Mollema doet voor de lol mee aan NK tijdrijden en blijft de afzwaaiende specialist Dumoulin ruim voor

Hij maakte zich geen enkele illusie met tegenstanders zoals Tom Dumoulin en Jos van Emden, maar dacht dat het ‘wel leuk’ zou zijn om op 35-jarige leeftijd als prof te debuteren bij het NK tijdrijden woensdag in Emmen. Prompt won Bauke Mollema het nationaal kampioenschap en mag komend jaar alle tijdritten, waarvan twee in de Tour, afwerken in een rood-wit-blauwe kampioenschapstrui.

Titelverdediger Dumoulin, die eind dit jaar afzwaait als professioneel wielrenner en dus zijn laatste NK tijdrijden reed, greep ruimschoots naast zijn vijfde nationale titel op de discipline waarin hij twee keer olympisch zilver bemachtigde en een keer wereldkampioen werd. De beste Nederlandse tijdrijder ooit gaf op een vlak traject van 29,6 kilometer met weinig bochten ruim een halve minuut toe op Mollema.

Die deed iets meer dan 33 minuten over de twee rondjes nabij Emmen, oftewel gemiddeld 53,3 kilometer per uur. En dat voor een man die één gewonnen tijdrit heeft staan op zijn palmares van, nu, 18 overwinningen: de vierde etappe van de Ronde van Alberta in 2016. Die zege steekt wat magertjes af bij de twee Touretappeoverwinningen van de renner van Trek-Segafredo en de hoog aangeschreven klassieker de Ronde van Lombardije.

Niet-specialist

Achter de niet verwachte Groninger zaten de tijdritspecialisten dicht bij elkaar in de uitslag. Mollema’s jonge ploeggenoot van Trek, de 23-jarige Daan Hoole, verraste ook met een derde plek, twee tellen achter Dumoulin. De door Mollema gevreesde Jos van Emden, ooit winnaar van de afsluitende tijdrit in de Giro die zijn vriend Dumoulin in 2017 won, gaf driekwart minuut toe op de niet-specialist.

Mollema vertelde vooraf aan de site WielerFlits dat hij 16 jaar terug voor het eerst en het laatst meedeed met een NK tijdrijden. ‘Als tweedejaars belofte.’ Hij werd 28ste en laatste. Daarna reed hij prima klasseringen in tijdritten van grote ronden en werd bijvoorbeeld vierde in de afsluitende tijdrit van de laatste Giro d’Italia in mei. ‘Ik ben wel benieuwd hoe het niveau is’, zei hij over zijn deelname aan zijn eerste tijdrit-NK als prof, ‘het lijkt me wel leuk om er eens voor te gaan.’

Eerder op de dag won bij de vrouwen de torenhoge favoriet Ellen van Dijk de nationale tijdrittitel. De regerend wereldkampioen zette onlangs nog in Zwitserland het werelduurrecord een stuk scherper. De wielrenster van, alweer, Trek-Segafredo, won wél haar vijfde titel en had op hetzelfde parcours als de mannen een kleine drie minuten meer nodig dan Mollema en fietste gemiddeld 49,5 kilometer per uur.

Waar haar mannelijke teamgenoot zijn tegenstanders nog ruim versloeg, verpletterde Van Dijk de hare. Riejanne Markus en Anouska Koster, beide van Jumbo-Visma, grepen zilver en brons op ruim anderhalve minuut. Ze hadden geluk dat Shirin van Anrooij, ook van Trek, dezelfde tijdrit reed maar dan in de beloftencategorie. Het 20-jarige talent fietste de tweede tijd, op ruim een minuut van Van Dijk. In plaats van zilver bij de profs kreeg zij goud bij de beloften.