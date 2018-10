Mogi Bayat, sluwe spil in de schimmige wereld van de Belgische voetbaltransfers

Wie is spelersmakelaar Bayat, die woensdag werd opgepakt in verband met fraude in het Belgische voetbal? ‘Een meester in het verkopen van onverkoopbare spelers.’

Mogi Bayat. Foto AFP

De Belgische justitie doet er in dit stadium geen mededelingen over, maar voor de pers in dat land staat het wel vast: spelersmakelaar Mogi Bayat is de spin in het web in het woensdag bekend geworden, zoveelste Belgische voetbalschandaal.

Zelf was Mogi Bayat niet goed genoeg om zijn droom, profvoetballer worden, waar te maken: bij het Franse AS Cannes haalde hij nooit het eerste elftal. Maar als makelaar boert hij sinds een jaar of acht wel heel goed. In de Belgische voetbalwereld kan niemand om hem heen, heet het.

Wie is Mogi Bayat? Hij is 42 jaar geleden in Teheran geboren. De ondernemersfamilie Bayat vluchtte na de val van de sjah naar het buitenland. Aanvankelijk naar de Verenigde Staten om zich daarna in Frankrijk te vestigen. Sinds 2003 is hij werkzaam in het Belgisch voetbal.

In dat jaar trad hij aan als algemeen directeur van Sporting Charleroi, ­actief op het hoogste niveau in België. Die aanstelling had hij te danken aan zijn oom Abbas, toen eigenaar van die club, met wie hij in 2010 een conflict kreeg dat leidde tot zijn ontslag. Zijn jongere broer Mehdi staat nu aan het roer van die club.

Keizer van de Belgische voetbalmarkt

Sindsdien werkt Bayat als voetbalmakelaar en volgens de Belgische pers geldt hij al jarenlang als de invloedrijkste van allen. ‘Keizer van de Belgische voetbalmarkt’ kopte de krant De Tijd twee jaar geleden boven een interview met Bayat.

Die overigens zelf amper of geen spelers onder contract heeft, maar zich in de schimmige wereld van voetbaltransfers kennelijk een positie van formaat heeft verworven. Veel clubs die van overbodig geworden spelers af willen, bellen Bayat als eerste. Veel clubs die nog op zoek zijn naar een speler vertrouwen erop dat het netwerk van Bayat (smalend ‘Mogipoly’ genoemd) oplossing biedt.

Bij transfers van grote, gevestigde spelers valt zijn naam zelden, maar in de laag daaronder is hij bij talloze transacties betrokken. Vrijwel alle clubs doen zaken met hem, Charleroi en AA Gent voorop, maar ook bij de grote clubs als Anderlecht en Club Brugge is hij kind aan huis.

Volgens de Gazet van Antwerpen verloste hij Anderlecht van de ‘onverkoopbare’ Pool Lukasz Teodorczyk met een transfer naar het Italiaanse Udinese (drie miljoen euro) en maakte hij ook de leiding van Club Brugge heel blij door spits Obbi­ ­Oulare voor een bedrag van 8 miljoen euro bij het Engelse Watford onder te brengen.

‘Maffieus’

In een portret in Het Laatste Nieuws van september 2016 wordt hij neergezet als een meester in het verkopen van spelers die overbodig zijn geworden: ‘Grote schoonmaak in de kleedkamer? Eén adres: Bayat.’

In dat portret wordt beschreven hoe hij clubs korting geeft op zijn eigen commissie naarmate ze vaker zaken met hem doen en hoe collega-makelaars hem als ‘crapuleus’ en ‘maffieus’ omschrijven. Dat laatste slaat bijvoorbeeld op zijn bekwaamheid om voetballers te verleiden met een transfervoorstel dat beter zou zijn dan dat van de vaste makelaar van zo’n speler.