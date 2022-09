Mobilisatie verhindert ook de voorzichtige terugkeer van Russische sporters

Thomas Bach, voorzitter van het IOC, en president Vladimir Poetin in 2016, toen de twee nog op goede voet stonden. Beeld EPA

Susanne Lyons, topvrouw van het Amerikaanse olympisch comité, zei het zonder omhaal van woorden: ‘Het IOC zoekt naar een weg terug voor Russische en Belarussische sporters.’ Lyons zag het begin van het einde van de sportboycot gloren voor ‘atleten die nu eenmaal toevallig in Rusland wonen’. Niemand minder dan de baas van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, had hier volgens Lyons op gehint op 14 september in een videobijeenkomst met mondiale sporters en sportbestuurders.

Maar zeven dagen later kondigde de Russische president Poetin de gedeeltelijke mobilisatie af en verdween de hoop op een mildere boycot. Bach sloot na Poetins mobilisatietoespraak immers volledig uit dat alle Russische en Belarussische sporters weer aan internationale sportevenementen mochten meedoen, met of zonder vlag en volkslied. Hoezeer het hem ook speet. ‘We zoeken een uitweg’, verklaarde de IOC-baas, ‘maar ik heb niets concreets te melden.’

Sindsdien heeft een staat – de vingers wijzen naar Rusland – gaspijpleidingen laten lekken en annexeerde Poetin, na de Krim in 2014, afgelopen week nog eens 15 procent van het Oekraïense grondgebied na enkele schijnreferenda. Voor de mondiale sport betekent het dat de situatie blijft zoals die eind februari was, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Nog altijd geldt dat het IOC nationale olympische comités en internationale sportfederaties ‘adviseert’ sporters uit Rusland en bondgenoot Belarus voor onbepaalde tijd te weren van sportwedstrijden.

Geen wedstrijden in Rusland

Is dat organisatorisch en juridisch niet mogelijk, dan ‘dringt het IOC er sterk op aan’ dat de wedstrijdorganisatie ‘er alles aan doet wat in het vermogen ligt’ om de sporters alleen te laten meedoen onder neutrale vlag. Nationale kleuren, symbolen en volksliederen dienen achterwege te blijven. Daarnaast geldt het ‘krachtige advies’ van het IOC om in Rusland of Belarus geen internationale sportwedstrijden te organiseren.

‘Dilemma’ is het woord dat Bach voortdurend gebruikt om de worsteling van hemzelf, het IOC, de nationale olympische comités en de internationale sportbonden te typeren. Niets doen is geen optie, maar sporters uitsluiten van hun olympische grondrecht deel te nemen aan wedstrijden, staat haaks op het olympisch manifest. Temeer omdat die uitsluiting het gevolg is van politiek handelen.

‘Sport en politiek zijn weliswaar niet te scheiden’, schreef de algemeen directeur van NOCNSF, Mark van den Tweel, in een column op de site van het Nederlands Olympisch Comité, ‘maar we zouden er wel naar moeten streven om sporters en politiek te scheiden.’

Sporters weren voelt voor Erik van Heijningen, bestuurder bij de internationale zwembond Fina, ‘natuurlijk zeer ongemakkelijk’. ‘Dat ongemak en de vraag wanneer ze weer deel kunnen nemen, hangt boven de Fina. Iedereen is daarmee bezig, omdat je sympathiseert met al die arme sporters die er ook niets aan kunnen doen.’

Weigeren of onder neutrale vlag?

In veel sporten worden Russische en Belarussische sporters nu zonder meer geweigerd. Enkele sportbonden klampten zich vast aan de tweede regel van het IOC, deelname onder neutrale vlag. Russische wielrenners en tennissers bijvoorbeeld mogen onder die voorwaarde individueel meedoen aan wedstrijden, maar Russische wielerploegen en landenteams zijn uitgesloten. Bij de WK wielrennen in Australië ontbrak Rusland, net als bij de Davis Cup in Glasgow.

Wat is ervoor nodig om de boycot te beëindigen? Een wapenstilstand, een gevechtspauze, of dat Rusland een nederlaag erkent? ‘Dat is hartstikke lastig’, zegt Fina-bestuurder Van Heijningen. De internationale zwembond laat in beginsel Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag toe, tenzij daardoor de veiligheid van het sportevenement in het geding komt. Zo kan de Fina per toernooi zelf een afweging maken én blijven handelen in de geest van het olympisch handvest dat iedere sporter recht heeft op deelname.

De Russische kunstrijdster Kamila Valieva dit jaar bij de Spelen in Beijing, een maand voordat de boycot werd afgeroepen. Beeld AFP

De door de Amerikaanse sportbestuurder Susanne Lyons genoemde ‘weg terug’ loopt van categorische uitsluiting via neutrale deelname naar sportwedstrijden met Russische vlaggen en volksliederen. Het is het IOC dat als eerste die weg moet bewandelen, pas dan zullen sportbonden volgen zoals de Internationale Ski- en Snowboardfederatie, FIS. Daar staat ‘neutrale terugkeer in december’ op de agenda, maar er gebeurt niets zonder glasheldere aanbeveling van het IOC, zei FIS-baas Michel Vion.

Het IOC volgen

Hetzelfde laat NOCNSF desgevraagd weten: er wordt hier nagedacht over een terugkeer, maar we volgen het IOC. De ISU, de internationale schaatsbond, meldt dat bij de eerstvolgende bondsvergadering in oktober de eventuele verlichting van de boycot ter sprake komt. ‘Tot die tijd houdt de ISU de situatie in Oekraïne nauwgezet in de gaten.’

‘Binnen Fina heb ik nog geen enkele beweging gezien’, zegt Van Heijningen. ‘Ik zie ook geen lichtpuntjes in het conflict, integendeel.’ Dat het IOC zelf niets doet, maar de bal bij bonden als de Fina legt, daar heeft hij begrip voor. ‘Internationale sportfederaties willen kunnen zeggen: wacht even, wij gaan hier zelf over.’ Anderzijds kan geen enkele sportbond op eigen houtje besluiten de boycot te beëindigen. ‘Het zou daarom wel prettig zijn als er van het IOC enige sturing komt in het zoeken naar de weg terug.’

Een wapenstilstand, hoewel nu erg ver weg, zou daarvoor het moment kunnen zijn. ‘Dan ontstaat er enige rust in de wereld en is het niet onredelijk te verwachten dat het IOC met een verklaring komt om weer uit de boycot te komen.’ Van Heijningen verwacht in die verklaring dezelfde woorden als waarmee het IOC de boycot begon: ‘adviseren’, ‘krachtig adviseren’ en ‘sterk erop aandringen’. ‘Ongetwijfeld gaat daar heel veel overleg aan vooraf.’