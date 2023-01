Mondiale top sneuvelt vroegtijdig in Melbourne

Elena Rybakina in haar partij tegen Jelena Ostapenko in de kwartfinale van de Australian Open. Beeld AFP

De 28-jarige Amerikaanse was in de Rod Laver Arena niet opgewassen (4-6, 1-6) tegen Viktoria Azarenka, de tweevoudig winnares van de Australian Open. ‘Ik had het gevoel dat ik een goede kans had verder te komen dan de kwartfinales’, zei Pegula na afloop. ‘Zo zie je maar dat je het wedstrijd per wedstrijd moet bekijken.’

De 33-jarige Azarenka aast tien jaar na haar laatste titel in Melbourne op haar derde grandslamzege. ‘Maar het is nog te vroeg om daarover na te denken. Ik wil daar nog niet mee bezig zijn’, zei ze op de persconferentie.

De Huidige nummer 24 van de wereld kwam na haar finale op de US Open in 2020 nooit meer verder dan de vierde ronde op een grandslamtoernooi. ‘Mijn tennis was niet slecht, maar ik was er mentaal niet bij’, zei Azarenka over de afgelopen jaren. ‘Ik was te angstig en durfde te weinig nieuwe dingen te proberen. Maar ik heb hard gewerkt de afgelopen tijd en ben blij dat ik mijn beste tennis speel.’

Ze neemt het in de halve finale op tegen Elena Rybakina, de enig andere overgebleven speelster met een grandslamtitel achter haar naam. De 23-jarige tennisster uit Kazachstan schreef vorig jaar verrassend Wimbledon op haar naam. De nummer 25 van de wereld staat nog altijd buiten de top-20, omdat op Wimbledon vanwege het uitsluiten van Russische en Belarussische tennissers geen punten voor de wereldranglijst te verdienen waren.

‘Ik heb de ervaring van Wimbledon meegenomen en dat helpt mij hier in Australië. Ik weet wat ik kan verwachten’, zei Rybakina na haar overwinning in de kwartfinales op eenvoudig grandslamwinnares Jelena Ostapenko uit Letland. De 1.84 meter lange speelster heeft een sterke service. Ze sloeg dit toernooi de meeste aces van alle speelsters: 35.

‘Ik ben langer dan veel andere speelsters’, antwoordde ze op de vraag of de service een onderschat wapen is in het vrouwentennis. ‘Maar het gaat niet alleen om je lengte of hoe sterk je bent. Er komt ook veel techniek bij kijken. Alles moet samenvallen om goed te kunnen serveren.’

Door de uitschakeling van Pegula en Ostapenko in de kwartfinales was Aryna Sabalenka de enige speelster uit de top-20 die dinsdag nog kans maakte op een plek in de halve finale. De nummer vijf van de wereld speelde vannacht haar partij tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA-64).

De andere kwartfinale ging vannacht tussen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-31) en Magda Linette, de Poolse mondiale nummer 45.