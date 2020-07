Monteurs redden Verstappens seizoen met potje sleutelen van allerhoogste niveau

Max Verstappen viert samen met het Red Bull-team zijn tweede plaats. Beeld AFP

Twintig minuten voor de start leek Verstappen in Hongarije hoogstpersoonlijk zijn kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden om zeep te helpen. Terwijl hij zocht naar grip in de opwarmronde op de halfnatte Hungaroring, verloor hij de controle over zijn auto. Hij gleed de bandenstapel in, met flinke schade aan de voorkant van zijn auto tot gevolg.

Zonder voorvleugel kwam hij weer het asfalt op. Verstappens race leek voorbij door een crash in het testrondje waarin het de belangrijkste taak is de auto heelhuids naar de startplek te rijden. Het is een fout die zelden wordt gemaakt. Zeker niet door coureurs van het kaliber Verstappen, die in dienst zijn van een topteam en rondrijden met wereldtitelambities.

Direct na het moment staarde Verstappens hoofdmonteur Lee Stevenson wezenloos voor zich uit, met een hand op zijn hoofd. Twee seconden later ging de knop om: de gereedschapskist achter hem ging open en als een groep mieren krioelde een tiental monteurs over de voorkant van Verstappens RB16.

Onder meer de neus werd vervangen en Verstappens wielophanging werd in sneltreinvaart gerepareerd. Met nog 25 seconden op de klok werden de banden er weer op geschroefd. Toen de monteurs bij de auto weg stapten, was het alsof er niets was gebeurd en kon Verstappen ‘gewoon’ aan zijn race beginnen.

Twee uur later droeg een dankbare Verstappen, met de champagnefles in zijn hand, zijn tweede plek op aan zijn ‘legendarische’ monteurs, die ‘geweldig werk’ hadden verricht.

Het opmerkelijke voorval paste in het grillig weekeinde voor de 22-jarige coureur, dat tot en met de opwarmronde dramatisch verliep. Verstappen en ook zijn teamgenoot Albon klaagden vanaf de eerste training over hun wispelturige auto. Met name op de limiet bleek die nauwelijks onder controle te houden. En niemand wist waarom.

Red Bull besloot zodoende in de nacht van vrijdag op zaterdag door te werken aan de auto, iets dat maar twee keer per seizoen mag. Verstappen moest namelijk scoren in Hongarije om in de WK-stand in de buurt te blijven van de Mercedessen, die in de eerste twee races in Oostenrijk soeverein waren. Daarnaast ligt de bochtige en relatief trage Hungaroring Verstappens auto op papier goed. Vorig seizoen pakte hij er zijn eerste poleposition.

Het nachtwerk leverde niets op. In de kwalificatie bleek Verstappen zelfs bijna drietiende van een seconde langzamer dan vorig jaar, wat hem zijn slechtste startplek in bijna twee jaar opleverde: zevende. Mercedes was juist ruim een seconde sneller dan vorig jaar. Het leidde tot een volgens Red Bull-topman Helmut Marko ‘krankzinnig’ gat van 1,4 seconde met de Duitse auto’s.

Marko wist toen nog niet dat het zondagmiddag al een opluchting was dat Verstappen na zijn crash in de opwarmronde überhaupt kon racen. Bij de start oogde Verstappen vastberaden om zijn monteurs terug te betalen. Hij schoot weg van zijn plek, won vier plekken en reed na de eerste ronde op de derde plek. Mercedes-coureur Bottas viel juist vier plekken terug, waar de Nederlander van profiteerde.

De 69 ronden daarna reed Verstappen foutloos en nam zijn team de juiste strategische beslissingen. Het verschil met Bottas in de snellere Mercedes achter hem was op de finish uiteindelijk iets minder dan een seconde. Voor hem bleef Lewis Hamilton in die andere Mercedes de gehele race ver buiten Verstappens bereik. De Brit reed ongenaakbaar naar zijn tweede zege op rij en nam de leiding over van Bottas in de WK-stand.

Een jaar geleden werd Verstappen ook tweede op de Hungaroring. Dat voelde door zijn eerste startplek enigszins als een nederlaag. Zondag voelde diezelfde positie als een overwinning, zei hij. ‘Want ik dacht dat ik niet eens zou racen.’

Verder hebben zijn razendsnelle monteurs voorkomen dat hij nu op een nagenoeg onoverbrugbare afstand in de strijd om de wereldtitel zou hebben gestaan. Met zijn tweede plek hield Verstappen perspectief in zijn seizoen. Hij klom naar de derde plek in de WK-stand, dertig punten achter WK-leider Hamilton. Dat is vergelijkbaar met de situatie van een jaar geleden, toen dat gat na drie races 31 punten was.

Hoewel Verstappen na de race ook realistisch bleef. De vele vraagtekens rond zijn auto zijn nog niet verdwenen. Daarnaast wordt er de komende maanden voornamelijk geracet op snelle circuits, waar motorvermogen belangrijk is. De Mercedessen ogen op dat punt dit jaar van een andere categorie. ‘Het zal heel moeilijk worden ze te verslaan’, erkende Verstappen. ‘Dat betekent alleen niet dat we het niet gaan proberen.’