Mocht Dumoulin de Tour winnen, mag de schijnwerper dan ook een klein beetje op zijn vrienden Lau en Tank?

Zo moet het ongeveer zijn gegaan, stel ik me voor. Buiten regent het, binnen ligt Tom Dumoulin verscholen onder de dekens. Versuft graait hij naar zijn telefoon op het nachtkastje. ‘Ja, huh, wie is dat?’

Het is maart 2018. Tom Dumoulin probeert hardnekkig te bewijzen dat hij niet voor niets de Giro heeft gewonnen en wereldkampioen tijdrijden is. Maar hoe harder hij dat probeert, hoe ongelukkiger hij wordt.

Zijn fiets gaat stuk, zijn vorm is kwijt en het plezier en de anonimiteit zijn weg. In de Tirreno-Adriatico, nota bene in zijn geliefde Italië, stapt hij hoofdschuddend af na een val. Hij vindt fietsen even geen reet meer aan.

Dan klinkt vier dagen later plots een Twents accent aan de andere kant van de lijn.

‘Tom, Tank hier. We gaan naar de Ardennen. Stukje fietsen. Lau is er ook bij. Ga je mee?’

Diepe zucht. ‘Ik heb écht geen zin, Bram.’

‘Kom op man, Lau trakteert op koffie met appeltaart, je weet wel, in dat gezellige tentje in Spa.’

‘Appeltaart staat niet op mijn personalized plate.’

‘Personalized plate? Doe eens normaal, Tom. Luister, hou je van vlaai?’

‘Eh, ja’.

‘Hou je van fietsen?’

‘Meestal wel.’

‘Mooi, dan staan we over een half uur voor je deur.’

En zo gingen drie mannen op weg naar de Belgische Ardennen. Bram Tankink won nooit iets in zijn carrière. Nou ja, twee keer, waarvan een keer ergens diep in Duitsland. Maar toen had hij een paar dagen eerder in een café de vrouw van zijn leven ontmoet. Met de vlinders in zijn buik vloog hij over het asfalt.

Laurens ten Dam won slechts één keer, in 2008, een of ander wegcriterium in Frankrijk, tien jaar geleden. ‘Ik ben niet zo’n winnaar’, gaf hij in deze krant toe.

Maar juist dat is het ‘m natuurlijk geweest, die dag in maart, in de Ardennen. Het ging nu eens een keer niet over winnen. Over de roze trui of de regenboogtrui. Of over de Tour de France. Nee, het ging over plezier hebben in de dingen die je doet, genieten van de kleine dingen: over de wind in je gezicht die alle muizenissen doet wegwaaien uit je hoofd, over de eerste zonnestralen van het jaar, over een stuk appeltaart met slagroom. Kortom: over domweg gelukkig zijn met jezelf. Want als dat lukt, komt de rest vanzelf wel.

Aan het einde van de dag was Tom Dumoulin weer helemaal gereset, klaar voor wat komen ging. Daarom een verzoek. Mocht Tom Dumoulin de Tour de France winnen, mag de schijnwerper dan ook een klein beetje op Lau en Tank, de twee vrienden die hem zonder er ook maar één woord aan te wijden duidelijk maakten dat het in het leven niet gaat om de eindbestemming. Het belangrijkste moment ligt in de route er naar toe.