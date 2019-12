Moeizame zege Ajax bij Telstar in KNVB-beker is zeker geen wederopstanding

Noa Lang in duel met Anthony Berenstein Beeld Jiri Büller

Na drie nederlagen op rij kon de 4-3- zege voor Ajax in het bekerduel met Telstar onmogelijk als een wederopstanding worden uitgelegd. Zelfs de nummer 11 uit de eerste divisie legde de regerend kampioen bij vlagen op de pijnbank, al telde voor Ajax-coach Erik ten Hag alleen het resultaat. Zijn door blessures uitgeholde ploeg strompelt na een jaar met schitterend voetbal naar de winterstop. En een Ajax zonder Hakim Ziyech is een team zonder magie, zo bleek woensdagavond op het uitverkochte sportpark Schoonenberg.

Het zal Ten Hag te denken geven dat de defensie van Ajax weer stond te slapen bij corners, evenals in de slotminuut tegen AZ. Nu kopte uitgerekend Frank Korpershoek de bal op aangeven van Berenstein achter doelman Onana: 1-2. En bij 1-4 faalde de Ajax-defensie opnieuw na een hoekschop, nu torende Benamar boven iedereen uit en scoorde met het hoofd: 2-4. ‘Je moet gewoon je man dekken’, mopperde Ten Hag. ‘Vijf maanden lang geven we niets weg uit corners, dit mag niet gebeuren.’

Voetbalsprookjes bestaan nog zal de 35-jarige Korpershoek even hebben gedacht, want hij is nota bene jeugdtrainer bij Ajax onder 14 jaar. Zijn pupillen hadden hem weinig kans gegeven in het bekerduel tegen het verjongde Ajax dat vorige maand nog vermomd als Jong Ajax met 3-2 won van Telstar. ‘En nu hebben we in fases zelfs gedomineerd’, aldus Korpershoek.

Hoewel Ten Hag door de blessuregolf in zijn selectie weinig te kiezen had, gunde hij Ziyech rust en gaf de jeugd een kans op het kunstgras van Telstar. Zo startten de 17-jarige Ryan Gravenberch en de twee jaar oudere Jurgen Ekkelenkamp in de middenlinie. Veel indruk maakten de tieners niet, al hield Ten Hag ze de hand boven het hoofd. Met de 20-jarige Noa Lang kende hij minder mededogen.

Bij zijn debuut in de basis scoorde Lang drie keer tegen FC Twente, maar hij gedraagt zich te vaak als een zelfbenoemde godenzoon. Woensdagavond gebood Dusan Tadic de jonge buitenspeler meer diepgang in zijn spel te zoeken, waarna Lang de aanvoerder tegensprak.

Daarmee tartte hij de hiërarchie, constateerde Ten Hag, die hem langs de lijn een fikse uitbrander gaf. ‘Wanneer Tadic iets aangeeft, moet Noa het uitvoeren en niet tijdens de wedstrijd met hem in discussie gaan. Het is ónze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.’

De jeugdopleiding stond nadrukkelijk in de etalage, want ook de 17-jarige Sontje Hansen kreeg nog speeltijd in de slotfase. Toch wenste Ten Hag het bekerduel wel degelijk serieus te nemen na nederlagen tegen Willem II, Valencia en AZ die Ajax van zijn aureool van onoverwinnelijkheid hadden beroofd.

Noa Lang schiet de 0-1 binnen voor Ajax. Beeld Jiri Büller

En dus bleef reservekeeper Varela op de bank, begon Tadic op de rechterflank en was Mazaroui weer rechtsback. Met de onzichtbare Huntelaar in de spits en Martinez met Schuurs in het hart van de defensie leek Ajax het duel al binnen een half uur te hebben beslist.

Met twee doelpunten binnen drie minuten onderstreepte Ajax het verschil met de nummer 11 uit de eerste divisie. Noa Lang had nog geen bal goed geraakt, tot hij op maat werd bediend door Van de Beek die vervolgens de 0-2 inleidde met een knappe demarrage langs de achterlijn. Van de Beek vond Tadic die Dest bediende. Met een fraai schot tekende de Amerikaanse Nederlander voor zijn eerste doelpunt in een Ajax-shirt: 0-2. Zijn tweede treffer na rust was nog mooier, met een heerlijke krul in de bovenhoek liet hij Telstar-keeper Van der Maaten kansloos: 1-4. ‘Helaas troffen we een dodelijk effectief Ajax’, zei aanvoerder Korpershoek.

Telstar-coach Andries Jonker heeft een leuke mix van talent en koopjes, waarbij Reda Kharchouch een voltreffer bleek. De 24-jarige spits schitterde lange tijd als pleintjesvoetballer op het Sumatraplantsoen in Amsterdam, waarna hij werd opgepikt bij OFC in de derde divisie.

Prompt scoorde Kharchouch al 12 keer in de eerste divisie, maar woensdagavond bleek ook dat hij handelingssnelheid mist op het hoogste niveau. Toch etaleerde hij in de slotfase zijn grootste kwaliteit, de jongleur uit de Indische Buurt schoof de bal keurig langs Onana: 3-4.

Sinds de degradatie in 1978 leidt Telstar een veelal anoniem bestaan in de eerste divisie. In die zin was het bekerduel met Ajax woensdagavond een ode aan een roemrijk verleden. Het was al leuk dat Telstar zich nog terugknokte, nadat Ekkelenkamp een fout van Van der Maaten had afgestraft (1-3) en Ajax het bij 1-4 wel geloofde. Korpershoek: ‘Ik ben trots op deze ploeg, vergeet niet dat de meeste jongens nog niet zo lang geleden bij de amateurs speelden.’

Nog één keer dit jaar moet Ajax-coach Ten Hag puzzelen om zondag tegen ADO Den Haag een winnend team te formeren. Van een crisis mag je niet spreken in Amsterdam, maar Ajax kan het zich niet permitteren om een glorieus 2019 in mineur af te sluiten.