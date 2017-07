Mollema pakte 'mooiste zege uit carrière' na lange solo in Tour

Bauke Mollema ging op z'n Mollema's. Diep gebogen over zijn stuur, schuddend op zijn fiets. De schouders van links naar rechts. Harkend tegen de wind in. Zoals hij dat ook altijd deed tijdens zijn trainingsritten in Groningen.



30 kilometer lang.



'Ik voelde me super. Ik dacht gewoon: ik ga', zei hij voor de camera's van de NOS. 'Puur op explosiviteit was het niet gelukt. Ik voelde me de hele dag al goed. Het moest op deze manier.'



Het leverde Mollema de mooiste zege uit zijn carrière op. Want hoe het viertal met Tony Gallopin, Primoz Roglic, Warren Barguil en Diego Ulissi het ook probeerde, ze kregen het gat van zo'n 20 seconden niet dicht.



Mollema, die in de Giro d'Ialia voor een goed klassement mocht rijden en uiteindelijk zevende werd, is deze Tour mee als knecht van Alberto Contador. Maar Trek-ploegleider Steven de Jongh beloofde Mollema ook een vrije rol.



Hij had geen idee of er nog kansen zouden komen op een ritzege, zei Mollema na afloop van de twaalfde etappe. Hij had goede benen gehad, ook in de andere ritten. 'Ik blijf het proberen', had hij het publiek toevertrouwd.