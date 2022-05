Mister shorttrack Jeroen Otter doet komend seizoen een stapje terug

Otter tijdens een training van de nationale shorttrackselectie. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Al voor het ingaan van de afgelopen olympische winter twijfelde Otter of hij door moest gaan als bondscoach. Hij verlangde naar rust en wat afstand om zijn toekomst en die van de Nederlandse shorttrackers op weg naar de Spelen van 2026 in alle kalmte uit te stippelen. ‘En er waren ook mensen in mijn omgeving die zeiden: let op jezelf.’

Otter is de architect van het Nederlandse shorttracksucces. Hij trad in 2010 aan en trok de sport uit de schaduw van het in Nederland zo populaire langebaanschaatsen. Bij de Winterspelen in Beijing verzamelden zijn pupillen vier olympische medailles, evenveel als in 2018. Vooral het goud van de vrouwenrelayploeg in China raakte hem. Hij noemde die prestatie zijn ‘opus magnum’.

Nadruk op teamonderdeel

Het is niet verwonderlijk dat die gouden race hem zoveel deed. Als coach legt hij altijd al veel nadruk op het teamonderdeel. Niet voor niets begon daar opmars van zijn sporters mee: op de relay, de aflossingswedstrijd.

Eerst behaalden zijn aflossingsploegen goud op EK’s en later volgden wereldtitels. De mannen werden wereldkampioen in 2014, 2017 en 2021. Dat laatste jaar pakten ook de vrouwen hun eerste WK-goud.

Zijn teambenadering bracht eveneens individuele hoogtepunten voort. Eerst stonden vooral Jorien ter Mors en Sjinkie Knegt garant voor eremetaal en daarna was het de beurt aan Suzanne Schulting. Sinds haar verrassende olympische titel op de 1.000 meter in Pyeongchang is ze bijna de maat der dingen in het internationale veld. Schulting tekende in Beijing naast de aflossingstitel voor nog drie medailles: goud op de 1.000 meter, zilver op de 500 meter en brons op de 1.500 meter.

Grote tegenslagen

Dieptepunten waren er in de twaalf jaar dat Otter aan het roer stond ook. Niet eens zozeer op het krappe ijsbaantje, waar valpartijen en diskwalificaties onderdeel van het spel zijn. Die pech is inbegrepen. Nee, de grote tegenslagen vonden elders plaats. In de huiskamer van Knegt bijvoorbeeld eind 2019, waar de wereldkampioen van 2015 zichzelf door een onhandigheid in brand stak voor zijn houtkachel. Hij moest lang revalideren.

Maar vooral het plotselinge overlijden van de pas 27-jarige Lara van Ruijven, tijdens een zomertrainingskamp in Frankrijk in 2020, hakte erin. Daarna volgden twee seizoenen waarin de coronapandemie alles onzeker maakte, van gezondheid tot wedstrijdplanningen. ‘Het zijn twaalf intense jaren geweest, die veel van ons allen hebben gevraagd. Het is nu, in het jaar na de Spelen van Beijing, een goed moment om een beetje afstand te nemen.’

De shorttrackers werden woensdagochtend ingelicht over zijn terugtreden. ‘Het liefst ga je gewoon met elkaar door, maar ik begrijp Jeroens keuze’, reageert Schulting. ‘Hij doet dit werk al eventjes, het is logisch dat hij even rust neemt en op zoek gaat naar nieuwe prikkels.’

Blijft adviseur

De kampioene zal het niet helemaal zonder Otter moeten stellen in het komende seizoen. Hij blijft als adviseur een dag per week betrokken bij de ploeg, waar zijn oud-pupil Kerstholt (39) als zijn opvolger is aangesteld.

In het voorjaar van 2023 zal Otter terugkeren bij de nationale shorttrackploeg. Maar welke rol hij dan precies zal vervullen, is nog niet duidelijk. Dat geldt sowieso voor het jaar dat voor hem ligt. Hij wil een rondgang maken langs andere sporten, ideeën opdoen, gesprekken voeren. Maar waar dat toe leidt? ‘Het is een beetje als in de mist door de Schotse Hooglanden rijden. Pas aan het eind zal ik zien wat er voor mijn auto staat.’