionals en kijken vooruit’, zei Verstappen in een persbericht van zijn team. Hamilton liet het aan de stewards om te oordelen.

De clash paste in een op z’n zachtst gezegd wispelturig weekeinde voor zowel Verstappen als Hamilton. Verstappen reisde af naar Italië met in zijn achterhoofd dat het lastig aanhaken zou worden achter de Mercedessen op het snelle Monza.

Onverwacht cadeautje

In de sprintrace op zaterdag, die bij drie GP’s dit seizoen de reguliere kwalificatie vervangt, kreeg hij alleen een onverwacht cadeautje van Hamilton. De Brit verprutste zijn start en werd vijfde. Verstappen finishte als tweede. En passant vergrootte hij zijn voorsprong in de WK-stand van drie naar vijf punten en lonkte er plots een kans een megadreun uit te delen in de titelstrijd.

Tot in de race dat scenario weer compleet omdraaide. Bij de start werd hij ingehaald door de latere racewinnaar Daniel Ricciardo. Vervolgens mislukte zijn pitstop, waardoor Verstappen elf seconden stil bleef staan en het zicht op een goed resultaat verder vertroebelde.

Voor de camera van Ziggo Sport werd hem voorgelegd dat het vanuit dat perspectief goed was dat zowel hij als Hamilton uitviel. ‘Dat kun je niet zeggen’, zei Verstappen. ‘Ik wil natuurlijk nooit crashen, ik wil mooi racen. Je hebt alleen twee man nodig om samen door die bocht te komen en als eentje niet wil meewerken, houdt het op.’

In de meeslepende titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen liggen de kaarten vooralsnog zo'n beetje elke dag anders. Door Monza is het alleen wel een zekerheid dat de komende drie maanden elke bocht die Verstappen en Hamilton samen ingaan met ingehouden adem bekeken zal worden, tot en met de laatste GP in Abu Dhabi.