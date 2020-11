Moet dat nou, drie interlands in ruim een week in drukke voetbaltijden met corona op de loer?

Myron Boadu van AZ duwt Nico Tagliafico heel brutaal opzij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tegen

Georginio Wijnaldum kreeg één opdracht mee van Liverpool, voordat hij in de privéjet naar Nederland stapte: ‘Fit terugkomen.’ Eerst Spanje, een oefenduel, dan een trapje hoger op de ladder van belangen: Bosnië-Herzegovina en Polen voor de Nations League.

Wie wanneer opstellen, is het dilemma voor bondscoach Frank de Boer, met in het achterhoofd de gedachte dat ook het ‘onbelangrijke’ duel met Spanje meetelt voor eventuele plaatsing als groepshoofd bij de loting voor de WK-kwalificatiegroepen. Minimaal tiende Europese land blijven op de Fifa-ranking, met Zwitserland en nota bene Polen in de achtervolging.

De agenda is overvol. Alles is belangrijk gemaakt. Tientallen topspelers in Europa zijn geblesseerd. En dan is er ook nog een moreel aspect. Terwijl regeringen het volk vragen zo weinig mogelijk te reizen, trekken voetballers er nog eens extra op uit voor een veredelde trainingspartij.

Het seizoen is een maand later dan normaal begonnen en toch is voor de top geen wedstrijd geschrapt. Sterker: twee contractueel vastgestelde oefenduels van Oranje uit het voorjaar zijn overgeheveld naar de herfst. Eerst Mexico, nu Spanje. Middenvelder Frenkie de Jong: ‘Het programma is altijd druk, maar nu is het echt in elkaar gepropt.’

Corona heeft invloed. Wie het virus oploopt, verliest conditie. Wie verschoond blijft, moet vaker voetballen door het ontbreken van collega’s. Meerdere trainers spreken schande van de eivolle kalender. Erik ten Hag van Ajax zei noodgedwongen meer te rouleren, collega Roger Schmidt van PSV sprak twijfels uit over de zin van midweekse oefenwedstrijden.

‘Het is een industrie geworden’, aldus De Boer dinsdag. ‘Soms gaat dat ten koste van de gezondheid van spelers. Money rules. The show must go on.’ Bonden kunnen iets doen, maar zij hebben net als de clubs inkomsten nodig, in de eeuwige belangenstrijd. De Jong: ‘Wij kunnen ons alleen maar zo goed mogelijk voorbereiden.’ Voordat ze zijn bestempeld tot zeurpieten: voetballers en trainers memoreren vaak hoe blij ze zijn dat zij in elk geval mogen voetballen.

Wijnaldum, aanvoerder nu Virgil van Dijk geblesseerd is: ‘Als club moet je spelers afstaan, terwijl je nooit de garantie hebt dat je ze heel terugkrijgt. Het kost veel energie en daar is de club uiteindelijk de dupe van, als je het zo bekijkt. Eerlijk gezegd voel ik me echt fit, maar dit is pas het begin van het seizoen.’

Voor

Voetballers willen voetballen, zo vaak mogelijk. Wijnaldum, over de successen bij Liverpool: ‘Het is net als een verslaving. Als je wint, wil je blijven winnen. Je wilt dat goede gevoel vasthouden, met een trainer die hard traint en ons met beide benen op de grond houdt.’

Trainer Klopp vraagt veel, en dan komt Oranje er nog bij. Wijnaldum reisde op kosten van Liverpool met een privéjet naar Nederland, met zijn gezin. Het is de kunst om met zo weinig mogelijk mensen buiten de bubbel in aanraking te komen. Het virus op afstand houden. De internationals verheugen zich op het verblijf bij Oranje. ‘Ik vind het geweldig om voor het Nederlands elftal te spelen. Alleen zal moeten blijken hoe positief het uitpakt qua intensiteit en belasting.’

Neem Donny van de Beek. Hij zit vrijwel voortdurend op de bank bij Manchester United en hij wil deze week dolgraag voetballen. Of neem Nathan Aké. Hij is voor veel geld aangetrokken door Manchester City, mede om zijn veelzijdigheid. Zondag zat hij de hele wedstrijd op de bank in de topper tegen Liverpool.

De Boer: ‘Het is een kwestie van plannen. Denzel Dumfries had twee weken niet getraind vanwege corona. Die kunnen we woensdag niet laten spelen tegen Spanje. Anderen, met weinig speeltijd bij hun club, kunnen veel minuten maken.’ Wie woensdag 90 minuten meedoet, is zondag reserve tegen Bosnië.

Oranje is ook zalf voor de gekwelde ziel, of een bron van inspiratie. Davy Klaassen was bij Everton en Werder Bremen een bijna vergeten voetballer. Hij is terug bij Ajax en hup, daar is het Nederlands elftal weer. ‘Hij gaat zeker spelen’, aldus De Boer. Op het gezicht van Klaassen staat in Zeist een voortdurende lach gebeiteld. En dan zijn daar de doelmannen. Tim Krul speelt bij Norwich City, in de Championship, niet meer op het hoogste Engelse niveau. Hij keept normaliter de twee duels in de Nations League, terwijl Marco Bizot woensdag zijn debuut maakt. Allemaal blije mannen.

Hoe langer de selectie bij elkaar is, des te beter kan de bondscoach werken aan zijn elftal en systeem voor het EK. Het is wennen aan elkaar. ‘Dat is goed bevallen’, zegt Wijnaldum over De Boer, die onlangs Ronald Koeman opvolgde. ‘De resultaten moeten nog komen, maar tussen de groep en de trainer zit het wel goed.’

Nationale ploegen koesteren de tijd die ze met elkaar hebben. Vorige keer was slechts even getraind op het andere systeem, 5-3-2, gebruikt om de Italianen in toom te houden. Wijnaldum: ‘Als je met een trainer samenwerkt, moet je ook het vertrouwen in die trainer hebben, dat hij weet wat het beste is voor het team. Daarvoor is hij aangesteld. In de media is naar buiten gekomen dat wij gingen zeggen hoe een trainer moet werken. Zo is het natuurlijk niet. We hebben aangegeven waarbij we ons goed voelen, maar de trainer is de baas. Wij hebben een groep waarin iedereen kan zeggen wat hij denkt.’ De Boer, die woensdag weer een elftal opstelt in 4-3-3: ‘Ik ben overtuigd van mijn aanpak.’