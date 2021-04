Moeizame zege voor Ajax tegen Heerenveen

Dusan Tadic scoort de 1-1. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De voorsprong op PSV en AZ blijft aldus 11 punten, met voor Ajax nog zeven duels en voor de concurrentie zes. Het zou heel goed kunnen dat Ajax om de titel speelt op 25 april, thuis tegen AZ, een week na de bekerfinale tegen Vitesse in de Kuip. Op 22 april haalt Ajax het thuisduel met FC Utrecht in.

Zo moeilijk als het ging met het zondag zwakke Ajax, zo lang duurde het voordat VAR Richard Martens zijn zegen uitsprak over de beslissende 1-2, na ruim een uur. Spits Sébastien Haller verlengde een schot van Lisandro Martinez met de punt van de schoen, waardoor doelman Erwin Mulder kansloos was. Haller, en ook Davy Klaassen vlak naast hem, waren dichtbij buitenspel, doch net niet, zo toonden de beelden vrij snel.

Een minuut of drie duurde het spel met de videoscheidsrechter, een nieuwe vorm van amusement in het voetbal, door de een verfoeid als afbreuk, door de ander toegejuicht als nieuwe vorm van eerlijkheid. Zelfs de trainers konden uiteindelijk de lach niet meer houden, zo lang duurde het getuur op het scherm in Zeist. Gevloek van mensen met een hart dat klopt voor Heerenveen weerkaatste in het lege stadion, toen het oordeel van de VAR bij scheidsrechter Jochem Kamphuis was ingedaald.

Mooie passes

Heerenveen - Ajax was best een mooi duel voor een Paaszondag, met veel kansen, met Heerenveen als fijne uitdager van de koploper, slim voetballend en met de razendsnelle Mitchell van Bergen als plaaggeest en Joey Veerman als mooie passes strooiende spelbepaler. In tegenstelling tot onlangs, toen Heerenveen volstrekt kansloos was in de halve finales van het bekertoernooi, bood de thuisploeg uitstekend tegenstand. Als Van Bergen en spits Henk Veerman meer rendement hadden gehaald uit de aanvallen van de thuisploeg, had Ajax mogelijk de derde nederlaag uit de competitie geleden.

Ajax kan dus nog in april de vrijwel zekere titel binnenhalen. De club speelt op 8 en 15 april tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League en op 18 april de bekerfinale tegen Vitesse. Dat moet allemaal gebeuren zonder Daley Blind, die maandag op het kunstgras van Gibraltar een enkelband scheurde in de interland met Oranje. Sowieso is dat een verlies, in passend opzicht, en als steunpilaar van het elftal. Sinds zijn terugkeer in 2018 speelde alleen Dusan Tadic meer duels in Ajax 1 dan Daley Blind, die dan weer met afstand de meeste passes gaf. Het zijn lijsten die niet alles zeggen, met een aantal van tegen de tienduizend, meer dan vierduizend meer dan nummer twee, Nicolas Tagliafico. Dat verschil is exemplarisch voor het belang van Blind in het elftal, in opbouwend opzicht, als speler bij wie ploeggenoten eigenlijk altijd de bal kwijt kunnen, als rustpunt.

Nu heeft Ajax meer spelers met opbouwende kwaliteiten, onder wie ook de jonge Ryan Gravenberch. Trainer Erik ten Hag had zijn opstelling ook opgetuigd met een verrassing. Edson Alvarez was een linie naar achteren geschoven, waar hij het centrum vormde met Lisandro Martinez, de beste Ajacied zondag. Devyne Rensch, normaliter verdediger, speelde controlerend op het middenveld. Dat pakte niet goed uit, mede omdat Alvarez achterin in duels verzeild raakte waaruit hij beter kon wegblijven en omdat Rensch onwennig was in het middenveldspel. Na een uur ruilden Rensch en Alvarez van positie.

Kwikzilverachtig

Heerenveen probeerde de ploeg defensief gesloten te houden, en toe te slaan met snelle uitbraken via mannen met de een fijn gevoel voor diepte, als Joey Veerman en Lasse Schöne. Uit één zo’n counter, na balverlies van Ajax, viel de knappe 1-0. Na de pass van Veerman kwam de kwikzilverachtige Mitchell van Bergen één op één met Edson Alvarez. Hij passeerde de Mexicaan eenvoudig en schoot hard langs doelman Kjell Scherpen, vervanger van de kort voor de aftrap geblesseerd geraakte Maarten Stekelenburg.

Ajax kwam gelijk door een strafschop van Dusan Tadic, na hands van verdediger Jan Paul van Hecke. Ook hier had de VAR even tijd nodig om de overtreding te zien. Beide ploegen kregen behoorlijk veel kansen, zoals opnieuw van Van Bergen, kort na rust, alleen af op doelman Scherpen, die snel naar de grond ging en knap redde. Mede door het oponthoud met de VAR kwamen er zeven minuten bij. Het bleef 1-2.