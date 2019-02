Monfils treedt in voetsporen van zijn tennisidool Ashe en wint het enkelspel op het ABN Amro-toernooi

De Fransman Gael Monfils wint van Stan Wawrinka uit Zwitserland tijdens de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Beeld ANP

Na de finale van het ABN Amro-toernooi wierp de Fransman Gaël Monfils een korte blik op de ledboarding boven in het stadion. Daar staat twee keer de naam van Arthur Ashe, winnaar in 1975 en 1976. ‘Mijn naam staat nu in eenzelfde rijtje als mijn idool Ashe. Dat is een grote eer’, zei Monfils, die zondagmiddag in drie sets de Zwitser Stan ­Wawrinka versloeg: 6-3, 1-6, 6-2.

De 32-jarige Monfils is een van de weinige zwarte tennissers in de tophonderd. Als kind van immigranten uit Guadeloupe en Martinique groeide hij op in een slechte wijk in het noorden van Parijs. Inspiratie om te tennissen haalde hij uit documentaires en boeken over de Amerikaan Ashe, de eerste zwarte winnaar van Wimbledon (1975).

‘Ik heb hem helaas nooit live zien spelen, maar hij heeft zoveel betekend voor de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. En voor het tennis in het algemeen. Hij is degene geweest die er ook voor heeft gezorgd dat Yannick Noah een legende is geworden’, zei Monfils.

Noah werd op jonge leeftijd door Ashe onder zijn hoede genomen en was in 1983 de laatste Fransman die ­Roland Garros wist te winnen. Zelf woont Monfils al lang niet meer in Frankrijk. Hij heeft een huis in Zwitserland en trainde de afgelopen maanden veel met Wawrinka. Het was daardoor een beetje een vreemde finale, vond hij: ‘De hele winter hebben we tegenover elkaar gestaan. Het was dus vooral proberen de ander te kunnen verrassen. Dat is niet makkelijk.’

Drievoudig grandslamwinnaar ­Wawrinka (33 jaar) was net terug van een zware knieoperatie. Hij staat 68ste op de wereldranglijst en was als oud-winnaar in Rotterdam aanwezig met een wildcard. De Zwitser speelde slordig. Met zijn sublieme enkelhandige backhand kan hij ballen stijlvol langs de lijn sturen, maar meer dan eens vlogen die ballen zondag richting de tribunes als hij weer een afzwaaier sloeg.

Monfils bleef geconcentreerd verdedigen. Met dropshots en service-volley probeerde hij het spel van zijn tegenstander te ontregelen. De schoenen van de Fransman – bijnaam sliderman – piepten als hij van hoek naar hoek gleed over de hardcourtvloer in Ahoy. Tussen de punten door hing hij over zijn racket, hijgend en zichtbaar uitgeput. Na een valpartij in de eerste ronde liep hij het hele toernooi ook al opzichtig met een dik pak ijs op zijn pols.

Zorgen

Toernooidirecteur Richard Krajicek had zich dit weekend nog wel even zorgen gemaakt. Kon Monfils de finale wel spelen? Maar Krajicek kreeg ondanks de acht afzeggingen toch nog twee grote namen in de finale. Met de afmeldingen van de onberekenbare Nick Kyrgios en Alexander Zverev, de huidige nummer drie van de wereld, kon er nog voor het toernooi was begonnen een streep door twee publiekstrekkers.

Gaël Monfils na zijn winst in de finale van het ABN Amro-toernooi Beeld Getty Images

‘Je hoopt tijdens zo’n toernooi dat dan in ieder geval aantrekkelijke spelers als Monfils en Wawrinka erin blijven’, zei Krajicek daar over. ‘Hoe goed ook een finale tussen Bosniër Damir Dzumhur en Márton Fucsovics zou zijn. De mensen willen aansprekende namen zien.’

Krajicek vreest altijd een beetje voor een herhaling van 2006, toen er ook veel spelers op het laatste moment niet kwamen opdagen. Dat jaar stonden de Tsjech Radek Stepanek en de Belg Christophe Rochus in de finale. ‘Als dat nou nog een mooie strijd had opgeleverd. Maar volgens mij was Stepanek al binnen drie kwartier de winnaar. Dat krijg je niet verzonnen’, zei Krajicek.

Voor Monfils was het pas zijn achtste toernooiwinst sinds hij in 2004 prof werd. Als junior schreef hij de grandslamtoernooien in Melbourne, Parijs en Londen op zijn naam. Bij de profs kwam hij nooit verder dan een halve ­finale; op Roland Garros in 2008 en de US Open in 2016.

Hij is gewoon niet zo goed als Roger Federer, Novak Djokovic of Rafael Nadal, zei hij daar over. ‘Zij zijn legendes. Simpelweg beter dan ik. De uitdaging voor mij is het om nog een keer voor twee weken de beste te zijn op een grandslamtoernooi’, zei de bescheiden Monfils. Over de vele finales die hij al verloor in zijn carrière voegde hij toe: ‘Ach, al verlies ik nog vijftig finales. Als ik één grandslamfinale kan winnen, dan is mijn carrière toch geslaagd.’