Monnikenwerk van tennis-analisten voor dat ene punt dat beslissend kan zijn

Botic van de Zandschulp in een Davis Cupduel eerder dit jaar in Glasgow tegen Groot -Brittannië. Nederland wist toen te winnen en speelt daardoor nu de kwartfinale tegen Australië. Beeld AP

Botic van de Zandschulp weet waar hij de bal kan verwachten als hij een breakpoint krijgt op de tweede service van Alex de Minaur: op zijn backhand of zijn lichaam. Die kennis is cruciaal. Hij kan om zijn backhand heen lopen en de bal met zijn favoriete forehand terugslaan. Het vergroot de kans dat hij dinsdag in Malaga zijn partij wint in de kwartfinales van de Davis Cup tegen Australië.

Dat Van de Zandschulp weet waar zijn tegenstander de tweede service hoogstwaarschijnlijk gaat slaan, is te danken aan het monnikenwerk van de data-analisten van de Nederlandse tennisbond. In aanloop naar het Davis Cup-duel analyseerden zij minutieus meerdere partijen van elke tennisser van de Australische ploeg. Op zoek naar patronen.

Wat opviel bij De Minaur, bij afwezigheid van Nick Kyrgios kopman van de Australische ploeg: de nummer 24 van de wereldranglijst slaat slechts één procent van zijn tweede services naar de forehand van zijn tegenstander, vaak de sterkste slag van een tennisser. Nagenoeg altijd kiest hij ervoor de bal op het lichaam of backhand van zijn opponent te mikken.

‘Als je over die kennis beschikt, helpt het jou de hele wedstrijd. Je kunt veel scherper retourneren met je backhand of er omheen lopen en de bal met je forehand nemen’, zegt Paul Haarhuis, captain van het Davis Cup team. ‘Het geeft een speler vertrouwen en zorgt ervoor dat hij met een heel ander gevoel op de baan staat dan wanneer hij zoekende is naar het spel van zijn tegenstander.’

Aan het blote oog zijn ontschoten

Nederland is niet het enige land dat met uitgebreide data-analyses werkt. Ook andere landen maken gretig gebruik van onderliggende cijfers die wellicht aan het blote oog zijn ontschoten. De statistieken zijn onderdeel geworden van het hedendaagse tennis. ‘Je zou gekscherend kunnen zeggen dat een tenniswedstrijd ook een battle is tussen de beste analyses vooraf’, zegt Aldo Hoekstra, data-analist van de KNLTB.

Samen met collega Marleen Jansen verzamelt hij de gegevens voor het Davis Cup team. De analyses moeten de Nederlandse tennissers helpen om voor het eerst sinds 2001 de halve finale van het prestigieuze landentoernooi te halen. Hoe belangrijk de bevindingen van de data-analisten zijn, blijkt wel uit de tijd die zij investeren in het uitpluizen van de patronen van de tegenstanders.

‘We analyseren minimaal vijf recente wedstrijden van een speler tegen verschillende tegenstander om een zo algemeen mogelijk beeld te krijgen’, aldus Jansen. Daar zitten ook spannende vijfsetters van drie of vier uur tussen. ‘We willen zien wat een speler doet op het moment dat de druk het hoogst is. Met de gedetailleerdheid die wij nastreven duurt het analyseren van een wedstrijd ongeveer anderhalf keer zo lang als de wedstrijd zelf.’

In aanloop naar het treffen met Van de Zandschulp bestudeerden Hoekstra en Jansen ongeveer duizend punten van De Minaur, die elf plekken hoger staat op de wereldranglijst. daarbij letten ze op vier belangrijke aspecten: service, return, rallyduur en hoe het punt eindigt. Bij elk gespeeld punt schieten de vingers van de data-analisten over het toetsenbord van hun laptop om de juiste gegevens in te voeren.

Grote database opgebouwd

‘We hebben door de jaren heen een grote database opgebouwd waardoor we vergelijkingen kunnen maken’, aldus Hoekstra. ‘We kunnen bijvoorbeeld zien dat een speler in vergelijking met andere spelers meer punten wint wanneer hij de rally kort houdt dan wanneer hij lange rally’s speelt. Of dat hij veel onnodige fouten maakt, maar ook veel winners slaat, dus dat hij de punten graag gaat halen.’

De grondig geanalyseerde partijen van De Minaur leverde een lijvig rapport van zes A4’tjes op. Met die informatie stapten Hoekstra en Jansen vorige week naar Haarhuis, Raemon Sluiter (coach Tallon Griekspoor) en Peter Lucassen, de trainer van Van de Zandschulp. ‘De coaches zijn de filter’, zegt Hoekstra over de hoeveelheid informatie die zij op hen afschieten. ‘Zij weten veel beter wat bij het spel van een speler past. Wij zullen nooit op de stoel van een coach gaan zitten.’

Voor Van de Zandschulp zijn de data niet nieuw. De nummer 35 van de wereldranglijst maakt gedurende het seizoen gebruik van zijn eigen data-analist. ‘De data moeten niet leidend worden, waardoor je op de baan teveel gaat nadenken’, zegt de tennisser uit Veenendaal. ‘Maar af en toe komen verrassende dingen naar boven die je anders niet had ontdekt.’

Minder sterke forehand

Hij geeft een voorbeeld. ‘Ik speelde tegen Sebastian Korda. Hij heeft een minder sterke forehand, dus zou het logisch zijn om op zijn forehand te serveren. Maar uit de data bleek dat je tegen hem meer punten wint als je eerst op zijn sterke backhand serveert en de tweede bal in zijn forehandhoek slaat, die dan open ligt. Dat had je met het blote oog misschien niet gezien, maar tijdens de partij merkte ik dat die tactiek werkte.’

In het Davis Cup-duel tegen De Minaur moet het monnikenwerk van Hoekstra en Jansen een steuntje in de rug zijn voor Van de Zandschulp. De data-analisten zien om zich heen dat steeds meer bedrijven geautomatiseerde programma’s aanbieden om wedstrijden te analyseren. Het Zwitserse Dartfish en Amerikaanse Tennis Analytics zijn bekende voorbeelden. Hoekstra: ‘Uit kostenoverweging maak je de keuze om deze diensten in te kopen of het zelf te doen.’

Hoeveel voordeel de Nederlandse tennissers uit hun analyses halen, durven Hoekstra en Jansen niet in percentages uit te drukken. Ook captain Haarhuis wil er geen getal aan hangen. ‘Het kan zijn dat je op breakpoint bij 4-4 in de beslissende set weet wat je tegenstander gaat doen, waardoor je de bal wel haalt. Dan kan één punt al het verschil maken en is al het werk van de data-analisten vooraf meer dan waard geweest.’