Moedeloosheid bij Roda JC: 'Als zulke kansen er al niet ingaan, welke dan wel?'

Moedeloos

Roda JC verliest met 2-0. De misser van Rosheuvel is een cruciaal moment in de wedstrijd. Het is alsof er in die 67ste minuut iets knakt in de ploeg en bij de fans. Als zulke kansen er al niet ingaan, welke dan wel?



De vierde nederlaag op rij van Roda JC volgt na een week waarin het voor de zoveelste keer rommelde binnen de club. Adviseur Huub Stevens stapte maandag op omdat er in zijn beleving toch niet naar hem werd geluisterd. Na afloop van de wedstrijd tegen Sparta toont de harde kern van Roda JC een spandoek met de tekst: Stevens negeren = degraderen.



Op een forumavond, in het begin van dit seizoen, kwam een supporter verkleed als degradatiespook. Dat doemscenario komt steeds dichterbij. Waar de thuiswedstrijd tegen Sparta voor opluchting had moeten zorgen, zijn de zorgen alleen maar toegenomen. Er hangt een deken van pessimisme en moedeloosheid over de club.