Mo Salah 1, Erling Haaland 0. Liverpool herpakt zich met zege op Manchester City

Mohamed Salah heeft gescoord. Liverpool staat in de topper tegen Manchester City op 1-0. Beeld AP

Wie kan Manchester City, en dan vooral ook Erling Haaland, stoppen? Deze vraag werd afgelopen tijd steeds vaker gesteld. De ene na de andere verdediging werd weggespeeld door de balkunstenaars van Pep Guardiola. Liverpool-manager Jurgen Klopp gaf zelfs toe dat Manchester City het beste team in de wereld is, er mopperend aan toevoegend dat niemand kan concurreren met de financiële slagkracht van de Citizens. Speelde de Duitser een spelletje? Immers: welke bezoekend team kan winnen op een vol Anfield?

Na honderd minuten meeslepend voetbal stapte Liverpool zondagavond als winnaar van het veld, dankzij een doelpunt een kwartier voor tijd van Mo Salah. De Egyptische aanvaller profiteerde van een fout van Joao Cancelo die een uittrap van Alisson Becker liet glippen. Het was pas het derde competitiedoelpunt van Salah dit seizoen. Hij mist duidelijk zijn maatje Sadio Mane. Door telkens van positie te wisselen hebben de twee de voorbije jaren tal van verdedigingen dol gespeeld, maar Mane’s vervanger Darwen Nunez is statischer.

Voor het kwakkelende Liverpool, na de nederlaag vorig weekeinde tegen Arsenal afgezakt naar een tiende plaats, is deze zege misschien het begin van het herstel. Door met 1-7 te winnen bij Glasgow Rangers hadden de mannen van Klopp woensdag al bewezen dat ze niet kunnen worden afgeschreven. Er waren vooral twijfels gerezen over de achterhoede, maar die hield onder leiding van Virgil van Dijk knap stand onder de voortdurende druk van de City-aanvallers.

Zoals verwacht nam Manchester City de controle. In de nerveuze eerste helft kreeg Haaland drie halve kansen. Na de rust vlogen de twee rivalen – vorig seizoen werd het twee keer 2-2 in de competitie – elkaar naar de strot. Bij een counter ging Salah alleen op Ederson af, maar de Braziliaanse keeper tikte de bal met zijn vingertoppen naast. Een paar minuten later lag de bal in het net van zijn landgenoot Alisson.

Phil Foden schoot de bal binnen nadat Haaland de bal had veroverd op Alisson. De vreugde van de bezoekers was kort, want de VAR constateerde een overtreding van Haaland in de opbouw. Guardiola wist niet waar hij het zoeken moest van woede en verontwaardiging. Het gevoel van onrecht werd alleen maar groter toen Salah bij zijn tweede een-op-een met Ederson wel wist te scoren.

De zwaarbevochten 1-0 was de derde zege van Liverpool tegen City op rij, na de halve finale van de FA Cup (3-2) en de Engelse Super Cup (3-1). Het verlies van City is goed nieuws voor de twee Noord-Londense rivalen. Tottenham Hotspur, waar Harry Kane maar blijft scoren, kwam op gelijke hoogte door een 2-0-winst op Everton. Het jeugdige Arsenal nam een voorsprong van vier punten door zondag met 0-1 te winnen bij Leeds.