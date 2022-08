Modelprof en onbaatzuchtige clubman: heel Feyenoord treurt om vertrek van Toornstra

Jens Toornstra (r) hier nog in Feyenoord-shirt, straks speelt hij in dat van FC Utrecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het is de wens van Jens.’ Sjaak Troost zegt het met een zucht. De voormalige verdediger, directeur en huidige commissaris bij Feyenoord sprak op Jens Toornstra in om bij Feyenoord te blijven. Zoals zowat iedereen dat deed bij de Rotterdamse club; van hoofdcoach Slot en zijn staf, algemeen directeur Te Kloese, technisch directeur Arnesen tot bij wijze van spreken de koffiejuffrouw en materiaalman aan toe.

Supporters stuurden smeekbeden. Met hem konden ze zich identificeren. Knoertharde werker, loyaal, nooit zeuren, altijd in voor een praatje, gewoon een ‘normale gozer’. Maar Toornstra, wiens beeltenis rond het hele stadion van Feyenoord hangt, gaat naar FC Utrecht, de club waar hij acht jaar geleden vertrok om aan een lang Rotterdams hoofdstuk te bouwen.

De middenvelder werd in die periode zelden opgeroepen voor het Nederlands elftal, was ook niet altijd basisspeler bij Feyenoord, maar won alle nationale prijzen en bereikte afgelopen zomer de finale van de Conference League in zijn eerste seizoen als aanvoerder. De tranen stonden 25 mei in zijn ogen na het verlies tegen AS Roma op wat zijn mooiste voetbaldag had moeten worden.

Hij was invaller in de finale, dat was steeds meer zijn rol bij Feyenoord, ondanks sterke optredens op bezoek bij PSV en Ajax en in enkele Europese wedstrijden. Nooit klaagde hij openlijk over een reservebeurt. Met maatje en medereserve Bryan Linssen maakte hij er zelfs grapjes over. Zij vormden Lito BV (Linssen-Toornstra afgekort), ‘voor al uw herstelwerkzaamheden’.

Op het tweede plan beland

Maar dit seizoen voelde Toornstra voor het eerst dat hij definitief op het tweede plan was beland. Feyenoord verdiende veel geld aan transfers, maar gaf ook aardig wat uit, onder meer aan drie nieuwe middenvelders. De aanvoerdersband verhuisde naar de arm van de Oostenrijkse verdediger Trauner. Slot wil de lat hoger leggen, maar zag in dat proces nog een grote rol weggelegd voor de 33-jarige middenvelder, alleen al vanwege zijn ervaring.

Alleen Toornstra wil nog zo graag over dat veld rennen, negentig minuten lang het liefst. ‘Dat tekent de liefhebber in hem,’ zegt Mario Been, oud-Feyenoordspeler en -trainer. ‘Maar in Rotterdam zijn we er treurig over.’

Hij is niet die fijnbesnaarde technicus of robuuste mannetjesputter, types die van oudsher de harten veroveren in de Kuip en tóch ‘de personificatie van Feyenoord’, vindt Been. ‘Onbaatzuchtig, energiek, maakt vaak belangrijke goals. Het cement van de ploeg. Je kan hem overal neerzetten, hij geeft altijd alles. Voor een trainer is dat heerlijk. Op die manier is hij ook wel eens misbruikt. Misschien dat hij daardoor in den lande wat waardering is misgelopen.’

Troost: ‘Hij is iemand die ook bezig is met anderen in plaats van alleen met zichzelf. Zie je tegenwoordig niet veel meer. Een slimme jongen, goede studie gedaan, clubman geworden, daarom kan hij hier na zijn carrière aan de slag.’

Schouders hoog opgetrokken

Toornstra was letterlijk herkenbaar, hetzelfde korte kapsel, tatoeages onder zijn voetbalkleding verborgen, schouders hoog opgetrokken alsof hij een zak aardappelen meetorste. Oud-ploeggenoten van diverse statuur hoorden in het veld vaak dat ene typerende zinnetje, gelispeld met die hoge stem: ‘nee, blijf jij maar staan, ik los het voor je op, ik pak hem wel’.

‘Een van de beste teamgenoten die ik ooit gehad heb,’ zegt oud-ploeggenoot Dirk Kuijt, die bij Oranje, Liverpool, Fenerbahçe en Feyenoord met internationale topspelers samenspeelde. ‘Hij maakte zich ondergeschikt, terwijl hij vaak de bepalende man was in wedstrijden. Soms was hij ook daadwerkelijk de matchwinner, maar hij liep daarna nooit rond als de gevierde man, altijd down to earth. Had hij meer bravoure gehad, en dat heb ik ook wel eens tegen hem gezegd, dan had hij misschien meer interlands gespeeld. Maar Jens blijft altijd zichzelf. Dat siert hem. Op Feyenoord-forums zie je dat hij heel populair is bij Feyenoord-fans, maar als hij weer eens op de bank belandde dan werd er door het publiek ook niet massaal om hem geschreeuwd.’

Ze waren elkaars concurrenten in het kampioensseizoen 2016-2017. Toornstra kreeg steeds vaker de voorkeur. ‘Veranderde niets aan onze verstandhouding, we werden juist nog hechter. Ik had moeite met de reserverol, hij voelde oprecht met me mee. Hij werd in die periode ambassadeur van de Dirk Kuyt Foundation. En zet zich daar nog steeds voor in.’

Sociale bewogenheid

Zijn sociale bewogenheid kwam ook naar voren in interviews waarin hij stelde dat er best meer geld naar de zorg mag gaan in plaats van naar profvoetballers.

Een modelprof in de groep, zo kenschetst voormalig teammanager Bas van Noortwijk hem. ‘Op de training altijd vol gas geven. En na een mindere wedstrijd meldde hij zich altijd keurig bij de media waar andere jongens niet wilden. Die journalisten wenste hij daarna keurig ‘een fijne middag’. Tegelijkertijd een leuk boeffie samen met Linssen. Altijd als eerste op de club, beetje kaarten, ouwehoeren, dollen. Sfeermakers. Vergis je niet, ik heb heel wat nieuwe speelkaarten moeten regelen. Ook daarmee wilde hij winnen, anders scheurde hij ze gewoon verrot.’