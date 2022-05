Missie Amerikaanse voetbalsters geslaagd: eindelijk gelijke betaling

Megan Rapinoe, vedette van het vrouwenvoetbal in de VS, heeft jaren gestreden voor een gelijke beloning. Beeld REUTERS

Een nieuwe arbeidsovereenkomst maakte afgelopen week een einde aan een jarenlange strijd tussen de vrouwen van het Amerikaanse voetbalteam en voetbalbond US Soccer. Eindelijk kregen de voetbalsters wat ze wilden: gelijke betaling.

Zowel de mannen als vrouwen ontvangen voortaan 8.000 dollar (7.600 euro) per interland, en een winstbonus van 10.000 dollar (9.500 euro), zo werd bepaald in de overeenkomst tussen het nationale mannen- en vrouwenteam en US Soccer.

Volgens The New York Times kunnen de vrouwen nu rond de 450.000 dollar per jaar verdienen, en ongeveer het dubbele daarvan in een succesvol WK-jaar.

Nieuw is de constructie niet in de voetbalwereld. Onder meer de vrouwen van Noorwegen krijgen evenveel betaald als de mannen, maar in het Scandinavische land wordt het prijzengeld van grote toernooien nog altijd onevenredig verdeeld.

Juist daarin onderscheidt de Amerikaanse deal zich: de mannen en vrouwen gooien al het geld dat ze bij wereldkampioenschappen ontvangen van de Fifa op één hoop, en delen het totaal vervolgens in twee gelijke bedragen. Volgens de Amerikaanse voetbalbond gaat het om een unieke regeling. ‘Dit heeft nog geen enkel land gedaan’, reageerde voorzitter Cindy Cone.

De vrouwen zullen er in de nabije toekomst flink op vooruitgaan, zo is de verwachting. Ter illustratie: voor het komende WK in Qatar trekt de Fifa ruim 400 miljoen euro aan prijzengeld uit voor de 32 deelnemende landen. Wie de groepsfase overleeft, is al verzekerd van ongeveer 10 miljoen. De vrouwenteams verdeelden bij het WK van 2019 in Frankrijk op hun beurt een pot van ongeveer 30 miljoen euro. Winnaar Amerika hield 4 miljoen dollar (3,8 miljoen euro) over aan het succes.

De gewonnen finale tegen Nederland betekende de vierde WK-titel van de Amerikaanse vrouwen, terwijl de mannen zich in 2018 niet wisten te kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Rusland. In de VS zijn de voetbalvrouwen vele malen succesvoller dan de mannen, die niettemin meer betaald kregen.

In 2016 dienden vijf speelsters van het nationale team – Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn, Alex Morgan, Megan Rapinoe en Hope Solo – daarom een klacht in bij een commissie voor genderdiscriminatie. ‘Mannen krijgen meer geld om op te komen dagen dan wij voor het winnen van toernooien’, sprak Solo.

Volgens de vrouwen brachten zij bovendien meer geld in het laatje van US Soccer dan de mannen. De voetbalbond zette de hakken in het zand en kwam met cijfers die het tegendeel aantoonden.

Het was het begin van een bittere strijd. In 2019 mondde die uit in een rechtszaak, die de vrouwen uiteindelijk verloren. Volgers van de zaak zagen hoe de voetbalsters slachtoffer waren geworden van hun eigen succes: door de WK-titels en hun populariteit (in 2019 keken 15 miljoen Amerikanen naar de finale), hadden ze in de periode waarover de rechtszaak ging (2015 tot 2019) relatief veel verdiend, terwijl de mannen zonder groot toernooi juist hadden ingeleverd.

De vrouwen gingen in beroep, maar eerder dit jaar werd de zaak plotseling geschikt voor 24 miljoen dollar. US Soccer deed daarbij de belofte dat in de volgende arbeidsovereenkomst sprake van gelijke betaling zou zijn. Afgelopen woensdag was het zover.

‘Ik ben ongelofelijk trots’, reageerde Rapinoe, die in de loop der jaren het uithangbord werd van de strijd voor ‘equal pay’. In 2019 scandeerde het publiek de twee woorden toen ze op het podium stond bij een parade voor de wereldkampioen in New York.

Sauerbrunn, ook bij het oorspronkelijke vijftal dat in 2016 de klacht indiende, bedankte de vrouwen die samen met haar hadden gestreden: ‘Er is altijd nog werk te verzetten, maar laten we hier even van genieten.’

Tot nu toe werden de vrouwelijke internationals door US Soccer betaald over een heel seizoen. De speelsters namen aanvankelijk genoegen met een kleiner bedrag in ruil voor betere salarissen in de Amerikaanse vrouwencompetitie NWSL. De mannelijke internationals kregen per wedstrijd, en vooral meer, betaald. Vanaf nu geldt die laatste constructie ook voor de vrouwen, die daarmee een klein risico nemen. Wie niet wordt opgeroepen, of geblesseerd raakt, ontvangt voortaan niets.

Ook de mannen van het Amerikaanse nationale team reageerden afgelopen week op de nieuwe overeenkomst. ‘Ik ben extreem trots dat dit is gelukt’, tweette Tyler Adams, middenvelder van RB Leipzig. ‘Het kostte veel werk, maar we hebben het eindelijk voor elkaar gekregen.’

Volgens international Walker Zimmerman, namens de spelersvakbond betrokken bij de onderhandelingen, had de deal de nodige voeten in de aarde gehad. Aan het splitsen van het prijzengeld gingen ‘moeilijke gesprekken’ vooraf, onthulde de verdediger. ‘Maar we zagen al snel dat er geen andere mogelijkheid zou zijn dan een gelijke verdeling.’ De mannen verdienden een compliment, vond US Soccer-voorzitter Cone. ‘Het is niet makkelijk om dat geld op te geven’,EGe sprak de Amerikaanse oud-speelster. ‘Dat ze het hebben gedaan, verdient applaus.’