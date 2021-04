‘Mister PSV’ waagde zich niet aan een vuil broekje, maar scoorde des te meer

PSV'er Willy van der Kuijlen met de Uefa Cup in 1978. Beeld anp

PSV huilt vandaag vanwege het overlijden van Willy van der Kuijlen. ‘Skiete Willy’ was zijn bijnaam, want de Helmonder, die 74 jaar werd, kon als geen ander tegen een bal trappen. ‘Ongeëvenaard in de wereld,’ zegt oud-ploeggenoot en vriend Willy van de Kerkhof. ‘Ik heb nog steeds niemand gezien die zo kan schieten, zeker in combinatie met het kappen en draaien. Ik stond soms in het veld te genieten van wat Willy kon. Hij had ook geweldig gespierde bovenbenen, terwijl we toen nog niet aan krachttraining deden. Echt een natuurtalent, het grootste dat PSV ooit gehad heeft.’

Van der Kuijlens palmares bij PSV is gigantisch, en zal vermoedelijk nooit meer overtroffen worden. Allereerst het gigantische aantal van 308 doelpunten in 528 wedstrijden. Daarmee is hij topscorer aller tijden in Nederland. En dan was Van der Kuijlen niet eens spits, hij speelde erachter, maar had wel de nodige vrijheid, waagde zich niet aan een vuil broekje, een ruzie of een kopbal en had in naamgenoot Willy van de Kerkhof een perfecte stofzuiger achter zich. ‘Een genot om mee te spelen. Hij was niet zo’n prater, maar er was volop wederzijdse waardering.’

Tweebenig

Van der Kuijlen werd driemaal topscorer van de eredivisie, won met PSV drie landstitels en eenmaal de Uefa Cup in 1978. In de eindstrijd voor die laatste beker tegen het Franse SC Bastia tekende hij voor zijn fraaiste treffer, zijn tweebenigheid ten volle benuttend. Van der Kuijlen schoot eerst met rechts op de paal nam de terug stuitende bal met rechts aan en schoot hem daarna met links in. ‘PSV profiteerde ervan dat Willy snel stopte bij het Nederlands elftal,’ weet Van de Kerkhof. ‘Hij richtte zich volledig op PSV, dat vergrootte zijn populariteit in de regio natuurlijk.’

Van der Kuijlen voelde zich miskend bij het Nederlands elftal, waar hij een complot van Feyenoorders en Ajacieden vermoedde. Zij zouden hem de bal niet toespelen. Toen PSV-doelman Jan van Beveren in 1975 bedankte voor Oranje, met name vanwege moeilijkheden met aanvoerder Johan Cruijff, verklaarde Van der Kuijlen zich onmiddellijk solidair. Van de Kerkhof: ‘Voor hemzelf vond ik het een smetje, want hij had geen problemen met Cruijff. Karakterologisch had hij op dat vlak misschien iets meer van mijn broer René en mij moeten hebben. Willy vroeg ons of we ook solidair wilden zijn, maar wij zaten aan het begin van onze loopbaan.’

Geschikte peer

Nog drie keer keerde hij terug om daarna definitief te bedanken, waardoor hij op 22 interlands (7 goals) bleef steken. Alleen Piet Keizer vond hij van de Ajacieden wel ‘unne geschikte peer’, voor de rest ‘lagen Amsterdammers hem niet’.

Van de Kerkhof: ‘Het is heel jammer, Van der Kuijlen had de kwaliteiten om een uitstekende rol voor Nederland op meerdere WK’s en EK’s te vervullen. Daarom is zijn faam vooral tot Noord-Brabant beperkt gebleven. Al manifesteerde hij zich wel geweldig in de Europese wedstrijden.’

Van der Kuijlen was geen man voor ruzies, voor hem was voetbal een spel geen oorlog. ‘Ik lag met hem op de kamer bij Europese wedstrijden. Dat ging er altijd rustig aan toe. Na twintig minuten babbelen wilde Willy gaan slapen. Hij was een heel rustige man die sprak met zijn voeten. Hij heeft te weinig waardering gekregen in de rest van het land.’

Van PSV krijgt hij die volop. Van der Kuijlen, die alleen in de begin- (HVV Helmond) en nadagen (MVV, het Belgische Overpelt) van zijn loopbaan elders speelde wordt ‘de grootste PSV’er ooit’ genoemd door de club. Hij keerde na zijn loopbaan, die hij op zijn 37ste beëindigde, terug bij PSV als assistent-manager en jeugdtrainer. Ronaldo, Ruud van Nistelrooij en Ibrahim Afellay openbaarde hij de geheimen van het perfecte schot, maar vooral de rol als ambassadeur paste hem.

Tot twee jaar geleden was hij degene die de nieuwe spelers warm verwelkomde. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer. Dat hij zijn kleinzoon Mitchel van Rosmalen nog even bij VV Eindhoven kon zien voetballen was hem veel waard, weet Van de Kerkhof. ‘Mijn kleinzoon voetbalde toevallig ook in de ploeg. Dus kwamen we elkaar nog tegen. Altijd vriendelijk, altijd aimabel, dat was Willy.’

Met een enorm gevoel van verslagenheid deelt PSV mee dat Willy van der Kuijlen, #MisterPSV is overleden.



De allergrootste PSV’er is niet meer. Rust zacht, Willy 🌹 — PSV (@PSV) 19 april 2021

Voor PSV is Van der Kuijlen het tweede clubicoon in korte tijd dat overlijdt. Afgelopen november overleed voormalig voorzitter Harry van Raaij al.